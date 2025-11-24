Emiliano Aguilar llora la muerte de un ser querido: “Esta herida nunca va a sanar”

Emiliano Aguilar comparte un emotivo mensaje de despedida tras la pérdida de su amigo Jessy (Cortesía)

La noticia de la muerte de un ser querido generó una oleada de reacciones en redes sociales, luego de que Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar, compartiera un mensaje cargado de dolor y despedida.

La publicación expuso la intensidad del duelo que atraviesa el joven y despertó la empatía de miles de seguidores.

El mensaje de Emiliano comenzó con un escueto pero contundente “Descansa en paz Jessy”, al que siguió un homenaje íntimo y emotivo. En sus palabras, el joven recordó la importancia de la amistad que lo acompañó en momentos difíciles, aludiendo a una etapa compleja de su vida en la que, según él, “andaba valiendo madre”.

La publicación incluyó una advertencia sobre la fragilidad de la vida y la necesidad de valorar a los amigos, ya que, como escribió, nunca se sabe cuándo partirán. El dolor se hizo aún más palpable cuando confesó que esta herida “nunca va a sanar” y lamentó la ausencia de su amigo, a quien prometió un reencuentro: “Pronto nos vamos a ver Jessy te quiero perro D.E.P.”

El mensaje de Emiliano Aguilar revela el profundo dolor y la huella imborrable de la pérdida (IG)

A lo largo del homenaje, Emiliano dirigió sus palabras “hasta el cielo” para su “carnal”, reconociendo que “esta madre de las calles sí duele”. En otro fragmento, admitió que la pérdida fue “la gota que derramó el vaso” y que el golpe emocional “lo rompió”.

Pese a la tristeza, expresó su determinación de seguir adelante con el objetivo de hacer sentir orgullo a su amigo, y lanzó una advertencia: “I swear people will pay”. El mensaje concluyó con una frase que reafirma la carga del duelo y la voluntad de continuar: “arrieros somos y en el camino andamos”.

La publicación no especificó la naturaleza exacta de la relación entre Emiliano y Jessy, lo que generó una ola de comentarios y preguntas entre los usuarios. Muchos seguidores expresaron su apoyo y condolencias, mientras otros intentaron averiguar la identidad del fallecido.

Entre los mensajes destacados se leía: “Ay, ¿no es el negrito? No puede ser, ¿quién es? Lo siento mucho cariño”, junto a muestras de aliento como “Ánimo emi, mucha fuerza”, “Mis condolencias Emiliano, que descanse en paz” y “Un enorme y fuerte abrazo Emi, estamos contigo”.

El homenaje de Emiliano Aguilar destaca la importancia de la amistad y la fragilidad de la vida (IG)

Este episodio de pérdida personal se produce en un contexto de distanciamiento familiar para Emiliano. Desde hace tiempo, el joven ha optado por alejarse del núcleo de los Aguilar y, según ha relatado, lleva un par de años sin mantener contacto con Pepe Aguilar ni con sus hermanos. Además, ha manifestado que no tiene intención de participar en proyectos musicales junto a su padre o sus hermanos Ángela y Leonardo.