SEP 2025: este es el último megapuente del año antes de salir de vacaciones

Estudiantes de primaria, secundaria y preescolar tendrán un último fin de semana largo antes de las vacaciones de Navidad. CRÉDITO: Isabel Mateos Hinojosa/Cuartoscuro

A pocos días de iniciarse el último mes del año, familias y estudiantes de educación básica en México aguardan un último respiro antes de la llegada de las vacaciones decembrinas.

El último día de Consejo Técnico Escolar, programado para el viernes 28 de 2025, marcará el cierre de los megapuentes escolares del año, ofreciendo a la comunidad educativa un fin de semana largo que comprenderá del 28 al 30 de noviembre, con retorno a actividades académicas convencionales desde el primer día de diciembre.

SEP confirma último puente del año

El calendario escolar 2025-2026, difundido por la Secretaría de Educación Pública, establece que este ciclo académico comenzó el primero de septiembre y concluirá el quince de julio, totalizando 185 días de clases efectivos, sin incluir los recesos derivados de consejos técnicos, días festivos o vacaciones oficiales.

El Consejo Técnico Escolar representa una cita habitual en la agenda estudiantil, realizándose los últimos viernes de cada mes.

Durante esta jornada, docentes y directivos interrumpen las actividades regulares para abocarse a la revisión y fortalecimiento de estrategias pedagógicas.

El receso mayor del ciclo, el periodo invernal, está previsto del veintidós de diciembre de 2025 al seis de enero de 2026, coincidiendo con las festividades señaladas, según el mismo calendario.

Cuántos días son de vacaciones de Navidad SEP

La SEP hizo público el calendario escolar 2025-2026 con descansos y periodos vacacionales. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El periodo de descanso invernal está considerado para que las y los estudiantes lo tomen del 22 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026.

De este modo, la última oportunidad de un megapuente escolar antes del fin de 2025 queda establecida para finales de noviembre, permitiendo a las comunidades escolares preparar la recta final del año académico antes de la llegada de las celebraciones tradicionales y el esperado receso de invierno.

Cuáles son los días de descanso SEP 2026

1 al 6 de enero - Vacaciones

7 enero - taller para personal directivo

8 enero - taller para personal docente

9 enero - taller para personal docente

30 de enero - CTE

2 de febrero - suspensión de labores docentes

27 de febrero - CTE

16 de marzo - suspensión de labores docentes por conmemoración de la Expropiación Petrolera

27 de marzo - CTE

30 y 31 de marzo - vacaciones

1 al 10 de abril - vacaciones

1 de mayo - suspensión de labores docentes por Día del Trabajo

5 de mayo - suspensión de labores docentes por conmemoración de la Batalla de Puebla

15 de mayo - suspensión de labores docentes por el Día de la maestra y el maestro

29 de mayo - CTE

26 de junio - CTE

El calendario establece que los niveles de educación preescolar, primaria y secundaria tendrán 185 días efectivos de clases, mientras que las instituciones dedicadas a la formación de maestros y maestras de educación básica contarán con 190 días.