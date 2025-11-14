DLD prepara doble concierto en CDMX para finales de año: estas son las fechas y sede

La agrupación DLD ofrecerá un doble concierto en la Ciudad de México. (Cuartoscuro)

La banda mexicana de rock, DLD, ofrecerá un doble concierto en la Ciudad de México para finales de este 2025.

En una conferencia de prensa, el conjunto musical dio a conocer detalles de esta próxima doble presentación en la capital del país.

Afirmaron que cantarán sus mejores canciones y que son aclamadas por el público. Señalaron que serán dos noches de música y nostalgia para los fans.

Asimismo, dieron a conocer las fechas de este doble concierto, así como los lugares donde se presentarán en la Ciudad de México para el mes de diciembre.

Los eventos musicales están programados para finales de 2025. Crédito: Instagram/@dldmexico.

El doble concierto será en el salón de espectáculos ‘La Maraka’ para el viernes 12 y sábado 13 de diciembre de este 2025.

La agrupación pretende despedir el año con estos dobles espectáculos musicales para antes de finalizar 2025.

Indicaron que, debido al éxito y lleno que tuvo la primera fecha, es por ello que se presentarán en dos ocasiones en este recinto de la Ciudad de México.

El doble concierto de la agrupación será el viernes 12 y sábado 13 de diciembre. Foto: Instagram/@dldmexico.

DLD ya tiene programado varias presentaciones para 2026, una de ellas en el Tecate Pal Norte, el cual se llevará a cabo en la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León.

Este festival se llevará a cabo el viernes 27 de marzo del próximo año.

Breve historia de la banda de rock DLD

DLD es una banda de rock alternativo originaria de México, formada a finales de la década de 1990 en el Estado de México.

Sus miembros fundadores son Francisco Familiar (voz), Erik Neville (guitarra) y Edgar Hansen (bajo), quienes iniciaron su trayectoria bajo el nombre de Dildo, pero cambiaron a DLD para evitar controversias.

El grupo se consolidó en la escena musical mexicana por su estilo que fusiona rock alternativo con elementos electrónicos y líricas introspectivas.

A lo largo de su carrera han lanzado álbumes como DLD (2003), “Por Encima” (2004), “Primario” (2012) y “Futura” (2015), obteniendo reconocimiento tanto por la crítica como por el público.

DLD es una banda de rock alternativo originaria de México, formada a finales de la década de 1990. Foto: Ocesa.

Temas como “Por Siempre”, “Todo Cuenta” y “Arsénico” han figurado en listas de popularidad y su agenda de presentaciones incluye festivales masivos y giras nacionales e internacionales.

DLD ha sido nominado a diversos premios y su propuesta musical ha evolucionado sin perder su identidad, manteniéndose vigente en la industria del rock latinoamericano.

Su solidez como banda reside en su capacidad para renovar sonidos, letras y producción, estableciéndose como uno de los proyectos más destacados del panorama musical en México.