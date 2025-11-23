Beca Rita Cetina: por esta razón podrían bloquear tu tarjeta antes del pago de diciembre

La Beca Rita Cetina, que inició operaciones a comienzos de 2025, está dirigida a alumnos de nivel básico, aunque en su primer año se enfocó exclusivamente en quienes cursan la secundaria.

La Beca Rita Cetina tiene como objetivo principal ayudar a disminuir la deserción escolar, para lo cual destina un apoyo de mil 900 pesos bimestrales que se depositan por medio de la tarjeta del Bienestar durante diez meses del ciclo escolar.

En este sentido, el último depósito se realizó en octubre de 2025, por lo que se prevé que la siguiente dispersión se efectúe en diciembre, siguiendo el procedimiento habitual de entrega gradual y en orden alfabético.

Esta será la última transferencia del año para los beneficiarios por lo que es importante que estén al pendiente de tener todo listo para poder recibir su ayuda sin contratiempos y un aspecto importante tiene que ver con su tarjeta, ya que existen casos en que el plástico puede ser bloqueado con lo cual los beneficiarios corren el riesgo de perder su beca. Es por eso que aquí te decimos cómo prevenir un posible bloqueo y no perder no pago de diciembre.

Esta es la razón por la que pueden bloquear tu Tarjeta del Bienestar

Una de las principales razones por las que llega a ocurrir el bloquedo de las tarjetas es debido a que estén vencidas y no se haya tramitado la reposición correspondiente.

La proximidad del vencimiento de la Tarjeta Bienestar ha generado inquietud entre los beneficiarios de los programas sociales en México, quienes deben renovar su plástico para evitar la suspensión de operaciones y el posible bloqueo de sus cuentas bancarias.

Es por esta razón que el Banco del Bienestar ha emitido una advertencia clara: quienes posean tarjetas próximas a expirar, o que ya hayan superado su fecha de vigencia, deben gestionar la reposición para no perder el acceso a sus recursos.

Cómo evitar el bloqueo de mi tarjeta antes del próximo pago de diciembre

El procedimiento para renovar la tarjeta exige que el titular acuda personalmente al módulo o sucursal correspondiente. Allí, el personal verifica los datos del usuario y entrega una nueva tarjeta en el acto, siempre que se presente una identificación oficial y el plástico vencido.

Este trámite resulta fundamental, ya que una vez caducada, la tarjeta puede dejar de funcionar tanto en cajeros automáticos como en comercios, lo que podría ocasionar retrasos en los depósitos o rechazos al intentar realizar pagos y retiros.

El Banco del Bienestar ha insistido en la importancia de revisar con anticipación la vigencia de la tarjeta y acudir a tiempo para evitar inconvenientes.

Además, la institución ha reforzado las alertas de seguridad: ningún funcionario está autorizado a solicitar la tarjeta, el Número de Identificación Personal (NIP) ni datos personales, y tampoco pueden realizar visitas domiciliarias con ese propósito.

Según la información oficial difundida por el Banco del Bienestar, el único procedimiento válido para garantizar el acceso continuo a los apoyos sociales consiste en acudir directamente a una sucursal y solicitar la reposición del plástico vencido, sin intermediarios y bajo estrictas medidas de seguridad.

Para completar el trámite, es necesario presentar la documentación requerida, que incluye una identificación oficial, el plástico vencido y un número telefónico de contacto.

De este modo, los beneficiarios podrán asegurar la continuidad de sus depósitos y evitar la interrupción de los servicios asociados a la Tarjeta Bienestar.