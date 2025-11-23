La Granja VIP en vivo hoy domingo 16 de noviembre: Eleazar Gómez al frente de los votos pese a odio masivo en redes

La placa de nominados quedó de esa manera debido a la dinámica de “doble traición” ocurrida el viernes 21 de noviembre, donde Sergio Mayer Mori, tras ganar la “Salvación”, salvó a Alberto del Río y nominó directamente a Eleazar Gómez. Luego, Eleazar tuvo la oportunidad de nominar a un tercer participante y eligió a Teo.

Los granjeros que se encuentran nominados son:

El sexto domingo de expulsión ha llegado a La Granja VIP . Tras una semana intensa y de buena aceptación por el público mexicano, su nueva salida apunta a ser lo más visto no solo de TV Azteca sino de la televisión nacional.

Últimas noticias

Filtran nombre del sexto eliminado de La Granja VIP hoy domingo 23 de noviembre, según encuestas finales Los granjeros que están en riesgo de eliminación son Kim Shantal, Alfredo Adame, Kike Mayagoitia, César Doroteo y Eleazar Gómez