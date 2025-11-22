Quién es sexto eliminado de La Granja VIP, según encuesta

Alfredo Adame, Kim Shantal, Kike Mayagoitia, César Doroteo y Eleazar Gómez están en riesgo de ser eliminados de La Granja VIP el próximo domingo 23 de noviembre.
Y es que los cinco entraron a la placa de nominados. Kim Shantal subió por el legado de Manola Diez; Alfredo Adame subió por nominación, Kike Mayagoitia entró tras perder una competencia; Eleazar Gómez subió tras ser traicionado por Sergio Mayer Mori y César Doroteo entró por traición del actor.
¿Quién es el sexto eliminado de La Granja VIP?
Uno de los ejercicios más destacados sobre las tendencias de eliminación lo lleva el programa Vaya Vaya a través de Facebook, esto con la siguiente pregunta: “¿Quién quieres que se quede en La Granja VIP?”.
De acuerdo con el primer corte realizado la mañana del 20 de noviembre, Eleazar Gómez se posiciona como el favorito para permanecer en el reality show con 35 por ciento de votos a favor.
Le siguen Alfredo Adame con 30 por ciento, César Doroteo con 15 por ciento y Km Shantal con 10 por ciento de votos a favor.
En último lugar se encuentra Kike Mayagoitia con 7 por ciento de votos a favor de su permanencia.
Los resultados de esta encuesta, como ocurre también con otros sondeos en redes, ofrecen una aproximación al nivel de apoyo que recibe cada nominado. Sin embargo, la decisión definitiva se determina únicamente por los votos formales del público y el conteo realizado por la producción del reality show.
El mecanismo de eliminación queda así reservado de manera exclusiva al voto popular, de modo que solo al momento de que Adal Ramones, conductor principal, lo anuncie durante la transmisión oficial, se conocerá con certeza quién será el sexto eliminado.
¿Quiénes son los granjeros eliminados de La Granja VIP?
El programa arrancó el pasado 12 de octubre y tendrá una duración de 10 semanas. Todos los domingos saldrá un granjero eliminado y hasta ahora van cinco. Ellos son:
- Carolina Ross
- Sandra Itzel
- Omahi
- Jawy Méndez
- Manola Diez
¿Quién abandonó La Granja VIP?
Hasta el momento, solo uno de los 16 granjeros que entraron a la competencia ha tomado la decisión de salir por voluntad propia: Lolita Cortés.
Esto ocurrió en la cuarta semana de competencia debido a una crisis de salud mental que sufrió.
“He estado con mi esposo. Mis perros al principio fue: «¿Y esta señora dónde la hemos visto antes?» (...) Mi hermana estaba deshecha, recuperar a mis hijos, me fui a casa de mi hijo, platicamos (...) He estado con mi esposo porque algo que entendí ahí adentro es: No, no quiero el césped de al lado que es más verde. No, no quiero la ropa que tiene alguien más. Quiero a mi marido, quiero a mi familia, quiero donde vivo, quiero a mis perros", contó en entrevista para Venga la Alegría.