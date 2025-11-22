Explosión de tanque de gas dejó una familia en luto: un bebé muerto y heridas a su mamá y hermanas en Mecayapan, Veracruz

Explosión en Mecayapan, Veracruz deja como saldo un bebé fallecido y tres personas heridas (VRL Noticias/FB)

Una lamentable tragedia enlutó a la comunidad de La Esperanza, en el municipio de Mecayapan, luego de que la explosión de un tanque de gas LP al interior de una vivienda cobrara la vida de un bebé de apenas dos meses de edad y dejara con quemaduras graves a su madre y a sus dos hermanas menores.

El accidente ocurrió alrededor de las 8:30 de la mañana de este jueves 20 de noviembre, cuando, según las primeras investigaciones, los niños se encontraban jugando cerca del cilindro de gas ubicado en la cocina del hogar.

Se presume que uno de ellos tropezó y derribó la línea de conducción y generó una fuga que derivó en un flamazo inmediato. El estallido alcanzó a los cuatro integrantes de la familia, provocando quemaduras de segundo y tercer grado.

Falta de red en la zona complicó la petición de ayuda

Las tres personas heridas por explosión en Mecayapan, fueron llevadas en camionetas particulares y sobre la carretera fueron interceptadas por las ambulancias (VRL Noticias/FB)

La víctima mortal fue identificada como el pequeño Rodrigo, de tan solo dos meses. La madre, Joselyn Quinto Utrera, junto con sus hijas Graciela, de 3 años, y Perla, de 7, resultaron con quemaduras severas en gran parte del cuerpo, reportó el medio local VRL Noticias.

Las menores sufrieron lesiones principalmente en rostro y extremidades, mientras que la mujer presentó daños mayores en tórax y abdomen, por lo que su vida corre riesgo.

Vecinos de la localidad intentaron auxiliar a la familia mientras pedían ayuda a los servicios de emergencia; sin embargo, la falta de señal de telefonía móvil en esta zona rural retrasó la comunicación con las autoridades.

Según reportes oficiales, las ambulancias de Protección Civil y una unidad particular tardaron casi dos horas en lograr contacto con los familiares, logrando interceptar a los heridos a mitad de camino alrededor de las 11:00 de la mañana.

Los lesionados fueron estabilizados y posteriormente trasladados de urgencia al hospital de Catemaco, en donde permanecen internados en estado grave.

Debido a la magnitud de las lesiones, personal médico no descarta que sean canalizados a una unidad especializada en quemaduras si su condición lo permite.

Autoridades municipales gestionan apoyos

Así quedó la casa después de la explosión de tanque de gas en Mecayapan, Veracruz (especial)

La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para determinar las causas exactas del incidente y confirmar si la explosión fue resultado de una fuga provocada accidentalmente por los menores o por falta de mantenimiento del cilindro.

Autoridades municipales informaron que ya gestionan apoyos para la familia afectada, que ahora enfrenta la pérdida de su hijo menor y el costoso tratamiento médico de los sobrevivientes.

La tragedia ha puesto nuevamente en evidencia las carencias en infraestructura y comunicación que padecen las zonas rurales del sur de Veracruz, donde la falta de señal puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.