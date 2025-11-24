México

Megabloqueo de transportistas en CDMX y Edomex este 24 de noviembre: a qué hora empiezan los cierres

La protesta del lunes involucra a más de 20 agrupaciones y tendrá impacto en las vías principales del Valle de México

Guardar
Megabloqueo de transportistas en CDMX
Megabloqueo de transportistas en CDMX y Edomex este 24 de noviembre (DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM)

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) junto con el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y el Movimiento Agrícola Campesino (MAC) anunciaron una serie de cierres y bloqueos en diferentes partes del país, principalmente en la zona del Valle de México.

Vialidades principales de la Ciudad de México y del Estado de México se verán afectadas el lunes 24 de noviembre, por lo que pidieron a la población extremar precauciones en sus traslados.

El lunes 24 de noviembre transportistas y campesinos realizarán un megabloqueo nacional que afectará directamente la movilidad en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México.

¿A qué hora empieza el megabloqueo de transportistas y campesinos del 24 de noviembre?

Se muestra el fragmento en el que los organizadores del bloqueo invitan a la ciudadanía a tomar precauciones en su desplazamiento. (Facebook/Enrique Berumen)

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), junto con el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y el Movimiento Agrícola Campesino (MAC), han convocado a este paro, que prevé la interrupción de las principales vías de acceso y salida de la capital, con impacto en millones de personas y en el transporte de mercancías, según ANTAC.

De acuerdo con ANTAC y sus redes, el megabloqueo comenzará a las 06:00 horas del lunes 24 de noviembre, sin que hasta el momento se haya definido la hora en que los manifestantes se retirarán de las vialidades. La convocatoria incluye un paro total de actividades para transportistas y operadores, quienes han sido llamados a no realizar ningún viaje durante la jornada.

La protesta se extenderá a nivel nacional, con afectaciones previstas en al menos 25 estados, y se espera que únicamente los servicios de emergencia puedan circular por las rutas bloqueadas, según informó Jeannet Chumacero, vicepresidenta de Comunicación y Enlace de ANTAC.

Vialidades del Edomex y CDMX afectadas por el megabloqueo de transportistas

Cerrarán el Circuito Exterior Mexiquense
Cerrarán el Circuito Exterior Mexiquense (Twitter X)

En el Estado de México, las vialidades que se verán más afectadas por el megabloqueo, de acuerdo con ANTAC, incluyen las siguientes:

  • Autopista México-Toluca
  • Autopista Naucalpan–Ecatepec
  • Circuito Exterior Mexiquense
  • Autopista México-Querétaro
  • Autopista México-Pachuca
  • Autopista México-Puebla
  • Autopista México-Tulancingo
  • Autopista México-Texcoco
  • Autopista México-Cuernavaca-Acapulco
  • Avenida López Portillo
  • Avenida Gustavo Baz

Estas rutas son clave para la conectividad entre el Estado de México y la CDMX, y su cierre afectará tanto a quienes se desplazan diariamente por motivos laborales como al transporte de mercancías.

Las razones detrás de la movilización, según redes ANTAC, se centran en la falta de respuesta de las autoridades federales tras semanas de diálogo sin acuerdos. Los transportistas denuncian la inseguridad en las carreteras, la extorsión y los robos que enfrentan de manera cotidiana, así como la lentitud en trámites esenciales como la obtención de placas, licencias y citas médicas. Por su parte, los movimientos campesinos exigen el reconocimiento y fortalecimiento de la agricultura nacional, la exclusión de los granos de la revisión del T-MEC, la creación de una banca de desarrollo exclusiva para el campo y la publicación de precios de garantía para toda la producción agrícola.

La convocatoria al megabloqueo cuenta
La convocatoria al megabloqueo cuenta con la participación de al menos 20 organizaciones de transportistas (X/)

Redes ANTAC han advertido a la ciudadanía sobre la magnitud de la protesta y han recomendado evitar desplazamientos y permanecer en casa durante el megabloqueo. La organización ha reiterado que la interrupción será total y que solo los servicios de emergencia tendrán paso libre, por lo que se prevé una afectación significativa en la movilidad y el abasto de productos.

La convocatoria al megabloqueo cuenta con la participación de al menos 20 organizaciones de transportistas, además de los principales movimientos campesinos, según ANTAC. Los organizadores han señalado que, tras la ineficacia de marchas lentas y bloqueos parciales en ocasiones anteriores, han optado por un paro total como medida de presión. La protesta se presenta como una respuesta a lo que consideran una situación insostenible para el sector transportista y agrícola.

De acuerdo con ANTAC y sus aliados, el impacto de la protesta irá más allá de los propios manifestantes, ya que las consecuencias de la inseguridad, la corrupción y la falta de apoyo al campo repercuten en la vida cotidiana de toda la población.

Temas Relacionados

Bloqueo transportistasmegabloqueoCDMXEdomextransportistascampesinosmexico-noticias

Más Noticias

Juárez FC vs Pachuca Play In en vivo: Brian García es expulsado y los Tuzos se quedaron con un elemento menos

Con un marcador de 2 - 1, el conjunto de Bravos se acerca a la liguilla del torneo

Juárez FC vs Pachuca Play

Ana María Alvarado fue despedida tras 36 años mientras espera liquidación de Maxine Woodside: “Me pusieron un cuatro”

La periodista compartió cómo fue el inesperado momento en que la despidieron, revelando detalles de la reunión que terminó con su larga trayectoria en una radiodifusora

Ana María Alvarado fue despedida

Primera tormenta invernal cubre de nieve el Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir

La Sierra de San Pedro Mártir es conocida por su altitud, que supera los 3 mil metros sobre el nivel del mar

Primera tormenta invernal cubre de

Intoxicación por monóxido de carbono en hotel de Nogales deja 21 afectados

Servicios de emergencia detectaron un desperfecto en la calefacción del edificio, donde adultos y menores resultaron expuestos a gases tóxicos

Intoxicación por monóxido de carbono

Vincularon a proceso al presunto asesino de dos menores de edad en Nuevo León

El imputado, quien también es menor de edad, le habría quitado la vida a un joven de 17 años y una niña de 5

Vincularon a proceso al presunto
MÁS NOTICIAS

NARCO

“No importa que traiga al

“No importa que traiga al niño, así hay que darle piso”: revelan nuevos mensajes sobre el asesinato de Carlos Manzo

Fiscalía de Quintana Roo asegura drogas, armas y detiene a cinco personas durante siete cateos

Madre e hijo de 11 años fueron asesinados tras una violenta emboscada en Veracruz

“Nos van a querer silenciar”, esta fue la reveladora carta de un implicado en homicidio de Carlos Manzo antes de morir

Drogas, cartuchos y equipo electrónico: esto se incautó en la tercera semana de cateos en el Penal Aguaruto, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Ana María Alvarado fue despedida

Ana María Alvarado fue despedida tras 36 años mientras espera liquidación de Maxine Woodside: “Me pusieron un cuatro”

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 23 de noviembre: quiénes son los nominados de este domingo

Evento del ‘Maestro Shifu’ y El Bogueto en Monumento a la Revolución termina en disturbios, vandalismo y detenidos

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 23 de noviembre

El fuerte vínculo sentimental entre Alejandra Guzmán y la mansión del Pedregal que le heredó Silvia Pinal

DEPORTES

Juárez FC vs Pachuca Play

Juárez FC vs Pachuca Play In en vivo: Brian García es expulsado y los Tuzos se quedaron con un elemento menos

Tigres se corona campeona del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil

Esto exigió Martinoli a los jugadores de la Selección Mexicana tras enojarse con la afición por abucheos

Captan a José ‘El Tepa’ Lomelí, exfutbolista de Leones Negros, con un arma en partido amateur de Jalisco | Video

Penta y Fénix reviven a los ‘Lucha Brothers’ para lanzar reto a Dominik Mysterio y El Grande Americano