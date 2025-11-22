Aseguran que Andrea Meza no se alegró del triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025 pese a felicitación

Miss Universo 2025: la reacción de Andrea Meza genera controversia en las redes. (Foto AP/Sakchai Lalit)

La final de Miss Universo 2025 quedó marcada no solo por la coronación de Fátima Bosc hcomo nueva reina de belleza, sino también por la reacción deAndrea Meza durante el anuncio.

En redes sociales, se viralizó el momento en que Meza, integrante del jurado y ex Miss Universo, mostró una expresión considerada incómoda que fue cuestionada por diversos usuarios.

Luego de ser coronada como Miss Universo 2025, el público en Tailandia lanzó abucheos a Fátima Bosch. (TikTok: powerhousevzla)

Un triunfo bajo la lupa mediática

La edición 74 del certamen de belleza se desarrolló entre altos niveles de expectativa en torno a la representante mexicana. Fátima Bosch alcanzó el máximo reconocimiento tras superar diversas etapas, pero el foco mediático se desplazó rápidamente hacia la reacción de Andrea Meza.

Un breve clip muestra a la ex Miss Universo con una actitud seria en plena transmisión del resultado, lo que muchos usuarios interpretaron como un signo de incomodidad.

Además de su semblante, la frase “Ni ella se lo cree” se multiplicó en distintas publicaciones, reflejando la variedad de percepciones que surgieron ante el gesto de Meza.

Mientras la representante mexicana celebraba su coronación, la actitud de la ex reina y jurado provocó interpretaciones diversas y motivó discusiones públicas sobre lo ocurrido en la gala internacional. (IG: @nawat.tv // @fatimaboschfdz // @andreamezamx)

Reacciones divididas y antecedentes de controversia

La interpretación del episodio dividió opiniones en plataformas digitales. Algunas personas atribuyeron el semblante de Andrea Meza a sorpresa y desconcierto, mientras que otras destacaron el carácter deliberativo que corresponde a los jueces en una instancia decisiva.

“Entiendan que no puede festejar porque ella fue jurado en el Miss universo”, “Dejen el fanatismo, México no merecía la corona, era linda y todo pero esa corona era de Costa de Marfil” y “Obviamente no se iba a poner a gritar de la emoción, sino iban a decir que era favoritismo de su parte”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en redes.

Cabe recordar que semanas antes la nueva Miss Universo vivió un altercado con el directivo del certamen. Tras ese evento, se generó una ola de apoyo a Bosch por parte de colectivos feministas y la atención sobre su trayectoria cobró fuerza nacional e internacional.

Un video viral mostró el rostro serio de una ex Miss Universo durante el anuncio de la ganadora, lo que avivó interpretaciones divididas entre internautas y seguidores del certamen. (Instagram)

Cambio de narrativa tras la coronación

Sin embargo, la dinámica del debate dio un giro tras la divulgación de nuevos videos y fotografías posteriores al anuncio oficial.

Rápidamente, inció la circulación de imágenes donde Andrea Meza y Fátima Bosch aparecen abrazándose y conversando de manera cordial durante la celebración. Los replicados ampliamente en redes desmintieron rumores de tensión y evidenciaron un ambiente de respaldo mutuo entre ambas figuras emblemáticas del certamen de belleza.

Asimismo, el episodio demostró la influencia de las percepciones públicas gestadas en redes sociales a partir de gestos o expresiones durante eventos en vivo.