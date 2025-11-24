México

La Granja VIP en vivo hoy lunes 24 de noviembre: eliminación de Kike Mayagoitia provoca furia de Venga La Alegría

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality show 24/7

14:50 hsHoy

César Doroteo y Eleazar Gómez protagonizan nueva fuerte polémica

La reciente emisión de «La Granja VIP» se vio marcada por una fuerte confrontación entre César Doroteo Teo y Eleazar Gómez, un episodio que ha generado una ola de reacciones en redes sociales y ha reavivado el debate sobre la representación de la comunidad LGBT+ en los reality shows.

“A mí la comunidad me adora. Me ha adorado desde niño. La comunidad me quiere muchísimo”. Teo, sin perder la compostura, replicó: “Nunca he dicho que represento a nadie. Ser gay es parte de lo que soy”.

13:41 hsHoy

Kike Mayagoitia dice adiós a La Granja Vip

La eliminación de Kike Mayagoitia como sexto expulsado de La Granja VIP transformó la dinámica interna del reality, que se graba en la Ciudad de México, y desencadenó una serie de reacciones y estrategias entre los concursantes.

La gala del pasado domingo 23 de noviembre estuvo marcada por la tensión de las alianzas, la exposición de jugadas internas y una votación masiva del público, que alcanzó los 85 millones de votos.

La Granja VIP en vivo hoy lunes 24 de noviembre: eliminación de Kike Mayagoitia provoca furia de Venga La Alegría (Foto: rs)

