Pensión Adultos Mayores: quiénes podrán cobrar este  25 y 26 de noviembre

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores continúa su entrega escalonada durante noviembre de 2025. (Bienestar)

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores avanza en la recta final de su dispersión correspondiente al bimestre noviembre-diciembre 2025, considerado el último depósito del año.

Según la Secretaría del Bienestar, el depósito de 6,200 pesos se realiza de manera escalonada según la primera letra del apellido paterno de cada beneficiario, comenzando el 3 de noviembre y finalizando el 27 del mismo mes.

En el calendario oficial, quienes tienen apellidos que inician con las letras W, X, Y o Z serán los últimos en recibir su pago, el jueves 27 de noviembre. Este procedimiento forma parte de la política del programa para distribuir los recursos de forma ordenada y eficiente, asignando días específicos para cada grupo y garantizando un acceso controlado y seguro a las sucursales del Banco del Bienestar.

A quiénes les toca cobrar este 25 y 26 de noviembre

Los beneficiarios con apellidos que comienzan con la letra S podrán cobrar su pensión el martes 25 de noviembre, mientras que aquellos con apellidos que inician con las letras T, U o V recibirán su depósito el miércoles 26. (Bienestar)

Los beneficiarios con apellidos que comienzan con la letra S podrán cobrar su pensión el martes 25 de noviembre. Este día continúa el proceso escalonado que busca garantizar un pago ordenado y sin aglomeraciones.

Por su parte, quienes tengan apellidos que inicien con las letras T, U o V recibirán su depósito el miércoles 26 de noviembre. Esta distribución organizada facilita el acceso adecuado a los recursos del programa en las sucursales del Banco del Bienestar.

La Secretaría del Bienestar es la encargada de administrar y operar el programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, coordinando tanto los procesos de inscripción como la entrega bimestral de los recursos.

Su objetivo principal es garantizar una pensión estable y suficiente que permita a los adultos mayores cubrir sus necesidades básicas y mejorar su calidad de vida.

Pago de Mujeres Bienestar

La entrega de la Pensión Mujeres Bienestar avanza durante noviembre de 2025, otorgando un apoyo económico de 3,000 pesos a mujeres de 60 a 64 años inscritas en el programa.(Secretaría del Bienestar)

La entrega de la Pensión Mujeres Bienestar correspondiente al bimestre noviembre-diciembre de 2025 ha comenzado desde el 3 de noviembre, otorgando un apoyo económico de 3,000 pesos a mujeres de 60 a 64 años inscritas en este programa.

Esta iniciativa, promovida por Claudia Sheinbaum a inicios del año, reconoce la labor no remunerada que muchas mujeres realizan en tareas domésticas y cuidado familiar a lo largo de su vida.

Según el calendario oficial, la entrega de los recursos concluirá el 27 de noviembre. Aún están pendientes de cobro aquellas beneficiarias cuyos apellidos comienzan con las letras R, S, T, U, V, W, X, Y o Z, quienes podrán retirar su apoyo en cajeros automáticos o ventanillas del Banco del Bienestar.

Para facilitar el seguimiento, la aplicación móvil gratuita del Banco del Bienestar, disponible en Android y iOS, permite a las beneficiarias consultar de manera ágil y segura el estado de su cuenta y movimientos recientes.