México

Beca Rita Cetina 2025: cuándo será el próximo pago para todos los beneficiarios

Este programa social otorga un total de mil 900 pesos bimestrales a todos los estudiantes de secundaria del país inscritos

Guardar
La Beca Rita Cetina es
La Beca Rita Cetina es un programa social del Gobierno de México para estudiantes de secundaria pública en todo el país. Foto: Archivo/Infobae México.

La Beca Rita Cetina es un programa social implementado por el Gobierno de México, orientado exclusivamente a estudiantes de secundaria inscritos en instituciones públicas de todo el país.

Este apoyo económico pretende facilitar la compra de elementos y herramientas esenciales para que los alumnos sigan con su educación básica.

El beneficio está destinado a que los estudiantes utilicen este ingreso en libros, alimentos, útiles escolares, artículos de papelería, uniformes y traslados entre la escuela y su vivienda.

Quienes resultan beneficiarios reciben un pago de mil 900 pesos cada dos meses, que se entrega por medio de tarjetas emitidas por el Banco del Bienestar.

El apoyo económico es de
El apoyo económico es de mil 900 pesos bimestrales. Foto: Archivo/Infobae México.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar gestionan la administración y distribución de la Beca Rita Cetina.

La meta principal es reducir la deserción escolar en secundaria pública y ofrecer apoyo a los jóvenes para que terminen este nivel educativo.

Beneficiarios de este programa social del Gobierno de México se preguntan cuándo será el próximo pago para todos los beneficiarios.

El nuevo plazo permitirá a padres y tutores concluir el trámite y así ningún estudiante de secundaria quede fuera de este apoyo Crédito: X/@BecasBenito

De acuerdo con datos de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar y la SEP, ya hay un tiempo específico para el siguiente pago para todos los beneficiarios de la Beca Rita Cetina.

Es importante estar al pendiente de los avisos oficiales de las autoridades federales para tener certeza en las fechas, tiempos, estimaciones y demás en cuanto a los pagos de este programa social.

¿Cuándo será el próximo pago de la Beca Rita Cetina para todos los beneficiarios?

Según las estimaciones y tiempos establecidos por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, así como de la SEP, el siguiente pago de la Beca Rita Cetina para todos los beneficiarios será en el mes de diciembre.

Hasta el momento no hay un calendario oficial emitido por estas dependencias de las dispersiones correspondientes, pero se prevé que se dé a conocer los primeros días del mes de diciembre.

El próximo depósito para todos
El próximo depósito para todos los beneficiarios será en el mes de diciembre de este 2025. Foto: Archivo/Infobae México.

Cabe recordar que los depósitos de la Beca Rita Cetina se realizan de manera gradual conforme a la primera letra del apellido paterno de la madre, padre o tutor registrado.

Por lo tanto, durante el mes de diciembre, los pagos serán escalonados, según lo marque el calendario oficial de esta dependencia del Gobierno de México.

Como se mencionó anteriormente, es importante estar al pendiente de los canales oficiales del Gobierno de México, la SEP, así como la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

El titular de esta dependencia, Julio León, también comparte información relacionada con este programa social a través de sus redes sociales oficiales.

De igual manera, se prevé que también los beneficiarios que acaban de recibir su tarjeta en el mes de noviembre, es decir, los que se registraron en septiembre, también reciban el depósito durante diciembre.

Temas Relacionados

Beca Rita CetinaBeca Rita Cetina 2025BecaProgramas del Bienestar 2025Programas SocialesPago Beca Rita CetinaDepósito Beca Rita CetinaPago Beca Rita Cetina 2025mexico-noticias

Más Noticias

Tigres vs América Final Liga MX Femenil en vivo: Diana Ordoñez abre el marcador para las Amazonas

Ya cayó la primera anotación y el conjunto local toma ventaja en la final de vuelta

Tigres vs América Final Liga

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 23 de noviembre: quién podría ser el expulsado de esta noche

Sigue la actualización minuto a minuto de este domingo de eliminación

La Granja VIP en vivo

El fuerte vínculo sentimental entre Alejandra Guzmán y la mansión del Pedregal que le heredó Silvia Pinal

La icónica casona fue testigo de distancias, reconciliaciones y secretos familiares, convirtiéndose en el escenario principal de la historia entre la actriz y su hija Alejandra Guzmán

El fuerte vínculo sentimental entre

Encontraron sin vida a Joel Lizandro, adolescente de 15 años yucateco, desaparecido tras buscar trabajo en Tulum

El menor de edad contaba con una ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía General del Estado de Yucatán

Encontraron sin vida a Joel

La UNAM e IPN abrirán más lugares en licenciatura: la SEP anuncia ampliación de universidades

El secretario de Educación añadió que la Universidad Autónoma Metropolitana también forma parte de la estrategia

La UNAM e IPN abrirán
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía de Quintana Roo asegura

Fiscalía de Quintana Roo asegura drogas, armas y detiene a cinco personas durante siete cateos

Madre e hijo de 11 años fueron asesinados tras una violenta emboscada en Veracruz

“Nos van a querer silenciar”, esta fue la reveladora carta de un implicado en homicidio de Carlos Manzo antes de morir

Drogas, cartuchos y equipo electrónico: esto se incautó en la tercera semana de cateos en el Penal Aguaruto, Sinaloa

Grupo interinstitucional asegura armamento, municiones y equipo táctico tras agresión en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 23 de noviembre: quién podría ser el expulsado de esta noche

El fuerte vínculo sentimental entre Alejandra Guzmán y la mansión del Pedregal que le heredó Silvia Pinal

Ranking de Netflix en México: estas son las películas favoritas del momento

Top de filmes imprescindibles para ver HOY en Prime Video México

Dardo para Christian Nodal: Cazzu afirma que tiene más en común con Belinda que haber compartido un hombre

DEPORTES

Tigres vs América Final Liga

Tigres vs América Final Liga MX Femenil en vivo: Diana Ordoñez abre el marcador para las Amazonas

Esto exigió Martinoli a los jugadores de la Selección Mexicana tras enojarse con la afición por abucheos

Captan a José ‘El Tepa’ Lomelí, exfutbolista de Leones Negros, con un arma en partido amateur de Jalisco | Video

Penta y Fénix reviven a los ‘Lucha Brothers’ para lanzar reto a Dominik Mysterio y El Grande Americano

El ‘Güerito de Tepito’ debuta con triunfo en Arabia Saudita y rompe récord del Canelo Álvarez