México

SICT y CAPUFE anuncian cierre parcial nocturno en la México–Querétaro por traslado de unidades de Pemex

Operativo especial por maniobras de carga sobredimensionada

Guardar
Cierre de la México-Querétaro para
Cierre de la México-Querétaro para que Petróleos Mexicanos (PEMEX) transporte gasolina. (Foto AP/Victoria Razo)

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y Caminos y Puentes Federales (Capufe) informaron que la autopista México-Querétaro tendrá un cierre parcial esta noche debido al paso de unidades de Petróleos Mexicanos (Pemex) que transportan reactores de gran tamaño hacia la refinería de Tula.

El operativo se realizará de las 22:00 horas de este miércoles hasta las 05:00 horas del jueves 20 de noviembre, en una maniobra que se lleva a cabo por segundo día consecutivo para garantizar la seguridad vial.

Las autoridades señalaron que el desplazamiento de estas estructuras sobredimensionadas requiere restricciones especiales, por lo que el cierre temporal es necesario para evitar riesgos durante el tránsito por la zona.

La autopista México-Querétaro tendrá un
La autopista México-Querétaro tendrá un cierre parcial esta noche debido al paso de unidades de Petróleos Mexicanos (Pemex) que transportan reactores de gran tamaño . 17/04/2022 Pemex ECONOMIA MATTHEW RUTLEDGE

Tramo afectado y condiciones de circulación

Para mantener la movilidad, Capufe habilitará un carril a contraflujo, aunque con capacidad reducida, por lo que se anticipan demoras.

El cierre aplicará del kilómetro 73 al 69, en dirección a la Ciudad de México.

Los conductores deben manejar con precaución, disminuir la velocidad y considerar tiempos extra de traslado, ya que el cruce de los reactores puede generar un flujo lento en el tramo intervenido.

El cierre aplicará del kilómetro
El cierre aplicará del kilómetro 73 al 69, en dirección a la Ciudad de México. REUTERS/Oscar Martinez

Capufe reiteró que la seguridad será prioritaria durante las maniobras, que implican un control detallado del movimiento vehicular.

Recomendaciones, vías alternas y canales de atención

Capufe puso a disposición el número 074 y su cuenta oficial en X para atender reportes o emergencias.

Al mismo tiempo, se recomendó a los automovilistas considerar rutas alternas para evitar el congestionamiento que podría presentarse en la autopista.

Vías alternas por el cierre:
Vías alternas por el cierre: Circuito Exterior Mexiquense o Carretera Tlalnepantla–Cuautitlán. REUTERS/Henry Romero

Opciones sugeridas:

  • Accesos a la Carretera Libre México–Toluca en los kilómetros 158 y 172.
  • Circuito Exterior Mexiquense.
  • Carretera Tlalnepantla–Cuautitlán.
  • Avenida José López Portillo.

Estas alternativas pueden reducir los tiempos de traslado durante el operativo, aunque también se aconseja monitorear el tráfico en tiempo real.

Regulaciones reforzadas tras accidente en Iztapalapa

El reciente cierre coincide con un contexto de endurecimiento normativo en torno al transporte de materiales peligrosos, impulsado tras el accidente de una pipa en Iztapalapa.

El incidente llevó a diversas autoridades a ajustar regulaciones para reducir riesgos, especialmente en zonas urbanas y accesos a autopistas hacia la Ciudad de México.

Las pipas con materiales inflamables
Las pipas con materiales inflamables deben circular a una velocidad máxima de 30 km/h y tienen prohibido ingresar a vías de acceso controlado. Foto: Jesús Aviles / Infobae México

La capital del país fue la primera en responder con modificaciones a su Reglamento de Tránsito.

Desde entonces, las pipas con materiales inflamables deben circular a una velocidad máxima de 30 km/h y tienen prohibido ingresar a vías de acceso controlado, como el Segundo Piso del Periférico o el Viaducto.

Asimismo, se establecieron horarios estrictos: las unidades de menos de 10 mil litros solo pueden transitar entre 10:00 y 18:00 horas, mientras que las de mayor capacidad deben hacerlo entre 22:00 y 05:00 horas.

También aumentaron las multas y se reforzó la exigencia de contar con licencia tipo E12, capacitación especializada y un dictamen técnico de la ASEA.

A nivel federal, el Congreso impulsa reformas para establecer rutas y horarios controlados para el transporte de sustancias peligrosas, así como cambios a la Ley General de Protección Civil para fortalecer la prevención y el monitoreo.

Temas Relacionados

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y TransportesCaminos y Puentes FederalesMéxico-QuerétaroPetróleos MexicanosCirculaciónCanales de AtenciónCarreterasIztapalapaNocturnomexico-noticias

Más Noticias

Beca Rita Cetina 2025: quiénes serán los próximos beneficiarios en recibir mil 900 pesos

Los alumnos inscritos en el programa recibirán el último pago del año

Beca Rita Cetina 2025: quiénes

¿Quieres saber quiénes ganaron en Tris? Aquí están los números afortunados

Aquí los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

¿Quieres saber quiénes ganaron en

Profeco reporta que CDMX tuvo el mayor número de inconformidades en El Buen Fin: ropa y tecnología, los rubros con más quejas

La dependencia logró recuperar casi 1.9 millones de pesos para consumidores

Profeco reporta que CDMX tuvo

México se convierte en el principal comprador de Estados Unidos

Las ventas estadounidenses al mercado mexicano alcanzaron 226.4 mil millones de dólares entre enero y agosto

México se convierte en el

La Granja VIP: La Bea y Alfredo Adame protagonizan pelea

Kim Shantal es la única nominada del reality show

La Granja VIP: La Bea
MÁS NOTICIAS

NARCO

Estas son las empresas que

Estas son las empresas que bloqueó la UIF y EEUU por presuntos vínculos con el narcotráfico

Estos son los presuntos colaboradores de Ryan Wedding, exatleta olímpico ligado al Cártel de Sinaloa

Cuánto ofrece EEUU por el exatleta canadiense presuntamente vinculado al Cártel de Sinaloa

Zhi Dong Zhang, presunto operador del CJNG y el Cártel de Sinaloa, enfrentará cargos por narcóticos y lavado de dinero en EEUU

UIF y autoridades de EEUU bloquean a 10 personas y 9 empresas por presuntos vínculos con el narcotráfico

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP: La Bea

La Granja VIP: La Bea y Alfredo Adame protagonizan pelea

Abogado de Christian Nodal también representó a Fofo Márquez y a otros famosos en los casos más mediáticos

Murió José Antonio ‘Chino’ Estrada, actor y colaborador del canal ‘¡Qué Parió!’ a los 87 años

Eduardo Capetillo Jr. habría tenido un breve romance con una de las participantes de Miss Universo 2025

Hijos de Angélica Vale “no se despegan” de ella durante su demanda y proceso de divorcio de Otto Padrón

DEPORTES

Este fue el homenaje que

Este fue el homenaje que Jorge Campos recibió por parte de la FMF que enalteció su carrera

Puebla apostaría por Albert Espigares tras la salida de Hernán Cristante

Perro Bermúdez explica la razón por la que regresó a TUDN y salió del retiro para el Mundial 2026

Fue campeón con Cruz Azul, acaba de rescindir contrato para quedar libre y sin equipo

Bombazo mundialista: José Mourinho aterriza en México