Usa esta poderosa mezcla para limpiar tus piedras preciosas y devolverles su brillo

Piedras preciosas. Foto: (iStock)

La limpieza adecuada de las piedras preciosas es esencial para mantener su brillo, transparencia y valor a lo largo del tiempo. Sin embargo, no todas las gemas reaccionan igual a los productos químicos o a la fricción, por lo que es importante elegir la mezcla correcta y aplicar el método adecuado para no dañarlas.

Entre las soluciones más recomendadas por expertos en joyería, la mezcla más segura y eficaz para la mayoría de las piedras preciosas es una combinación de agua tibia, jabón neutro y, opcionalmente, unas gotas de detergente suave. Esta solución funciona bien porque elimina grasa, polvo y restos de suciedad sin comprometer la estructura o el color de las gemas.

La mezcla ideal se prepara con una taza de agua tibia y unas gotas de jabón líquido suave, preferiblemente uno sin perfumes fuertes ni agentes abrasivos. También puede utilizarse detergente de platos suave, siempre que sea claro y no contenga blanqueadores ni ingredientes corrosivos.

Esta opción ayudará a mantener tus piezas limpias y seguras. Foto: (iStock)

El agua tibia ayuda a aflojar la suciedad acumulada, mientras que el jabón actúa como agente desengrasante, especialmente útil en joyas que se usan diariamente y que acumulan restos de crema, sudor o maquillaje.

El procedimiento general consiste en sumergir la pieza durante unos 10 a 15 minutos, permitiendo que la mezcla actúe sobre la suciedad superficial. Luego, con un cepillo de cerdas suaves —idealmente un cepillo de dientes para bebés— se frota con delicadeza para llegar a los recovecos donde suele acumularse la suciedad. Finalmente, la joya se enjuaga con agua limpia y se seca con un paño de microfibra para evitar rayones.

Aunque esta mezcla es segura para una gran variedad de gemas, como el diamante, el zafiro, el rubí, el topacio y la mayoría de las piedras transparentes, es importante tener especial cuidado con gemas más delicadas.

Las piedras preciosas mantendrán su brillo natural con este remedio casero. Foto: (iStock)

Piedras como el ópalo, la turquesa, el coral, la malaquita y la perla son porosas y sensibles a químicos, así que no deben quedarse en remojo ni exponerse a detergentes fuertes. En estos casos, se recomienda solo un paño húmedo o una limpieza profesional. Asimismo, las piedras tratadas térmicamente o teñidas también requieren métodos más suaves para evitar que el tratamiento se degrade.

Un error común es utilizar vinagre, bicarbonato o alcohol para limpiar gemas. Aunque pueden ser útiles en otras superficies, estos productos pueden opacar o dañar ciertos minerales. También es importante evitar el uso de agua muy caliente, pues los cambios bruscos de temperatura pueden causar fracturas internas.

En resumen, la mejor mezcla universal para limpiar piedras preciosas es una solución simple: agua tibia y jabón neutro, acompañada de paciencia y técnica suave. Con este método, la mayoría de las gemas recuperan su brillo sin correr riesgos.