Beca Rita Cetina 2025: cuándo será el próximo pago para todos los beneficiarios

La Beca Rita Cetina es un programa social del Gobierno de México para estudiantes de secundaria pública en todo el país. Foto: Archivo/Infobae México.

La Beca Rita Cetina es un programa social implementado por el Gobierno de México, orientado exclusivamente a estudiantes de secundaria inscritos en instituciones públicas de todo el país.

Este apoyo económico pretende facilitar la compra de elementos y herramientas esenciales para que los alumnos sigan con su educación básica.

El beneficio está destinado a que los estudiantes utilicen este ingreso en libros, alimentos, útiles escolares, artículos de papelería, uniformes y traslados entre la escuela y su vivienda.

Quienes resultan beneficiarios reciben un pago de mil 900 pesos cada dos meses, que se entrega por medio de tarjetas emitidas por el Banco del Bienestar.

El apoyo económico es de mil 900 pesos bimestrales. Foto: Archivo/Infobae México.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar gestionan la administración y distribución de la Beca Rita Cetina.

La meta principal es reducir la deserción escolar en secundaria pública y ofrecer apoyo a los jóvenes para que terminen este nivel educativo.

Beneficiarios de este programa social del Gobierno de México se preguntan cuándo será el próximo pago para todos los beneficiarios.

El nuevo plazo permitirá a padres y tutores concluir el trámite y así ningún estudiante de secundaria quede fuera de este apoyo Crédito: X/@BecasBenito

De acuerdo con datos de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar y la SEP, ya hay un tiempo específico para el siguiente pago para todos los beneficiarios de la Beca Rita Cetina.

Es importante estar al pendiente de los avisos oficiales de las autoridades federales para tener certeza en las fechas, tiempos, estimaciones y demás en cuanto a los pagos de este programa social.

¿Cuándo será el próximo pago de la Beca Rita Cetina para todos los beneficiarios?

Según las estimaciones y tiempos establecidos por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, así como de la SEP, el siguiente pago de la Beca Rita Cetina para todos los beneficiarios será en el mes de diciembre.

Hasta el momento no hay un calendario oficial emitido por estas dependencias de las dispersiones correspondientes, pero se prevé que se dé a conocer los primeros días del mes de diciembre.

El próximo depósito para todos los beneficiarios será en el mes de diciembre de este 2025. Foto: Archivo/Infobae México.

Cabe recordar que los depósitos de la Beca Rita Cetina se realizan de manera gradual conforme a la primera letra del apellido paterno de la madre, padre o tutor registrado.

Por lo tanto, durante el mes de diciembre, los pagos serán escalonados, según lo marque el calendario oficial de esta dependencia del Gobierno de México.

Como se mencionó anteriormente, es importante estar al pendiente de los canales oficiales del Gobierno de México, la SEP, así como la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

El titular de esta dependencia, Julio León, también comparte información relacionada con este programa social a través de sus redes sociales oficiales.

De igual manera, se prevé que también los beneficiarios que acaban de recibir su tarjeta en el mes de noviembre, es decir, los que se registraron en septiembre, también reciban el depósito durante diciembre.