Trabajadores de este municipio en el Estado de México recibirán aguinaldo sin descuento de ISR

Trabajadores del municipio de Huixquilucan tendrán subsidio en pago de ISR en el aguinaldo. (iStock/FB/Huixquilucan)

El pasado 20 de noviembre de 2025, el cabildo encabezado por la alcaldesa Romina Contreras Carrasco aprobó la medida que permitirá que servidores públicos de confianza y generales obtendrán su aguinaldo completo antes del 20 de diciembre, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo.

El cabildo de esta demarcación aprobó, por mayoría, subsidiar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente a esta prestación, con el objetivo de que aproximadamente 2 mil 257 trabajadores reciban el pago íntegro y en tiempo.

Medida aprobada por cuarto año consecutivo

Tras finalizar la sesión, la presidenta municipal Romina Contreras destacó que este acuerdo se ha aprobado por cuarto año consecutivo, desde el inicio de su gestión al frente del gobierno de Huixquilucan.

Subrayó que la decisión representa un reconocimiento al trabajo del personal, quienes cumplen jornadas diarias en beneficio de los habitantes, lo que contribuye a que el municipio mantenga el primer lugar en calificaciones estatales y se posicione entre los mejores de México.

La primera mujer presidenta de Huixquilucan escribió en su cuenta oficial de Facebook:

“Durante la 31 Sesión Ordinaria de Cabildo, aprobamos, por unanimidad de votos, la aplicación del subsidio del 100% del Impuesto Sobre la Renta (ISR) sobre el aguinaldo correspondiente al ejercicio fiscal 2025, para los servidores públicos de confianza y generales.

Este esfuerzo es posible gracias al manejo responsable de las finanzas públicas que ha mantenido mi administración en los últimos años, lo que nos permite que los trabajadores cuenten con el pago de sus prestaciones en tiempo y forma, como un reconocimiento a la labor 24/7”.

Claudia Sheinbaum publica decreto para que trabajadores reciban 40 días de aguinaldo

Los trabajadores federales recibirán una gratificación correspondiente a 40 días de salario, como parte obligatoria del aguinaldo anual que estipula el Gobierno de México. La entrega se efectuará a partir del lunes 10 de noviembre de 2025, conforme a un decreto difundido el 4 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El decreto publicado en el DOF señala que la gratificación de 40 días de salario abarca a empleados protegidos por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, incluyendo personal operativo de confianza, enlaces, mandos de la Administración Pública Federal, integrantes activos del Servicio Exterior Mexicano en territorio nacional y en el extranjero, personal militar en servicio, así como profesionales contratados por honorarios para prestar servicios al gobierno.

Trabajadores al Servicio del Estado recibirán hasta 40 días de aguinaldo.

También se extiende a pensionados, deudos beneficiarios de haberes de retiro, y quienes reciben pensiones civiles, militares o de gracia con cargo al erario federal.

El decreto especifica que el aguinaldo debe entregarse exclusivamente en efectivo y en moneda nacional, descartando cualquier pago en especie como mercancías, vales o fichas, según lo establece la Ley Federal del Trabajo.

Si ambas partes lo acuerdan, la prestación puede depositarse mediante transferencia electrónica, siempre que el patrón cubra cualquier costo derivado de esta modalidad.