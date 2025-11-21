México

Cazzu y Belinda se conocen en evento de importante revista y se toman foto juntas : “La pesadilla de Nodal”

El encuentro entre las cantantes rompió el internet

(Instagram/@cazzu/@belndapop)
(Instagram/@cazzu/@belndapop)

La atención mediática en la más reciente gala de una revista de renombre se concentró en el inesperado encuentro entre Belinda y Cazzu, dos de los nombres más relevantes dentro de la escena musical latina.

La concurrencia de ambas artistas no solo marcó un hito por su estatus, sino que atrajo innumerables comentarios en redes sociales, ya que ambas mantuvieron relaciones sentimentales con Christian Nodal, figura prominente del regional mexicano.

La ceremonia, que distinguió a diversas personalidades como “Figuras del Año”, tuvo como escenario un espacio privado de Paseo de la Reforma en Ciudad de México, donde desfilaron talentos de diferentes ámbitos.

Tanto Belinda como Cazzu estuvieron presentes como invitadas por GQ México, que las seleccionó entre su grupo de homenajeados. Este evento se realizó el jueves veinte de noviembre, manteniendo el misterio sobre su ubicación precisa hasta el momento de la celebración, lo que sumó expectativa al momento del encuentro de ambas intérpretes.

Así fue el encuentro entre
Así fue el encuentro entre las exes de Nodal (Captura de pantalla)

La coincidencia despertó reacciones inmediatas en la audiencia y plataformas digitales, multiplicando las especulaciones dada la historia personal compartida con el mismo cantante. El protagonismo de Belinda y Cazzu, más allá de sus carreras artísticas, reavivó conversaciones y una viralización que intensificó la relevancia de la gala de este año.

La carrera de Cazzu, importante rapera argentina

CIUDAD DE MÉXICO, 14OCTUBRE2025.- La
CIUDAD DE MÉXICO, 14OCTUBRE2025.- La cantante, rapera y compositora argentina Cazzu se presentó en el Auditorio Nacional como parte de su gira “Latinaje”.  FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Cazzu, cuyo nombre real es Julieta Emilia Cazzuchelli, nació en Jujuy, Argentina, en 1993. Comenzó su incursión musical en géneros como el rock y el pop, aunque luego se consolidó como una de las figuras más destacadas de la escena del trap y el rap en América Latina. Su carrera despegó en 2017 con lanzamientos independientes en plataformas digitales, donde ganó notoriedad a través de singles que reflejaban su visión sobre la realidad social y cultural argentina.

En 2018, Cazzu alcanzó difusión internacional gracias a “Loca”, una colaboración con Khea y Duki, que sumó millones de reproducciones en YouTube y llamó la atención de la industria discográfica. Desde entonces, su discografía creció con álbumes como “Maldade$”, “Error 93” y “Nena trampa”, donde explora temáticas sobre el empoderamiento, la identidad y la vida urbana. Cazzu se posicionó como una de las referentes femeninas dentro de un género históricamente dominado por hombres.

