La Granja VIP en vivo hoy domingo 16 de noviembre: Eleazar Gómez al frente de los votos pese a odio masivo en redes

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality show 24/7

14:33 hsHoy

Filtran nombre del sexto eliminado de La Granja VIP hoy domingo 23 de noviembre, según encuestas finales

Los granjeros que están en riesgo de eliminación son Kim Shantal, Alfredo Adame, Kike Mayagoitia, César Doroteo y Eleazar Gómez

El sexto domingo de expulsión ha llegado a La Granja VIP. Tras una semana intensa y de buena aceptación por el público mexicano, su nueva salida apunta a ser lo más visto no solo de TV Azteca sino de la televisión nacional.

13:36 hsHoy

¿Quién podría salir de La Granja VIP el próximo domingo?

Los granjeros que se encuentran nominados son:

  • Eleazar Gómez
  • Teo (César Doroteo)
  • Kim Shantal
  • Kike Mayagoitia
  • Alfredo Adame

La placa de nominados quedó de esa manera debido a la dinámica de “doble traición” ocurrida el viernes 21 de noviembre, donde Sergio Mayer Mori, tras ganar la “Salvación”, salvó a Alberto del Río y nominó directamente a Eleazar Gómez. Luego, Eleazar tuvo la oportunidad de nominar a un tercer participante y eligió a Teo.

La Granja VIP en vivo
La Granja VIP en vivo hoy domingo 16 de noviembre (Foto: La Granja VIP)

