Pensión Mujeres Bienestar 2025: en qué letra va el pago de este mes de noviembre a las beneficiarias que acaban de recibir la tarjeta en octubre

Pensión Mujeres del Bienestar otorga un total de 3 mil pesos bimestrales. Foto: Archivo/Infobae México.

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa impulsado por el Gobierno de México que busca proporcionar un apoyo económico directo a mujeres adultas mayores que habitan en el territorio nacional.

Este apoyo está dirigido a mujeres entre 60 y 64 años, con la intención de establecer un respaldo uniforme para quienes se encuentran dentro de ese rango de edad.

Las beneficiarias reciben un depósito de 3 mil pesos cada dos meses, el cual se transfiere a la tarjeta del Banco del Bienestar que les es asignada al adherirse al programa.

En una etapa inicial, el programa solo incluía a mujeres de 63 y 64 años, pero bajo la gestión de la presidenta de la República Claudia Sheinbaum, se amplió el acceso para mujeres a partir de los 60 años.

Este mes de noviembre, mujeres de 60 a 62 años de edad recibirán por primera vez su pago de este programa social. Foto: Archivo/Infobae México.

Desde agosto, pueden registrarse mujeres de 60 a 62 años, así como quienes recientemente cumplen 63 o 64 años, a través de los puntos destinados para el registro correspondiente.

La Secretaría del Bienestar se encarga de operar el programa, gestionando el proceso de inscripción, la entrega de los recursos económicos y el seguimiento de los trámites.

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel señaló el lunes 17 de noviembre, durante la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que antes de que termine el año y dentro de este mes, las mujeres que se inscribieron en agosto y ya tienen su tarjeta desde octubre recibirán el pago correspondiente de 3 mil pesos.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, destacó que por primera ocasión mujeres de 60, 61 y 62 años de edad recibirán el pago de este programa social. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

Subrayó que este será el primer depósito para las nuevas incorporadas, es decir, aquellas mujeres de 60, 61 y 62 años.

Precisó que la entrega del apoyo económico para las beneficiarias de nuevo ingreso está programada para esta semana de noviembre, siguiendo un calendario basado en la letra inicial del apellido paterno.

Debido a este nuevo calendario de beneficiarias emitido por la Secretaría del Bienestar, algunas mujeres de 60 a 62 años que integran este programa social se preguntan en qué letra va el pago de este mes de noviembre para aquellas que recibieron su tarjeta en el mes de octubre.

En esta letra va el pago de beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar para aquellas que recibieron su tarjeta en el mes de noviembre

Ariadna Montiel dio a conocer el listado de beneficiarias que recibirán el pago esta semana de noviembre, del martes 18 al viernes 21 de noviembre.

Asimismo, señaló en qué letra de beneficiaras va el pago de este mes de noviembre para aquellas que recibieron la tarjeta en octubre.

Letras |Día| Noviembre

E, F, G, H, I, J, K Miércoles 19

L, M, N, Ñ, O, P, Q Jueves 20

R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Viernes 21

Por lo tanto, las beneficiarias cuya primera letra de su apellido comience con las letras E, F, G, H, I, J y K, son las que han recibido su pago hasta este miércoles 19 de noviembre.

Calendario oficial de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar de este mes de noviembre para nuevas beneficiarias de 60 a 62 años de edad. Foto: X/@A_MontielR.