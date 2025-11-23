La Granja VIP en vivo hoy domingo 16 de noviembre: Eleazar Gómez al frente de los votos pese a odio masivo en redes

El sexto domingo de expulsión ha llegado a La Granja VIP. Tras una semana intensa y de buena aceptación por el público mexicano, su nueva salida apunta a ser lo más visto no solo de TV Azteca sino de la televisión nacional.
Los granjeros que se encuentran nominados son:
La placa de nominados quedó de esa manera debido a la dinámica de “doble traición” ocurrida el viernes 21 de noviembre, donde Sergio Mayer Mori, tras ganar la “Salvación”, salvó a Alberto del Río y nominó directamente a Eleazar Gómez. Luego, Eleazar tuvo la oportunidad de nominar a un tercer participante y eligió a Teo.