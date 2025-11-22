México

Quién es sexto eliminado de La Granja VIP, según encuesta

Eleazar Gómez y César Doroteo entraron a la placa de nominados tras la traición

Guardar
(IG: @lagranjavipmx)
(IG: @lagranjavipmx)

Alfredo Adame, Kim Shantal, Kike Mayagoitia, César Doroteo y Eleazar Gómez están en riesgo de ser eliminados de La Granja VIP el próximo domingo 23 de noviembre.

Y es que los cinco entraron a la placa de nominados. Kim Shantal subió por el legado de Manola Diez; Alfredo Adame subió por nominación, Kike Mayagoitia entró tras perder una competencia; Eleazar Gómez subió tras ser traicionado por Sergio Mayer Mori y César Doroteo entró por traición del actor.

(La Granja VIP)
(La Granja VIP)

¿Quién es el sexto eliminado de La Granja VIP?

Uno de los ejercicios más destacados sobre las tendencias de eliminación lo lleva el programa Vaya Vaya a través de Facebook, esto con la siguiente pregunta: “¿Quién quieres que se quede en La Granja VIP?”.

De acuerdo con el primer corte realizado la mañana del 20 de noviembre, Eleazar Gómez se posiciona como el favorito para permanecer en el reality show con 35 por ciento de votos a favor.

Le siguen Alfredo Adame con 30 por ciento, César Doroteo con 15 por ciento y Km Shantal con 10 por ciento de votos a favor.

(FB: Vaya Vaya)
(FB: Vaya Vaya)

En último lugar se encuentra Kike Mayagoitia con 7 por ciento de votos a favor de su permanencia.

Los resultados de esta encuesta, como ocurre también con otros sondeos en redes, ofrecen una aproximación al nivel de apoyo que recibe cada nominado. Sin embargo, la decisión definitiva se determina únicamente por los votos formales del público y el conteo realizado por la producción del reality show.

El mecanismo de eliminación queda así reservado de manera exclusiva al voto popular, de modo que solo al momento de que Adal Ramones, conductor principal, lo anuncie durante la transmisión oficial, se conocerá con certeza quién será el sexto eliminado.

(Captura de pantalla TikTok La
(Captura de pantalla TikTok La Granja VIP)

¿Quiénes son los granjeros eliminados de La Granja VIP?

El programa arrancó el pasado 12 de octubre y tendrá una duración de 10 semanas. Todos los domingos saldrá un granjero eliminado y hasta ahora van cinco. Ellos son:

  1. Carolina Ross
  2. Sandra Itzel
  3. Omahi
  4. Jawy Méndez
  5. Manola Diez
(La Granja VIP)
(La Granja VIP)

¿Quién abandonó La Granja VIP?

Hasta el momento, solo uno de los 16 granjeros que entraron a la competencia ha tomado la decisión de salir por voluntad propia: Lolita Cortés.

Esto ocurrió en la cuarta semana de competencia debido a una crisis de salud mental que sufrió.

“He estado con mi esposo. Mis perros al principio fue: «¿Y esta señora dónde la hemos visto antes?» (...) Mi hermana estaba deshecha, recuperar a mis hijos, me fui a casa de mi hijo, platicamos (...) He estado con mi esposo porque algo que entendí ahí adentro es: No, no quiero el césped de al lado que es más verde. No, no quiero la ropa que tiene alguien más. Quiero a mi marido, quiero a mi familia, quiero donde vivo, quiero a mis perros", contó en entrevista para Venga la Alegría.

Temas Relacionados

La Granja VIPKim ShantalAlfredo AdameKike MayagoitiaEleazar GómezCésar DoroteoDisney+TV Aztecamexico-entretenimiento

Más Noticias

Quién es Bernardo Bosch Hernández y por qué está en el ojo del huracán tras la coronación de su hija Fátima Bosch

El triunfo de la mexicana en Miss Universo 2025 ha sido puesto en duda por un presunto conflicto de interés entre su padre y Raúl Rocha Cantú, copropietario de la marca

Quién es Bernardo Bosch Hernández

Explosión de tanque de gas dejó una familia en luto: un bebé muerto y heridas a su mamá y hermanas en Mecayapan, Veracruz

La falta de señal retrasó el auxilio a las lesionadas

Explosión de tanque de gas

Apoyo al Autoempleo para el Bienestar 2025 Edomex: ¿Cuántos pagos que se darán?

El programa beneficiará a 1,800 emprendedores con equipo y capacitación gratuita

Apoyo al Autoempleo para el

Tras muertes de mexicanos que vivían “el viaje de sus sueños” en Chile, sector salud lamenta deceso: “dejaron una huella invaluable”

Diversas instituciones de salud lamentaron la muerte de los mexicanos, quienes se encontraban de viaje en Chile

Tras muertes de mexicanos que

Ceci Flores pide a Sheinbaum apoyar a Madres Buscadoras: “¿Por qué no buscan a nuestros desaparecidos?”

La madre buscadora le pidió a la mandataria recordar su compromiso de apoyar a las familias de los desaparecidos

Ceci Flores pide a Sheinbaum
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGJEM investiga a presunta “gotera”

FGJEM investiga a presunta “gotera” de Edomex y su relación previa con el padre Ernesto Baltazar Vilchis

Procesan a cuatro policías por presunta tortura dentro del penal federal en Nayarit

Fiscalía de Sonora detiene a siete sujetos por colocar narcomantas en Ciudad Obregón

Imputan a “El Monstruo”, presunto líder de una célula que utilizaba patrullas y uniformes falsos para delinquir en Sonora

De los Valencia al CJNG: el historial delictivo del “R1”, presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

ENTRETENIMIENTO

Quién es Bernardo Bosch Hernández

Quién es Bernardo Bosch Hernández y por qué está en el ojo del huracán tras la coronación de su hija Fátima Bosch

La Granja VIP en vivo hoy 22 de noviembre: Eleazar Gómez y César Doroteo son nominados

Pese a las críticas, Junior H lidera apoyo en Poza Rica y limpia 130 casas tras las devastadoras inundaciones

Belinda y Cazzu: destapan audio de su primer encuentro

‘No nos moverán’ va por el Oscar: la película mexicana sobre Tlatelolco que revive una herida y hace historia

DEPORTES

Dónde y cuándo ver a

Dónde y cuándo ver a Donovan Carrillo en la Santa Claus Cup 2025 rumbo a Milano Cortina

FC Juárez vs Pachuca: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de Play-In del Torneo de Apertura 2025

¿Volverá Pumas a ganar? Esta fue la última vez que conquistaron un título nacional e internacional

Francia entrena a policías de Jalisco para enfrentar disturbios durante el Mundial 2026

NBA en acción: todo sobre los encuentros que se juegan hoy 22 de noviembre