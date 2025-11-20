Wendy Guevara responde a críticas de concursante de La Más Draga

Foto: (FB/Wendy Guevara)

La reciente controversia en torno a la representación de las personas trans en los medios digitales ha cobrado fuerza tras las declaraciones de Deetox Alanis, reconocida participante del reality show La Más Draga, quien cuestionó abiertamente la actitud de Wendy Guevara y sus compañeras de Las Pérdidas.

El debate se ha intensificado a raíz de la postura de Wendy Guevara, quien, en una transmisión en vivo, respondió a las críticas sin confrontación directa y defendió su manera de vivir y presentarse ante la sociedad.

“No me voy a pelear con ella, ni nada porque es su punto de vista, su forma de ver la vida, la forma de ver mi vida es diferente y pues ni modo, a mí me va muy bien, me va excelente y si a otras no les va tan bien o uno hace que le pasen cosas, esa ya es cuestión de cada quien se dé a respetar, yo no influyo en nada, yo no voy a parar la forma de vivir mi vida por el comentario de alguna otra persona que se siente incómoda por cómo yo veo las cosas en la comunidad”, dijo Wendy Guevara tras ser cuestionada sobre los hechos.

La integrante de Las Perdidas fue señalada por la concursante drag por su mensaje sobre la comunidad trans al público. (IG: @soywendyguevaraoficial)

Con estas palabras, la integrante de Las Pérdidas dejó claro que no modificará su comportamiento ni su discurso ante las opiniones ajenas, subrayando su bienestar personal y su derecho a una perspectiva propia.

La polémica surgió a partir de una intervención de Deetox Alanis en la que criticó el contenido de Wendy Guevara, Paola Suárez y Kimberly Irene, al considerar que ridiculiza a la comunidad trans y transmite un mensaje erróneo a la sociedad.

Deetox Alanis recordó una aparición televisiva de Wendy Guevara en la que esta afirmó que no le incomoda que la llamen hombre, lo que, según la drag queen, puede tener consecuencias negativas en la percepción pública del movimiento trans.

En el episodio más reciente de La Más Draga, que contó con la participación de Kenia Os como invitada, Deetox Alanis enfatizó que, aunque Wendy sostiene que nunca ha declarado ser mujer, este tipo de declaraciones representan “un paso atrás” en la lucha por el respeto y la visibilidad de las personas trans. Para la artista, la minimización de la importancia de los pronombres y la identidad de género por parte de figuras públicas afecta la percepción social y puede perjudicar a miembros de la comunidad.

La concursante ha sido señalada tras polémicas en el último capítulo. (La Más Draga)

La drag queen también señaló que, si bien a ella personalmente no le afectan las burlas o críticas, “existen muchas personas dentro de la comunidad trans que sí se ven perjudicadas por este tipo de mensajes”.

Deetox Alanis manifestó haber convivido con todas las integrantes de Las Pérdidas, a quienes considera amables, salvo Paola Suárez. No obstante, aclaró que su crítica no es un ataque personal, sino una reflexión sobre.

En paralelo, la concursante drag ha sido señalada recientemente por sus enfrentamientos con la también participante Nayla Downs, a quien ha criticado en reiteradas ocasiones, situación que usuarios y seguidores han interpretado como un posible caso de hostigamiento.