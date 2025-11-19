Línea 2 del Metrobús CDMX anuncia cierre de la estación Iztacalco: ¿Cuánto tiempo estará sin servicio?

Afectaciones en la Línea 2 del Metrobús este 27 de octubre (X/ @MetrobusCDMX)

El Servicio del Metrobús de la Ciudad de México está realizando una serie de modificaciones y mejorar en su servicio, principalmente en la Línea 2 la cual corre de Tacubaya a Tepalcates. Recientemente, las autoridades informaron que la estación Iztacalco permanecerá cerrada, por lo que pidieron a la población tomar precauciones.

A través de redes sociales informaron al público usuario estas modificaciones, así que pidieron planificar sus viajes ya que la suspensión de este servicio será por varias semanas.

Según con lo que informaron, debido a un mantenimiento mayor suspenderán el servicio en esta parada. Cabe recordar que anteriormente la estación Xola estuvo cerrada por varias semanas de igual forma por intervenciones de mantenimiento mayor.

Hay afectaciones en la Línea 2 del Metrobús (X/ @MetrobusCDMX)

¿Cuándo cierra la estación Iztacalco del Metrobús?

De acuerdo con el comunicado oficial del Metrobús, la estación Iztacalco permanecerá cerrada a partir de las 22:00 horas del 19 de noviembre, por la mañana ofrecerá servicio de manera habitual. Pero por la noche suspenderá operaciones. Estará fuera de servicio hasta el viernes 5 de diciembre.

“Por trabajos de mantenimiento mayor, la estación Iztacalco de Línea 2, suspenderá servicio el miércoles 19 de noviembre a partir de las 22:00hrs y reanudará operaciones hasta el 5 de diciembre. Tómalo en cuenta y prevé tu trayecto”, fue el comunicado que compartieron.

¿Por qué cerrará la estación Iztacalco del Metrobús?

(X/ @MetrobusCDMX)

La incorporación de autobuses biarticulados en la Línea 2 del Metrobús de la Ciudad de México transformará la experiencia de los usuarios en una de las rutas más transitadas de la capital. El proyecto, anunciado por la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas de Metrobús a través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, tiene como objetivo principal adaptar la infraestructura de tres estaciones clave para responder a la creciente demanda y mejorar la calidad del servicio.

La ruta Tepalcates - Tacubaya, reconocida por su alta afluencia, será el escenario de estas intervenciones. Según la licitación pública nacional número METROBÚS/LPN/022/2025, el plan contempla la ejecución de “Servicios de Adecuación de las Estaciones para la Incorporación de Autobuses Biarticulados en la Línea 2 del Metrobús”.

El documento técnico anexo a la licitación detalla que la finalidad de este servicio es “impulsar mejoras en la infraestructura del sistema, con el propósito de optimizar su capacidad operativa y la calidad del servicio, en respuesta a las condiciones actuales de aforo. El objetivo principal es ejecutar intervenciones técnicas especializadas que permitan adaptar funcionalmente las estaciones de la Línea 2 para la operación de unidades biarticuladas”.

Las obras incluirán la reubicación de columnas y la adaptación de puertas, permitiendo así que los nuevos vehículos de mayor capacidad puedan operar en las estaciones seleccionadas. De acuerdo con la información oficial, la intervención se realizará en tres etapas en las estaciones Xola, Iztacalco y Rojo Gómez.