La Granja VIP en vivo hoy 22 de noviembre: Eleazar Gómez y César Doroteo son nominados

¿Cómo afectó la doble traición a los participantes de La Granja VIP este viernes 21 de noviembre?
Las posiciones dentro del reality cambiaron al instante con las sorpresivas decisiones de Sergio Mayer Mori
(La Granja VIP)
La emoción en La Granja VIP se intensificó durante la sexta semana con un evento esperado por los seguidores: el denominado ‘viernes de doble traición’.
Eleazar Gómez traiciona a César Doroteo
(Captura de pantalla La Granja VIP)
Sergio Mayer Mori traiciona a Eleazar Gómez
Sergio y Eleazar podrían enfrentarse en la placa. Crédito: Facebook/ La Granja VIP México