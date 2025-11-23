Asesinan al ex alcalde de Zongolica, Juan Carlos Mezhua, en Veracruz

Las autoridades ya fueron notificadas para dar inicio a las investigaciones correspondientes. (FB Juan Carlos Mezhua)

Durante la mañana de este domingo, se dio a conocer que el ex alcalde y ex diputado de Zongolica, Juan Carlos Mezhua Campos, fue asesinado en la comunidad de Piedras Blancas, ubicada en la zona montañosa central de Veracruz.

El ataque se produjo en el camino de entrada de una calera de su propiedad, donde personas armadas a bordo de dos camionetas interceptaron y dispararon contra Mezhua, lo que generó una movilización entre los pobladores de la zona.

Tras el crimen, la Fiscalía General del Estado inició una investigación y desplegó un operativo policial para localizar a los agresores, quienes huyeron hacia la sierra de Zongolica y no han sido capturados.

El pueblo para el que gobernó con anterioridad se encuentra conmocionado por su partida. (FB Juan Carlos Mezhua)

¿Quién era Juan Carlos Mezhua?

Mezhua, quien fue diputado y directivo estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), había buscado la gubernatura de Veracruz como candidato independiente en el proceso electoral anterior. En la actualidad, trabajaba en la conformación de un nuevo partido político, el Partido Independiente, y mantenía una presencia activa en redes sociales para promover la participación ciudadana en este proyecto.

Días antes del ataque, Mezhua compartió en Facebook su entusiasmo por el progreso organizativo del Partido Independiente, resaltando la colaboración de personas comprometidas con el desarrollo de Veracruz y alentando a la ciudadanía a sumarse a las asambleas y a la organización política en sus municipios.

“Amigos ; ando contento, ayer anduvimos por Xalapa y Córdoba dando seguimiento al trabajo organizativo del Partido Independiente y, déjenme decirles que hay muchas personas muy muy valiosas comprometidas con un Veracruz grandioso y que hay mucha fe de que podamos armar una organización política que finalmente respalde a los ciudadanos realmente. Así que si los invitan a una asamblea del Partido Independiente, vayan :) y si desean organizar ustedes su municipio déjenme sus datos para contactarlos”, destacó en uno de sus posteos.

Un empresario querido por su comunidad

Además de su trayectoria política, Mezhua desarrollaba actividades empresariales en la región. Impulsaba proyectos como cabañas turísticas, el café Tatiaxca y, más recientemente, la venta de lotes y la construcción de un fraccionamiento a través del grupo empresarial Mezcam de la Sierra. En una de sus últimas publicaciones en redes sociales, manifestó su satisfacción por el avance en la habilitación de lotes para vivienda en Zongolica y destacó la participación de jóvenes en estos proyectos.

“Amigos, seguimos en la chamba, la habilitación de lotes para vivienda en la ciudad de Zongolica que nos solicitaron ya casi quedan. Sigo muy contento de ver a muchos jóvenes enfocados a construir su vivienda”, publicó.

El asesinato de Mezhua se suma a una serie de hechos violentos que han afectado a figuras públicas, principalmente en Veracruz, una entidad marcada por la inseguridad y la violencia política en los últimos años. La investigación sobre el caso continúa, mientras la comunidad política y empresarial de la región lamenta la pérdida de uno de sus líderes más activos.