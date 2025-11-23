México

Beca Rita Cetina 2025: lanzan aviso importante a los nuevos beneficiarios para la entrega de tarjetas Bienestar

A través del plástico, los nuevos beneficiarios podrán cobrar el apoyo económico que entrega el programa

La Beca Rita Cetina es un programa
La Beca Rita Cetina es un programa social instaurado a comienzos de 2025 durante el gobierno de Claudia Sheinbaum

La Beca Rita Cetina es un programa social instaurado a comienzos de 2025 durante el gobierno de Claudia Sheinbaum, orientado a beneficiar a estudiantes de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) matriculados en escuelas públicas del país.

En esta etapa inicial, la beca atiende exclusivamente a alumnos de secundaria. En 2026, se contempla la incorporación de estudiantes de primaria y, posteriormente, de preescolar. El apoyo económico consiste en depósitos bimestrales de 1,900 pesos a los padres o madres de familia a través de la tarjeta Bienestar durante los 10 meses activos del ciclo escolar, excluyendo el periodo vacacional de julio y agosto. Por cada estudiante adicional inscrito dentro de una misma familia, se entregan 700 pesos extra.

El fin principal del programa es reducir el abandono escolar y apoyar la continuidad y conclusión efectiva de los estudios de los estudiantes mediante este recurso económico.

El nuevo plazo permitirá a padres y tutores concluir el trámite y así ningún estudiante de secundaria quede fuera de este apoyo Crédito: X/@BecasBenito

Lanzan aviso a los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) lanzó un aviso importante para los nuevos beneficiarios que se inscribieron a la Beca Rita Cetina durante el periodo de registros anterior. Se trata de no caer en fraudes, ya que todos los trámites son gratuitos y la tarjeta del Bienestar se activa automáticamente cuando se recibe el primer depósito.

“Tu tarjeta del Bienestar se activa automáticamente cuando recibes el primer depósito de tu Beca Bienestar. No necesitas hacer nada más”, indicó la dependencia.

Cabe indicar que la dispersión de tarjetas del Bienestar comenzará el próximo 25 de noviembre para los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina que se registraron en la convocatoria pasada.d

La entrega de tarjetas del
La entrega de tarjetas del Bienestar para los nuevos beneficiarios que se registraron a la Beca Rita Cetina comenzará el 25 de noviembre (X@BecasBenito)

Documentos para recoger la tarjeta para la Beca Rita Cetina

De igual manera, la CNBBBJ compartió los documentos que se necesitarán los beneficiarios al momento de recoger las tarjetas del Bienestar.

Si eres menor de 18 años

  • Acta de nacimiento
  • CURP
  • Comprobante de domicilio (de los últimos tres meses)

De la madre, padre, tutora o tutor

  • Identificación oficial (original y copia)
  • Acta de nacimiento
  • CURP

Si eres mayor de 18 años

  • Identificación oficial (original y copia)
  • Acta de nacimiento
  • CURP
  • Comprobante de domicilio (de los últimos 3 meses)
¿Cuándo es el próximo pago de la Beca Benito Juárez?

Por otra parte, la última dispersión de los recursos de la Beca Rita Cetina se realizó durante el mes de octubre, así que tomando en cuenta este calendario, los beneficiarios recibirán su siguiente depósito en diciembre. Cabe indicar que este será el último del 2025.

Mientras tanto, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma. Además, para cualquier duda o aclaración se puede llamar al teléfono 55 1162 0300 que opera de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

