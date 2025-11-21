Pachuca vs Pumas EN VIVO Play -IN: Keylor Navas es titular

El duelo entre Pachuca y Pumas en el Play-In del Apertura 2025 promete ser uno de los más intensos de la fase final del torneo, ambas escuadras buscarán su pase a liguilla.
Alineación de Pumas: Keylor Navas, Pablo Bennevendo, Rubén Duarte, Nathan Silva, Rodrigo López, José Luis Caicedo, Alfonso Monroy, Jorge Ruvalcaba, Alan Medina, Santiago López, Álvaro Angulo. DT: Efraín Juárez.
Los Tuzos del Pachuca y los Pumas de la UNAM buscarán pasar a la siguiente ronda del Play-In, el perdedor quedará eliminado del torneo.