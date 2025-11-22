El Grinch se vuelve sensación por hablar español en Hollywood: “Yo quiero tacos de asada”

En TikTok circulan múltiples videos donde el personaje socializa con familias hispanas, suelta frases virales y hasta se anima a bailar música regional.

La temporada navideña ya se hace presente en distintas partes del mundo, y uno de los lugares donde más se vive el ambiente festivo es en Universal Studios Hollywood. Este año, uno de los personajes más populares del parque ha logrado captar la atención de millones de usuarios: El Grinch. Su presencia no solo ha generado filas interminables para tomarse fotos, sino también una ola de videos virales gracias a su inesperada habilidad para comunicarse en español con visitantes hispanohablantes.

En redes sociales, especialmente en TikTok, múltiples clips muestran al famoso personaje verde conviviendo de manera espontánea con turistas latinos, soltando bromas, regaños y comentarios que rápidamente se hicieron tendencia. En uno de los videos más compartidos, a una visitante le dice que está fea. En otro clip, regaña a una mujer porque llegó al sitio sin llevarle comida típica mexicana. Entre risas, le reclama: “Porque no me trajistes nada, no me trajistes un tamal, pozole, menudo, ¡no me trajistes nada!”

A lo largo de los videos, se observa cómo el Grinch aprovecha cada interacción para hacer humor en español. En otro momento comenta entre carcajadas: “No quiero eso… Yo quiero comer. Yo quiero tacos de asada. ¡Vámonos!” La escena ha sido ampliamente celebrada por el público, que no esconde su sorpresa ante el dominio del idioma y la creatividad del actor que interpreta al personaje.

La versión más carismática del personaje navideño ganó popularidad entre los latinos por su espontaneidad y dominio del español.

Las frases continúan, y otro momento viral muestra al Grinch señalando su estómago mientras declara: “¿Ves aquí todo esto? Es los tamales, menudo, pupusas, cualquier cosa”, lo que provocó la risa de los visitantes que se encontraban detrás de cámara. Además, en otro clip envía un inesperado mensaje colectivo que detonó miles de reacciones: “Saludos desde el Grinch que robó Navidad, aquí en el Universal Studios, Hollywood. Saludos a todos los feos en el mundo.”

Además de las bromas, los usuarios celebraron que bailara música de banda en varias interacciones. En la sección de comentarios, los internautas no tardaron en bautizarlo como “el Grinch mexicano”. Comentarios como “Banda se ha confirmado, el Grinch es mexicano”, “Tacos de asada, pinche gintch es la mamada”, “la voz es idéntica al doblaje” y “es el mejor Grinch por hablar español, te amamos” se repitieron constantemente en TikTok.

La inusual conexión del personaje con la comunidad hispana ha convertido a esta versión del Grinch en una de las más virales de la temporada, logrando que miles de personas planeen visitar el parque únicamente para convivir con él. Universal Studios Hollywood, por su parte, ha aprovechado el fenómeno para reforzar el ambiente festivo previo a Navidad, demostrando que el espíritu navideño también se vive en español.