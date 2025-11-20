México

Wendy Guevara responde a críticas de concursante de La Más Draga

La draga, Deetox Alanis, señaló a Las Perdidas por su mensaje sobre la comunidad trans al público

Guardar
Foto: (FB/Wendy Guevara)
Foto: (FB/Wendy Guevara)

La reciente controversia en torno a la representación de las personas trans en los medios digitales ha cobrado fuerza tras las declaraciones de Deetox Alanis, reconocida participante del reality show La Más Draga, quien cuestionó abiertamente la actitud de Wendy Guevara y sus compañeras de Las Pérdidas.

El debate se ha intensificado a raíz de la postura de Wendy Guevara, quien, en una transmisión en vivo, respondió a las críticas sin confrontación directa y defendió su manera de vivir y presentarse ante la sociedad.

“No me voy a pelear con ella, ni nada porque es su punto de vista, su forma de ver la vida, la forma de ver mi vida es diferente y pues ni modo, a mí me va muy bien, me va excelente y si a otras no les va tan bien o uno hace que le pasen cosas, esa ya es cuestión de cada quien se dé a respetar, yo no influyo en nada, yo no voy a parar la forma de vivir mi vida por el comentario de alguna otra persona que se siente incómoda por cómo yo veo las cosas en la comunidad”, dijo Wendy Guevara tras ser cuestionada sobre los hechos.

La integrante de Las Perdidas
La integrante de Las Perdidas fue señalada por la concursante drag por su mensaje sobre la comunidad trans al público. (IG: @soywendyguevaraoficial)

Con estas palabras, la integrante de Las Pérdidas dejó claro que no modificará su comportamiento ni su discurso ante las opiniones ajenas, subrayando su bienestar personal y su derecho a una perspectiva propia.

La polémica surgió a partir de una intervención de Deetox Alanis en la que criticó el contenido de Wendy Guevara, Paola Suárez y Kimberly Irene, al considerar que ridiculiza a la comunidad trans y transmite un mensaje erróneo a la sociedad.

Deetox Alanis recordó una aparición televisiva de Wendy Guevara en la que esta afirmó que no le incomoda que la llamen hombre, lo que, según la drag queen, puede tener consecuencias negativas en la percepción pública del movimiento trans.

En el episodio más reciente de La Más Draga, que contó con la participación de Kenia Os como invitada, Deetox Alanis enfatizó que, aunque Wendy sostiene que nunca ha declarado ser mujer, este tipo de declaraciones representan “un paso atrás” en la lucha por el respeto y la visibilidad de las personas trans. Para la artista, la minimización de la importancia de los pronombres y la identidad de género por parte de figuras públicas afecta la percepción social y puede perjudicar a miembros de la comunidad.

La concursante ha sido señalada
La concursante ha sido señalada tras polémicas en el último capítulo. (La Más Draga)

La drag queen también señaló que, si bien a ella personalmente no le afectan las burlas o críticas, “existen muchas personas dentro de la comunidad trans que sí se ven perjudicadas por este tipo de mensajes”.

Deetox Alanis manifestó haber convivido con todas las integrantes de Las Pérdidas, a quienes considera amables, salvo Paola Suárez. No obstante, aclaró que su crítica no es un ataque personal, sino una reflexión sobre.

En paralelo, la concursante drag ha sido señalada recientemente por sus enfrentamientos con la también participante Nayla Downs, a quien ha criticado en reiteradas ocasiones, situación que usuarios y seguidores han interpretado como un posible caso de hostigamiento.

Temas Relacionados

Wendy GuevaraDeetox AlanisLa Más Dragamexico-noticias

Más Noticias

Alicia Villarreal reacciona a vinculación a proceso de Cruz Martínez: “Gracias a Dios estoy viva”

Cruz Martínez tiene prohibido acercarse a la cantante y debe comparecer cada 15 días ante instancias judiciales

Alicia Villarreal reacciona a vinculación

Temblor en México hoy: noticias de la actividad sísmica este jueves20 de noviembre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy: noticias

CDMX presenta PRISMA, una plataforma gratuita para fortalecer salud mental y combatir adicciones

El proyecto integra cursos y materiales accesibles para fomentar el acompañamiento digno y la información basada en evidencia

CDMX presenta PRISMA, una plataforma

Gerardo Ortiz rompe el silencio tras recibir condena en EEUU: “Se han dicho demasiadas mentiras”

Gerardo Ortiz deberá cumplir tres años de libertad supervisada y una multa económica aún por determinar

Gerardo Ortiz rompe el silencio

Pronóstico del tiempo en México: variaciones climáticas por entidad este 20 de noviembre

El clima en México a veces puede sorprender a las personas al pasar del calor a la lluvia en un mismo día

Pronóstico del tiempo en México:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Gerardo Ortiz rompe el silencio

Gerardo Ortiz rompe el silencio tras recibir condena en EEUU: “Se han dicho demasiadas mentiras”

Detienen a 14 hombres armados en Navolato, Sinaloa: tres son extranjeros

Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, rechaza acusasiones por huachicol

Estas son las empresas que bloqueó la UIF y EEUU por presuntos vínculos con el narcotráfico

Estos son los presuntos colaboradores de Ryan Wedding, exatleta olímpico ligado al Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Alicia Villarreal reacciona a vinculación

Alicia Villarreal reacciona a vinculación a proceso de Cruz Martínez: “Gracias a Dios estoy viva”

Gerardo Ortiz rompe el silencio tras recibir condena en EEUU: “Se han dicho demasiadas mentiras”

Corrido inspirado en Fátima Bosch a un paso de la final de Miss Universo 2025 se vuelve tendencia

Wendy Guevara es criticada por concursante de La Más Draga: “Su mensaje tiene que cambiar”

La Granja VIP: La Bea y Alfredo Adame protagonizan pelea

DEPORTES

¿El adiós a Costa Rica?

¿El adiós a Costa Rica? Con este mensaje Keylor Navas anuncia el siguiente paso en su carrera

Este fue el homenaje que Jorge Campos recibió por parte de la FMF que enalteció su carrera

Puebla apostaría por Albert Espigares tras la salida de Hernán Cristante

Perro Bermúdez explica la razón por la que regresó a TUDN y salió del retiro para el Mundial 2026

Fue campeón con Cruz Azul, acaba de rescindir contrato para quedar libre y sin equipo