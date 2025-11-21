Abuchean a Fátima Bosch en Tailandia tras ganar Miss Universo 2025

Abuchean a Fátima Bosch tras ganar el certamen. REUTERS/Chalinee Thirasupa

La coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025, lograda la noche del viernes en el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia, estuvo marcada por la celebración en México y la controversia internacional tras los abucheos que se escucharon en el recinto poco después del anuncio.

El clima de tensión no solo se vivió entre las gradas del público tailandés, que esperaba la victoria de su representante, Veena Praveenar Singh, sino también en redes sociales, donde la reacción negativa se replicó por parte de seguidores de otras finalistas y diversos usuarios que acusaron fraude.

Tras semanas de competencia internacional, el certamen alcanzó su punto culminante con solo dos finalistas sobre el escenario: Veena Praveenar Singh, representante local, y Fátima Bosch, la mexicana.

Miss México Fátima Bosch es la nueva Miss Universo 2025

El momento culminante llegó cuando se anunció: “La Miss Universo número 74 es… México”. De inmediato, la euforia desbordó a los seguidores mexicanos y latinoamericanos, pero una parte de la audiencia local, volcada con la representante tailandesa, así como de otras representantes, comenzó a manifestar su desacuerdo con abucheos, silbidos y expresiones de molestia.

El contraste fue evidente: mientras Fátima Bosch se abrazaba incrédula a su competidora y a la reina saliente, el auditorio, captado por las cámaras, oscilaba entre aplausos y desaprobaciones. En Tiktok comenzaron a circular los videos que mostraban que incluso afuera del reciento el descontento era evidente.

Luego de ser coronada como Miss Universo 2025, el público en Tailandia lanzó abucheos a Fátima Bosch. (TikTok: powerhousevzla)

El trasfondo de la polémica

La reacción adversa a la victoria de Fátima Bosch no puede entenderse sin revisar el ambiente previo a la gran final, marcado por un episodio que elevó la tensión entre ambas delegaciones. A inicios de mes, la representante mexicana protagonizó un fuerte altercado con Nawat Itsaragrisil —empresario tailandés y director de Miss Universo Tailandia—, quien la cuestionó y la llamó “tonta” en una reunión por motivos ligados a la promoción de contenido sobre Tailandia en redes sociales.

El incidente trascendió cuando Bosch alzó la voz y el hecho causó eco internacional. El hecho detonó una ola de reacciones: compañeras y participantes la respaldaron dejando la sala a su lado; la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, la reconoció como un ejemplo de mujeres que deben “alzar la voz” y poner límites ante situaciones de violencia o discriminación. Finalmente, Nawat Itsaragrisil se vio obligado a pedir disculpas.

Acusan fraude en redes y mexicanos reaccionan

Tras la ceremonia, plataformas como X (antes Twitter) se llenaron de reacciones enfrentadas. Cabe apuntar que en la semana, dos jurados renunciaron y denunciaron que todo estaba amañado.

(Captura de pantalla)

Numerosos mensajes, especialmente de cuentas extranjeras, acusaron “fraude”, “robo” y presuntas irregularidades en la elección de la mexicana como ganadora.

(Captura de pantalla)

Sin embargo, los mexicanos de inmediato salieron a defender a su compatriota con frases como “siempre que México gana dicen que es fraude” y “robo, fraude, ganó la víctima… pero México se va a dormir con una Miss Universo”.

(Captura de pantalla)

(Captura de pantalla)

(Captura de pantalla)

(Captura de pantalla)

Decenas de mensajes resaltaron la preparación, el carisma y la autenticidad de su actuación en la gala. “La alegría de Tabasco, de México y de algunos latinoamericanos, o personas de otros países, ya no nos la quitan. Y la corona a Fátima Bosch tampoco”, escribió una internauta. Otra frase que circuló fue: “De igual manera, siempre que México gana dicen que es fraude. Fátima Bosch Miss Universo 2025, good night”, acompañada de felicitaciones y hashtags de orgullo nacional.

A pesar de todo, México suma su cuarta corona, luego de que Lupita Jones iniciara el ciclo en 1991, seguida de Ximena Navarrete en 2010 y Andrea Meza en 2017.