México

Pensión Mujeres Bienestar 2025: en qué letra va el pago de este mes de noviembre a las beneficiarias que acaban de recibir la tarjeta en octubre

El depósito se lleva a cabo de manera gradual conforme la primera letra del apellido paterno de cada mujeres de 60 a 62 años de edad

Guardar
Pensión Mujeres del Bienestar otorga
Pensión Mujeres del Bienestar otorga un total de 3 mil pesos bimestrales. Foto: Archivo/Infobae México.

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa impulsado por el Gobierno de México que busca proporcionar un apoyo económico directo a mujeres adultas mayores que habitan en el territorio nacional.

Este apoyo está dirigido a mujeres entre 60 y 64 años, con la intención de establecer un respaldo uniforme para quienes se encuentran dentro de ese rango de edad.

Las beneficiarias reciben un depósito de 3 mil pesos cada dos meses, el cual se transfiere a la tarjeta del Banco del Bienestar que les es asignada al adherirse al programa.

En una etapa inicial, el programa solo incluía a mujeres de 63 y 64 años, pero bajo la gestión de la presidenta de la República Claudia Sheinbaum, se amplió el acceso para mujeres a partir de los 60 años.

Este mes de noviembre, mujeres
Este mes de noviembre, mujeres de 60 a 62 años de edad recibirán por primera vez su pago de este programa social. Foto: Archivo/Infobae México.

Desde agosto, pueden registrarse mujeres de 60 a 62 años, así como quienes recientemente cumplen 63 o 64 años, a través de los puntos destinados para el registro correspondiente.

La Secretaría del Bienestar se encarga de operar el programa, gestionando el proceso de inscripción, la entrega de los recursos económicos y el seguimiento de los trámites.

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel señaló el lunes 17 de noviembre, durante la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que antes de que termine el año y dentro de este mes, las mujeres que se inscribieron en agosto y ya tienen su tarjeta desde octubre recibirán el pago correspondiente de 3 mil pesos.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, destacó que por primera ocasión mujeres de 60, 61 y 62 años de edad recibirán el pago de este programa social. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

Subrayó que este será el primer depósito para las nuevas incorporadas, es decir, aquellas mujeres de 60, 61 y 62 años.

Precisó que la entrega del apoyo económico para las beneficiarias de nuevo ingreso está programada para esta semana de noviembre, siguiendo un calendario basado en la letra inicial del apellido paterno.

Debido a este nuevo calendario de beneficiarias emitido por la Secretaría del Bienestar, algunas mujeres de 60 a 62 años que integran este programa social se preguntan en qué letra va el pago de este mes de noviembre para aquellas que recibieron su tarjeta en el mes de octubre.

En esta letra va el pago de beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar para aquellas que recibieron su tarjeta en el mes de noviembre

Ariadna Montiel dio a conocer el listado de beneficiarias que recibirán el pago esta semana de noviembre, del martes 18 al viernes 21 de noviembre.

Asimismo, señaló en qué letra de beneficiaras va el pago de este mes de noviembre para aquellas que recibieron la tarjeta en octubre.

Letras |Día| Noviembre

E, F, G, H, I, J, K Miércoles 19

L, M, N, Ñ, O, P, Q Jueves 20

R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Viernes 21

Por lo tanto, las beneficiarias cuya primera letra de su apellido comience con las letras E, F, G, H, I, J y K, son las que han recibido su pago hasta este miércoles 19 de noviembre.

Calendario oficial de pagos de
Calendario oficial de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar de este mes de noviembre para nuevas beneficiarias de 60 a 62 años de edad. Foto: X/@A_MontielR.

Temas Relacionados

Pensión del BienestarPensión del Bienestar 2025Pensión Mujeres BienestarPensión Mujeres Bienestar 2025Pensión Bienestar 2025PensiónProgramas SocialesPrograma SocialPensión Adultas Mayoresmexico-noticias

Más Noticias

SICT y CAPUFE anuncian cierre parcial nocturno en la México–Querétaro por traslado de unidades de Pemex

Operativo especial por maniobras de carga sobredimensionada

SICT y CAPUFE anuncian cierre

Beca Rita Cetina 2025: quiénes serán los próximos beneficiarios en recibir mil 900 pesos

Los alumnos inscritos en el programa recibirán el último pago del año

Beca Rita Cetina 2025: quiénes

¿Quieres saber quiénes ganaron en Tris? Aquí están los números afortunados

Aquí los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

¿Quieres saber quiénes ganaron en

Profeco reporta que CDMX tuvo el mayor número de inconformidades en El Buen Fin: ropa y tecnología, los rubros con más quejas

La dependencia logró recuperar casi 1.9 millones de pesos para consumidores

Profeco reporta que CDMX tuvo

México se convierte en el principal comprador de Estados Unidos

Las ventas estadounidenses al mercado mexicano alcanzaron 226.4 mil millones de dólares entre enero y agosto

México se convierte en el
MÁS NOTICIAS

NARCO

Estas son las empresas que

Estas son las empresas que bloqueó la UIF y EEUU por presuntos vínculos con el narcotráfico

Estos son los presuntos colaboradores de Ryan Wedding, exatleta olímpico ligado al Cártel de Sinaloa

Cuánto ofrece EEUU por el exatleta canadiense presuntamente vinculado al Cártel de Sinaloa

Zhi Dong Zhang, presunto operador del CJNG y el Cártel de Sinaloa, enfrentará cargos por narcóticos y lavado de dinero en EEUU

UIF y autoridades de EEUU bloquean a 10 personas y 9 empresas por presuntos vínculos con el narcotráfico

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP: La Bea

La Granja VIP: La Bea y Alfredo Adame protagonizan pelea

Abogado de Christian Nodal también representó a Fofo Márquez y a otros famosos en los casos más mediáticos

Murió José Antonio ‘Chino’ Estrada, actor y colaborador del canal ‘¡Qué Parió!’ a los 87 años

Eduardo Capetillo Jr. habría tenido un breve romance con una de las participantes de Miss Universo 2025

Hijos de Angélica Vale “no se despegan” de ella durante su demanda y proceso de divorcio de Otto Padrón

DEPORTES

Este fue el homenaje que

Este fue el homenaje que Jorge Campos recibió por parte de la FMF que enalteció su carrera

Puebla apostaría por Albert Espigares tras la salida de Hernán Cristante

Perro Bermúdez explica la razón por la que regresó a TUDN y salió del retiro para el Mundial 2026

Fue campeón con Cruz Azul, acaba de rescindir contrato para quedar libre y sin equipo

Bombazo mundialista: José Mourinho aterriza en México