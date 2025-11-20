SICT y CAPUFE anuncian cierre parcial nocturno en la México–Querétaro por traslado de unidades de Pemex

Cierre de la México-Querétaro para que Petróleos Mexicanos (PEMEX) transporte gasolina. (Foto AP/Victoria Razo)

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y Caminos y Puentes Federales (Capufe) informaron que la autopista México-Querétaro tendrá un cierre parcial esta noche debido al paso de unidades de Petróleos Mexicanos (Pemex) que transportan reactores de gran tamaño hacia la refinería de Tula.

El operativo se realizará de las 22:00 horas de este miércoles hasta las 05:00 horas del jueves 20 de noviembre, en una maniobra que se lleva a cabo por segundo día consecutivo para garantizar la seguridad vial.

Las autoridades señalaron que el desplazamiento de estas estructuras sobredimensionadas requiere restricciones especiales, por lo que el cierre temporal es necesario para evitar riesgos durante el tránsito por la zona.

17/04/2022 Pemex ECONOMIA MATTHEW RUTLEDGE

Tramo afectado y condiciones de circulación

Para mantener la movilidad, Capufe habilitará un carril a contraflujo, aunque con capacidad reducida, por lo que se anticipan demoras.

El cierre aplicará del kilómetro 73 al 69, en dirección a la Ciudad de México.

Los conductores deben manejar con precaución, disminuir la velocidad y considerar tiempos extra de traslado, ya que el cruce de los reactores puede generar un flujo lento en el tramo intervenido.

REUTERS/Oscar Martinez

Capufe reiteró que la seguridad será prioritaria durante las maniobras, que implican un control detallado del movimiento vehicular.

Recomendaciones, vías alternas y canales de atención

Capufe puso a disposición el número 074 y su cuenta oficial en X para atender reportes o emergencias.

Al mismo tiempo, se recomendó a los automovilistas considerar rutas alternas para evitar el congestionamiento que podría presentarse en la autopista.

Vías alternas por el cierre: Circuito Exterior Mexiquense o Carretera Tlalnepantla–Cuautitlán. REUTERS/Henry Romero

Opciones sugeridas:

Accesos a la Carretera Libre México–Toluca en los kilómetros 158 y 172.

Circuito Exterior Mexiquense.

Carretera Tlalnepantla–Cuautitlán.

Avenida José López Portillo.

Estas alternativas pueden reducir los tiempos de traslado durante el operativo, aunque también se aconseja monitorear el tráfico en tiempo real.

Regulaciones reforzadas tras accidente en Iztapalapa

El reciente cierre coincide con un contexto de endurecimiento normativo en torno al transporte de materiales peligrosos, impulsado tras el accidente de una pipa en Iztapalapa.

El incidente llevó a diversas autoridades a ajustar regulaciones para reducir riesgos, especialmente en zonas urbanas y accesos a autopistas hacia la Ciudad de México.

Las pipas con materiales inflamables deben circular a una velocidad máxima de 30 km/h y tienen prohibido ingresar a vías de acceso controlado. Foto: Jesús Aviles / Infobae México

La capital del país fue la primera en responder con modificaciones a su Reglamento de Tránsito.

Desde entonces, las pipas con materiales inflamables deben circular a una velocidad máxima de 30 km/h y tienen prohibido ingresar a vías de acceso controlado, como el Segundo Piso del Periférico o el Viaducto.

Asimismo, se establecieron horarios estrictos: las unidades de menos de 10 mil litros solo pueden transitar entre 10:00 y 18:00 horas, mientras que las de mayor capacidad deben hacerlo entre 22:00 y 05:00 horas.

También aumentaron las multas y se reforzó la exigencia de contar con licencia tipo E12, capacitación especializada y un dictamen técnico de la ASEA.

A nivel federal, el Congreso impulsa reformas para establecer rutas y horarios controlados para el transporte de sustancias peligrosas, así como cambios a la Ley General de Protección Civil para fortalecer la prevención y el monitoreo.