Pachuca vs Pumas EN VIVO Play -IN: Keylor Navas es titular

Los Tuzos y los Universitarios buscarán su pase a los Cuartos de Final del Apertura 2025

00:41 hsHoy

¿Cómo quedará el Pachuca vs Pumas del Play In de acuerdo a la IA?

El modelo anticipa un duelo cerrado en el Estadio Hidalgo, con ligera ventaja para los Tuzos gracias al debut de Esteban Solari y las ausencias universitarias

La Inteligencia Artificial pronostica un triunfo 3-2 de Pachuca sobre Pumas en el Play-In del Apertura 2025.

El duelo entre Pachuca y Pumas en el Play-In del Apertura 2025 promete ser uno de los más intensos de la fase final del torneo, ambas escuadras buscarán su pase a liguilla.

00:19 hsHoy
Alineación de los Pumas para enfrentarse al Pachuca.

Alineación de Pumas: Keylor Navas, Pablo Bennevendo, Rubén Duarte, Nathan Silva, Rodrigo López, José Luis Caicedo, Alfonso Monroy, Jorge Ruvalcaba, Alan Medina, Santiago López, Álvaro Angulo. DT: Efraín Juárez.

00:04 hsHoy
Pachuca y Pumas buscarán su pase a la siguiente ronda del Play-In, el perdedor quedará eliminado de la fase final.

Los Tuzos del Pachuca y los Pumas de la UNAM buscarán pasar a la siguiente ronda del Play-In, el perdedor quedará eliminado del torneo.

Club PachucaClub PumasLiga MXApertura 2025Play-Inmexico-deportes

