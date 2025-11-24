México

Emiliano Aguilar llora la muerte de un ser querido: “Esta herida nunca va a sanar”

Con un mensaje desgarrador, el hijo mayor de Pepe Aguilar recordó a su amigo fallecido, generando una ola de apoyo y empatía entre sus seguidores

Guardar
Emiliano Aguilar comparte un emotivo
Emiliano Aguilar comparte un emotivo mensaje de despedida tras la pérdida de su amigo Jessy (Cortesía)

La noticia de la muerte de un ser querido generó una oleada de reacciones en redes sociales, luego de que Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar, compartiera un mensaje cargado de dolor y despedida.

La publicación expuso la intensidad del duelo que atraviesa el joven y despertó la empatía de miles de seguidores.

El mensaje de Emiliano comenzó con un escueto pero contundente “Descansa en paz Jessy”, al que siguió un homenaje íntimo y emotivo. En sus palabras, el joven recordó la importancia de la amistad que lo acompañó en momentos difíciles, aludiendo a una etapa compleja de su vida en la que, según él, “andaba valiendo madre”.

La publicación incluyó una advertencia sobre la fragilidad de la vida y la necesidad de valorar a los amigos, ya que, como escribió, nunca se sabe cuándo partirán. El dolor se hizo aún más palpable cuando confesó que esta herida “nunca va a sanar” y lamentó la ausencia de su amigo, a quien prometió un reencuentro: “Pronto nos vamos a ver Jessy te quiero perro D.E.P.”

El mensaje de Emiliano Aguilar
El mensaje de Emiliano Aguilar revela el profundo dolor y la huella imborrable de la pérdida (IG)

A lo largo del homenaje, Emiliano dirigió sus palabras “hasta el cielo” para su “carnal”, reconociendo que “esta madre de las calles sí duele”. En otro fragmento, admitió que la pérdida fue “la gota que derramó el vaso” y que el golpe emocional “lo rompió”.

Pese a la tristeza, expresó su determinación de seguir adelante con el objetivo de hacer sentir orgullo a su amigo, y lanzó una advertencia: I swear people will pay. El mensaje concluyó con una frase que reafirma la carga del duelo y la voluntad de continuar: “arrieros somos y en el camino andamos”.

La publicación no especificó la naturaleza exacta de la relación entre Emiliano y Jessy, lo que generó una ola de comentarios y preguntas entre los usuarios. Muchos seguidores expresaron su apoyo y condolencias, mientras otros intentaron averiguar la identidad del fallecido.

Entre los mensajes destacados se leía: “Ay, ¿no es el negrito? No puede ser, ¿quién es? Lo siento mucho cariño”, junto a muestras de aliento como “Ánimo emi, mucha fuerza”, “Mis condolencias Emiliano, que descanse en paz” y “Un enorme y fuerte abrazo Emi, estamos contigo”.

El homenaje de Emiliano Aguilar
El homenaje de Emiliano Aguilar destaca la importancia de la amistad y la fragilidad de la vida (IG)

Este episodio de pérdida personal se produce en un contexto de distanciamiento familiar para Emiliano. Desde hace tiempo, el joven ha optado por alejarse del núcleo de los Aguilar y, según ha relatado, lleva un par de años sin mantener contacto con Pepe Aguilar ni con sus hermanos. Además, ha manifestado que no tiene intención de participar en proyectos musicales junto a su padre o sus hermanos Ángela y Leonardo.

Temas Relacionados

Emiliano Aguilarmexico-entretenimiento

Más Noticias

Mercurio comienza cuenta regresiva para su doble concierto en Monterrey con invitados especiales

La agrupación noventera de pop se presentará bajo el formato ‘Mercurio and friends’ para seguir con los festejos de su 30 aniversario

Mercurio comienza cuenta regresiva para

Adrián Uribe fue sometido a delicada cirugía, este es su estado de salud

El conductor deberá ausentarse temporalmente del programa para enfocarse en su recuperación, generando expectativa entre los fans sobre su regreso a la pantalla

Adrián Uribe fue sometido a

Pensión Bienestar: cuál es el último día de pago para adultos mayores en 2025

El año se termina y el apoyo económico aún está en dispersión para beneficiarios

Pensión Bienestar: cuál es el

Así quedó definida la liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX

Juárez FC fue el último equipo que accedió a los cuartos de final del campeonato

Así quedó definida la liguilla

Melate, Revancha y Revanchita resultados de hoy domingo 23 de noviembre

Como todos los domingo, aquí están los ganadores del sorteo Melate de la lotería mexicana

Melate, Revancha y Revanchita resultados
MÁS NOTICIAS

NARCO

“No importa que traiga al

“No importa que traiga al niño, así hay que darle piso”: revelan nuevos mensajes sobre el asesinato de Carlos Manzo

Fiscalía de Quintana Roo asegura drogas, armas y detiene a cinco personas durante siete cateos

Madre e hijo de 11 años fueron asesinados tras una violenta emboscada en Veracruz

“Nos van a querer silenciar”, esta fue la reveladora carta de un implicado en homicidio de Carlos Manzo antes de morir

Drogas, cartuchos y equipo electrónico: esto se incautó en la tercera semana de cateos en el Penal Aguaruto, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Mercurio comienza cuenta regresiva para

Mercurio comienza cuenta regresiva para su doble concierto en Monterrey con invitados especiales

Adrián Uribe fue sometido a delicada cirugía, este es su estado de salud

Claudia Sheinbaum sostuvo encuentro con Salma Hayek en Veracruz: “Mujeres mexicanas”

FIL Guadalajara 2025: Richard Gere, actor de ‘Mujer Bonita’ visitará México

Fey encabezará un concierto gratuito en el Monumento a la Revolución Mexicana

DEPORTES

Así quedó definida la liguilla

Así quedó definida la liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX

Papá de David Benavidez sentencia que Canelo Álvarez “está acabado”

Juárez FC logra histórico triunfo en Play In y avanza a liguilla: se enfrentará a Toluca

Tigres se corona campeona del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil

Cuánto cobrará Miguel Herrera a Costa Rica por ser despedido al no clasificar al Mundial 2026