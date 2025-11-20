SEP anuncia un viernes sin clases para lo que resta de este mes de noviembre: esta es la fecha oficial

La SEP anunció un fin de semana largo para alumnas y alumnos de nivel básico en el país. Crédito: Cuartoscuro/Andrea Murcia Monsivais

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que habrá una fecha en que las clases serán suspendidas para todos los estudiantes de nivel básico en el país.

Señaló que se tratará de un viernes en que las actividades académicas no se llevarán a cabo para las alumnas y alumnos de preescolar, primaria y secundaria en todo el país.

Por ello, se tratará de un fin de semana largo para alumnas y alumnos de este nivel educativo escolar.

Asimismo, dio a conocer la fecha oficial de suspensión de clases educativas en todo el país.

La fecha será el viernes 28 de noviembre cuando las clases sean suspendidas.

Será el próximo viernes 28 de noviembre el día en que las clases serán suspendidas para todos los estudiantes de nivel básico en el país.

La razón es por la junta de Consejo Técnico Escolar (CTE), la cual se lleva a cabo todos los viernes de cada mes.

Por lo tanto, alumnas y alumnos no tendrán que asistir a los respectivos centros educativos escolares, pero el personal académico, administrativo y demás sí tendrá que presentarse a las aulas académicas.

La astrónoma Julieta Fierro grabó contenido educativo para las clases en línea de la SEP

Cabe destacar que la reciente suspensión de actividades educativas en todo el país ocurrió el pasado viernes 14 de noviembre y el lunes 17 del presente mes.

La razón fue que el personal académico llevó a cabo la revisión y entrega de calificaciones. Asimismo, debido a la conmemoración del Aniversario de la Revolución Mexicana, que se recorre al lunes más próximo, tampoco hubo clases el pasado lunes 17 del mes.

Por lo tanto, esto provocó un megapuente vacacional que ocurrió desde el viernes 14 de noviembre hasta el lunes 17 del presente mes. En total, se reportaron cuatro días seguidos sin clases.

¿Qué es la junta de Consejo Técnico Escolar?

La junta de CTE, que realizan escuelas incorporadas a la SEP, es una reunión periódica en la que participa el personal docente y directivo de una escuela.

Su objetivo principal es analizar, tomar decisiones y planificar acciones que mejoren los procesos educativos en el plantel.

Durante estas sesiones, se revisan aspectos relacionados con el avance académico, la convivencia escolar y la atención a las necesidades de los estudiantes.

La junta de CTE es una reunión periódica en la que participa el personal docente y directivo de una escuela.

El CTE funciona como un órgano colegiado de la escuela, encargado de organizar el trabajo pedagógico y proponer estrategias para fortalecer el aprendizaje.

Las sesiones suelen desarrollarse de acuerdo con un calendario oficial establecido por la autoridad educativa.

Las decisiones tomadas en estas juntas buscan asegurar la calidad educativa y el cumplimiento de los objetivos planteados en el ciclo escolar.