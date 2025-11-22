Judy: todo sobre la comedia salvaje de Alejandro González Iñárritu con Tom Cruise y su estreno en México

Judy: todo lo que sabemos de la nueva comedia salvaje de Alejandro González Iñárritu con Tom Cruise. (Instagram/Istock)

Alejado del drama existencial de sus últimos trabajos, Alejandro González Iñárritu prepara su regreso a la pantalla grande con Judy, una comedia negra protagonizada por nada menos que el legendario Tom Cruise.

El filme, que acaba de lanzar su primer adelanto y causó revuelo en redes, significa no sólo la primera colaboración entre ambos íconos sino también un giro total para ambos: Cruise se despide del género de acción que lo encumbró por casi dos décadas y se entrega a una exploración tan irreverente como sofisticada de la mano del director mexicano.

Tom Cruise fuera de su zona de confort

El remake de "La Momia" con Tom Cruise fue un fracaso en taquilla. (Captura de video)

Tom Cruise llega a Judy tras cerrar el capítulo de Misión Imposible: Sentencia final y tras recibir el Oscar honorífico, decidido a dar un giro inesperado a su carrera. A través de sus redes sociales compartió el primer adelanto de la cinta, una fotografía de un momento de ensayo a lado del ‘Negro’ Iñárritu.

“Hoy comparto la primera foto tomada el año pasado durante un ensayo en el set de mi nueva película con Alejandro G. Iñárritu. Alejandro, hace 25 años vi tu primera película, el clásico Amores Perros. Este fin de semana, 25 años después, me sentí profundamente conmovido de haber sido presentado en el Oscar Honorario por ti, mi querido amigo”, escribió emocionado el actor.

Se trata del primer papel de Tom Cruise fuera del género de acción desde hace casi dos décadas. La última vez que se le vio en algo distinto fue en Lions for Lambs de (2007), una cinta dirigida por Robert Redford. Luego, el actor formó parte de La era del rock (2012), una suerte de musical y drama.

¿De qué trata Judy?

El director mexicano y el astro de acción cambian de rumbo con una sátira salvaje que podría redefinir sus carreras. (Instagram)

Bajo el título provisional de Judy, la película es descrita como una “comedia salvaje” en la que el hombre más poderoso del mundo provoca, sin quererlo, una catástrofe global.

Forzado a una carrera contrarreloj para demostrar que puede salvar a la humanidad, el personaje de Cruise se ve atrapado en un torbellino de situaciones límite y absurdas que pondrán a prueba tanto su ingenio como su vulnerabilidad.

Sobre el proceso de creación, Iñárritu expresó: “Trabajar con Tom fue espectacular, fue una experiencia muy hermosa, muy cálida, de mucha confianza. Es una película de la que me siento muy orgulloso, ahorita la estoy editando, es muy diferente a todo lo que he hecho. El Chivo y yo nunca habíamos hecho algo así y me gusta mucho porque en esta película aprendimos cómo hacerla”.

El cineasta comentó que hacer la cinta con Cruise y Emmanuel “El Chivo” Lubezki representó todo un desafío:

“Estuvimos meses entendiendo cómo hacer esta película, ni siquiera sabíamos. Para saber si se puede hacer, no era leyendo Google o ChatGPT, lo teníamos que hacer, era con prueba y error para ver cómo se veía”.

¿Quiénes están en Judy, lo nuevo de Iñárritu?

This image released by Focus Features shows Jesse Plemons in a scene from "Bugonia." (Focus Features via AP)

Judy fue filmada en escenarios naturales del Reino Unido, particularmente en Londres, durante la mayor parte de 2025.

El elenco que acompaña a Tom Cruise es de lujo: Jesse Plemons, Sandra Hüller, Sophie Wilde, Riz Ahmed, Emma D’Arcy, Michael Stuhlbarg y John Goodman conforman un reparto internacional que promete dar mucho de qué hablar.

Iñárritu, cuatro veces ganador del Oscar, vuelve a unir fuerzas con Lubezki tras éxitos como Birdman y El renacido, apostando por una comedia que al parecer nunca nadie ha hecho.

El propio realizador dijo: “Cada película siempre me ha puesto en una situación muy diferente, geográficamente, estilísticamente, gramaticalmente, eso me gusta porque siento que en cada película soy una persona distinta”.

¿Cuándo se estrena Judy de Iñárritu y Tom Cruise en México?

Alejandro González Iñárritu dice que Tom Cruise fue clave en el éxito de Amores Perros. (EFE / Infobae México)

Esta cinta es una coproducción entre México, Estados Unidos y Reino Unido, y su estreno en salas de cine está previsto para el 2 de octubre de 2026.

La expectativa es ya máxima: será la primera vez en muchos años que Tom Cruise toma distancia de la acción para sumergirse en el terreno de la comedia negra y el humor experimental; en tanto, Iñárritu da un giro de 180 grados respecto al tono intimista de Bardo.

Los adelantos prometen una propuesta irreverente, crucial para las carreras de ambas leyendas del cine contemporáneo. Judy parece lista para convertirse en una de las películas más comentadas de la próxima temporada.