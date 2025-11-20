Así puedes cultivar manzanilla en casa usando una bolsa de té

Aprovecha tus bolsitas y no las tires a la basura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cultivar manzanilla en casa a partir de una bolsa de té es una alternativa práctica para quienes buscan aprovechar al máximo los recursos disponibles y disfrutar de esta planta aromática.

La manzanilla, reconocida por sus propiedades relajantes y digestivas, puede crecer en pequeños espacios con cuidados básicos y un método sencillo.

Es por eso que aquí te decimos cómo hacerlo de manera sencilla y cuáles son los increíbles beneficios de tener esta planta en tu hogar.

Cómo cultivar manzanilla usando bolsitas de té

Para iniciar el cultivo, selecciona una bolsa de té de manzanilla que contenga flores o semillas enteras, preferentemente de origen orgánico y sin aditivos.

Abre la bolsa y extrae su contenido, separando las posibles semillas visibles. Si bien no siempre todas las bolsas contienen semillas viables, este método permite intentar el proceso sin inversión adicional.

El siguiente paso consiste en llenar una maceta pequeña con sustrato ligero y bien aireado, adecuado para plantas de flores. Humedece ligeramente la tierra antes de sembrar.

Esparce las semillas o el contenido de la bolsa sobre la superficie del sustrato, presionando levemente sin enterrar demasiado, ya que la manzanilla germina mejor con luz indirecta. Pulveriza un poco de agua para mantener la humedad constante, sin encharcar la tierra.

Ubica la maceta en un sitio que reciba luz natural pero no sol directo. Mantén la humedad hasta que broten los primeros tallos, lo que suele suceder entre una y tres semanas.

Posteriormente, regula el riego para evitar el exceso de humedad, permitiendo que la capa superior del sustrato se seque ligeramente entre riegos.

Qué hace cuando mi planta tenga los primeros brotes

La planta de manzanilla crecerá y comenzará a desarrollar hojas y pequeñas flores blancas.

Cuando alcancen una altura de aproximadamente 10 a 15 centímetros, se pueden trasplantar a una maceta más grande o al jardín.

El uso de bolsas de té como fuente de semillas representa una opción accesible que posibilita acercar la jardinería y el cultivo de hierbas a cualquier hogar.

Estos son los beneficios de tener una planta de manzanilla en tu hogar

Tener una planta de manzanilla en el hogar ofrece varios beneficios:

Propiedades calmantes: Las flores de manzanilla pueden utilizarse para preparar infusiones, conocidas por su capacidad para ayudar a la relajación y mejorar la calidad del sueño. Efecto digestivo: Consumir té de manzanilla puede ayudar a aliviar molestias estomacales leves, como indigestión o gases. Aporta al ambiente: La planta aporta un aroma suave y agradable al espacio, lo que puede contribuir a una sensación de bienestar en el hogar. Repelente natural: La manzanilla puede ayudar a ahuyentar algunos insectos, como mosquitos, debido a sus compuestos aromáticos. Uso tópico: Las flores pueden emplearse en preparaciones caseras para calmar irritaciones leves de la piel o en baños de vapor facial. Fácil de cuidar: Es una planta de bajo mantenimiento y puede cultivarse en macetas dentro de casa o en jardines pequeños. Decorativa: La manzanilla tiene flores blancas pequeñas y vistosas, que agregan un toque decorativo natural a cualquier ambiente.

Estos beneficios hacen de la manzanilla una opción práctica y funcional para el hogar.