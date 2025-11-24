La Granja VIP en vivo hoy lunes 24 de noviembre: eliminación de Kike Mayagoitia provoca furia de Venga La Alegría

La gala del pasado domingo 23 de noviembre estuvo marcada por la tensión de las alianzas, la exposición de jugadas internas y una votación masiva del público, que alcanzó los 85 millones de votos .

La eliminación de Kike Mayagoitia como sexto expulsado de La Granja VIP transformó la dinámica interna del reality, que se graba en la Ciudad de México , y desencadenó una serie de reacciones y estrategias entre los concursantes.

“A mí la comunidad me adora. Me ha adorado desde niño. La comunidad me quiere muchísimo” . Teo, sin perder la compostura, replicó: “Nunca he dicho que represento a nadie. Ser gay es parte de lo que soy” .

La reciente emisión de «La Granja VIP» se vio marcada por una fuerte confrontación entre César Doroteo Teo y Eleazar Gómez , un episodio que ha generado una ola de reacciones en redes sociales y ha reavivado el debate sobre la representación de la comunidad LGBT+ en los reality shows.

Últimas noticias

Grupo Firme ignora recomendación de autoridades y canta narcocorrido en La Paz La agrupación liderada por Eduin Caz vuelve a poner los reflectores sobre un debate sin resolución en el país

Melate, Revancha y Revanchita resultados del sorteo 4139 del 23 de noviembre de 2025 Como todos los domingo, aquí están los ganadores del sorteo Melate de la lotería mexicana

Temblor en Oaxaca: se registra sismo de 4.1 en Salina Cruz El temblor ocurrió a las 8:51 horas, a una distancia de 46 km de Salina Cruz y tuvo una profundidad de 16.1 km

Metro CDMX y Metrobús hoy 24 de noviembre: hay cierres en estaciones por mantenimiento en el MB Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes