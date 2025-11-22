Cómo se encuentra la calidad del aire en la CDMX y Edomex

La pésima calidad del aire es un problema grave que afecta la salud de quien la respira (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de salir rumbo al trabajo o la escuela, checa el reporte de la calidad del aire, así como la intensidad de los Rayos Ultra Violeta, en la Ciudad de México y zona conurbada del Estado de México.

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México publica cada hora el estado del ambiente en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Junto con el reporte, las autoridades capitalinas comparten una serie de recomendaciones sobre las actividades al aire libre para la población en general y en particular para grupos sensibles.

Con los resultados del estado del aire, también se pueden aplicar medidas como la Contingencia Ambiental y el Doble Hoy no Circula.

Este es el reporte de las 15:00 horas de la calidad del aire de este 22 de noviembre para la capital del país y zona conurbada.

Calidad del aire en CDMX y Edomex

La calidad del aire en la Ciudad de México y Estado de México es "Mala", lo que significa un riesgo "Alto" para la salud, de acuerdo con el más reciente reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la ciudad.

Esto debe ser considerado por los capitalinos y mexiquenses que realicen actividades al aire libre, sobre todo si se trata de aquellas que forman parte de grupos vulnerables.

En cuanto a la intensidad del sol, se alcanzó un nivel 4 en el índice de los Rayos Ultravioleta Esto significa que "necesita protección" al estar al aire libre.

En este sentido, las autoridades de la Ciudad de México publicaron las siguientes recomendaciones:

Toma precauciones, si te expones al sol y tu piel es sensible, usa sombrero y gafas con filtro UV, aplica un protector solar con FPS 30+.

Dónde se respira el peor oxígeno del Valle de México

Una pésima calidad del aire puede traer consigo una serie de medidas ambientales como el Doble Hoy No Circula (Cuartoscuro)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico tiene 16 estaciones que registran la calidad del aire en la Ciudad de México, estos fueron los resultados de cada una, de acuerdo con el último reporte.

Tlalpan (AJM): Mala

Benito Juárez (BJU): Sin datos o en mantenimiento

Azcapotzalco (CAM): Aceptable

Coyoacán (CCA): Mala

Cuajimalpa (CUA): Mala

Gustavo A. Madero (GAM): Sin datos o en mantenimiento

Cuauhtémoc (HGM): Aceptable

Iztacalco (IZT): Sin datos o en mantenimiento

Venustiano Carranza (MER): Aceptable

Miguel Hidalgo (MGH): Mala

Álvaro Obregón (PED): Mala

Cuajimalpa (SFE): Sin datos o en mantenimiento

Iztapalapa (SAC): Aceptable

Tláhuac (TAH): Sin datos o en mantenimiento

Coyoacán (UAX): Sin datos o en mantenimiento

Iztapalapa (UIZ): Aceptable

En tanto en las 13 estaciones de monitoreo que se encuentran en la entidad mexiquense, la calidad del aire es la siguiente:

Atizapán (ATI): Aceptable

Chalco (CHO): Sin datos o en mantenimiento

Cuautitlán Izcalli (CUT): Aceptable

Naucalpan (FAC): Sin datos o en mantenimiento

Nezahualcóyotl (FAR): Sin datos o en mantenimiento

Ecatepec (LLA): Buena

Anexo de Tlalnepantla (LPR): Buena

Nezahualcóyotl (NEZ): Aceptable

Ecatepec (SAG): Aceptable

Tlalnepantla (TLA): Aceptable

Tultitlán (TLI): Aceptable

Coacalco (VIF): Aceptable

Ecatepec (XAL): Sin datos o en mantenimiento

Cabe mencionar que en el listado se repiten algunos municipios y alcaldías porque tienen más de una estación de monitoreo atmosférico.

CDMX y la contaminación atmosférica

La intensidad del sol también puede provocar daños a la salud, es por eso que también se mide la intencidad de los rayos UV (Cuartoscuro)

México se encuentra entre los países latinoamericanos con mayor contaminación atmosférica, con la Ciudad de México superando ligeramente a Santiago de Chile en concentración de partículas finas.

El Informe Mundial sobre la Calidad del Aire 2024, elaborado por IQAir, señala que la contaminación del aire en el país es un problema significativo, principalmente debido a la alta concentración de partículas finas PM2.5, que son las más peligrosas para la salud. En 2024, la concentración de PM2.5 en México fue aproximadamente 3.5 veces superior al valor de referencia anual recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El principal contaminante en México y en ciudades como Monterrey, es el PM2.5, compuesto por sustancias químicas orgánicas, polvo, hollín y metales provenientes de vehículos, fábricas y quema de materiales. Estas partículas microscópicas pueden ingresar al torrente sanguíneo y están asociadas con enfermedades respiratorias, cardiovasculares y otras afecciones graves.