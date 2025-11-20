Novios despiertan polémica por prohibir Payaso de Rodeo en su boda

- VisualesIA (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una pareja de novios desató un gran debate en redes sociales porque le prohibieron al DJ poner Payaso de Rodeo en su boda, una canción clásica de las fiestas de salón.

Con el paso del tiempo, la celebración por el matrimonio se ha ido diversificando, por lo que algunas parejas prefieren vetar algunas canciones o condicionar costumbres que se dan por sentadas en otras bodas.

En este caso, el DJ que exhibió la lista de prohibiciones mostró que no sólo Payaso del Rodeo quedó fuera del festejo.

Qué canciones prohibieron los novios en su boda

Esta es la lista de canciones prohibidas por los novios de la boda. CRÉDITO: horridibujos/X

La lista que se hizo viral incluye:

No canciones pedidas por invitados

No reggaetón feo

No payaso del rodeo

No cumbias

No canciones como La mayonesa o de ese estilo

No canciones de Calle 13 o similares

No bachata

No banda

Entre comentarios, mucha gente juzgó a la pareja, pero también hubo quienes argumentaron que al ser su boda, pueden adecuarla totalmente a sus gustos.

Estos fueron algunos de los comentarios que pudieron leerse: "él dice que está bien porque así se pone más creativo pero ¿cómo no vas a poner payaso de rodeo?Les auguro 5 años de matrimonio no más’“, ”En una fiesta debe ser música FESTIVA. Qué bueno que no voy a ir", “En mi boda estuvo prohibido el payaso del rodeo y ya vamos pa 10 años”, entre otros.

Recién casados ponen Malcom en su cena de boda

Una pareja de recién casados reprodujo un capítulo de la popular serie durante la comida en una boda en Cuernavaca, Morelos, ha captado la atención de miles de usuarios en redes sociales, quienes han convertido el gesto en un fenómeno viral.

En lugar de optar por la tradicional música en vivo o espectáculos, la pareja decidió proyectar un episodio de la popular serie estadounidense, sorprendiendo a sus invitados y generando una ola de comentarios positivos y propuestas para futuras celebraciones.

La pareja quiso hacer sentir a todos los invitados como parte de su familia. (Crédito: @nandox16x/@ @haarikenn)

Según los videos difundidos por los asistentes, los recién casados explicaron que su costumbre diaria consiste en ver series mientras comen en casa, por lo que quisieron trasladar ese hábito a uno de los momentos centrales de su boda.

Una de las invitadas compartió en la descripción de su video: “Fui a una boda y la novia dijo ‘Nosotros en casa siempre comemos viendo series. Y hoy para comer, vamos a ver una serie porque los consideramos familia’”, reflejando el sentido de familiaridad y cercanía que los novios quisieron imprimir en su evento.

Las imágenes muestran la característica introducción de Malcolm el de en medio proyectada en tres televisores dispuestos bajo una palapa, mientras los invitados disfrutaban de la comida. Otros asistentes también subieron sus propios videos y desataron comentarios como:

“Cuando me case pondré la rosa de Guadalupe de fondo”, “Que se sienta el ambiente familiar” y “Me encanta cuando hacen algo diferente en sus bodas y no las típicas aburridas y tradicionales que ya hasta causan cringe”.