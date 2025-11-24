La Granja VIP en vivo hoy lunes 24 de noviembre: eliminación de Kike Mayagoitia provoca furia de Venga La Alegría

La reciente emisión de «La Granja VIP» se vio marcada por una fuerte confrontación entre César Doroteo Teo y Eleazar Gómez, un episodio que ha generado una ola de reacciones en redes sociales y ha reavivado el debate sobre la representación de la comunidad LGBT+ en los reality shows.
“A mí la comunidad me adora. Me ha adorado desde niño. La comunidad me quiere muchísimo”. Teo, sin perder la compostura, replicó: “Nunca he dicho que represento a nadie. Ser gay es parte de lo que soy”.
La eliminación de Kike Mayagoitia como sexto expulsado de La Granja VIP transformó la dinámica interna del reality, que se graba en la Ciudad de México, y desencadenó una serie de reacciones y estrategias entre los concursantes.
La gala del pasado domingo 23 de noviembre estuvo marcada por la tensión de las alianzas, la exposición de jugadas internas y una votación masiva del público, que alcanzó los 85 millones de votos.