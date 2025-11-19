Hijo de Paulina Rubio cumple 15 años junto a Colate y lejos de “La Chica Dorada”

Paulina Rubio no estuvo presente en el festejo de su hijo. Crédito: IG/colatenicolas

La ausencia de Paulina Rubio en la reciente celebración de los quince años de su hijo Andrea Nicolás ha puesto de manifiesto el profundo distanciamiento que existe entre la cantante y el adolescente, quien no solo celebró junto a su padre, Nicolás Vallejo-Nágera —conocido como Colate—, sino que tampoco incluye a su madre en sus redes sociales.

La situación, marcada por años de disputas legales y episodios de tensión, ha vuelto a ocupar el centro de la atención pública tras una serie de incidentes que han intensificado el conflicto familiar.

El cumpleaños de Andrea Nicolás se desarrolló en compañía de su padre, quien compartió en redes sociales una imagen junto al joven y un mensaje de felicitación: “Ayer celebramos un año más caminando por la Vida… Muchas felicidades Andrea Nicolás”.

Sólo Colate acompañó a Andrea Nicolás (Crédito: IG/colatenicolas)

En contraste, la figura de Paulina Rubio brilló por su ausencia tanto en la celebración como en las publicaciones del adolescente, quien en su cuenta de Instagram dedica las escasas menciones familiares a su padre, incluyendo una dedicatoria especial: “Feliz día del padre al mejor padre del mundo”.

La relación entre Paulina Rubio y Colate, que comenzó con su matrimonio en 2007 en Xcaret, México, y concluyó en divorcio en 2012, ha estado marcada desde entonces por una prolongada batalla judicial por la custodia y manutención de Andrea Nicolás.

El joven reside actualmente con su padre, aunque en los últimos meses ha alternado estancias entre España y Miami, lo que ha generado versiones encontradas sobre su cuidado y lugar de residencia.

En mayo de 2024, un incidente legal en Miami volvió a poner en el foco la relación entre madre e hijo. Según se reportó, Paulina Rubio habría intentado arrebatarle el teléfono móvil a Andrea Nicolás para impedir que se comunicara con su padre, lo que derivó en una supuesta agresión.

La batalla legal por la custodia y manutención de Andrea Nicolás enfrenta a Paulina Rubio y Colate desde 2012 (Crédito: IG/colatenicolas)

Posteriormente, la cantante denunció a Colate ante la Corte de Florida a comienzos de julio de 2025, acusándolo de “retener contra su voluntad” al menor desde su graduación el 5 de junio.

Europa Press informó que Colate respondió a la acusación asegurando que entregó a su hijo en la residencia de Paulina Rubio cuando correspondía, pero que la cantante no se encontraba presente. Ante esta situación, el empresario asumió la custodia del menor para evitar que continuara siendo agredido, afirmando que el joven “está pasando probablemente por el peor momento de su vida”.

La jueza del caso falló a favor de Colate, permitiendo que Andrea Nicolás viajara a España pese a la oposición de la cantante y ordenando a la expareja continuar con la terapia familiar junto a su hijo para intentar resolver sus diferencias.

El conflicto se agravó cuando Paulina Rubio fue acusada de abandonar a Andrea Nicolás, entonces de catorce años, en el aeropuerto de Madrid, sin pasaporte español y sin acompañante.

Un incidente en Miami en mayo de 2024 reavivó el conflicto familiar entre Paulina Rubio, Colate y su hijo (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Según relató la periodista Rosa Conde en el programa Tardear de Telecinco, el pasado 16 de julio la cantante dejó solo a su hijo en el aeropuerto de Miami, lo que provocó que las autoridades de inmigración españolas retuvieran al menor a su llegada a Madrid.

Tras la intervención de su padre, Andrea Nicolás pudo trasladarse en autobús a Burgos para asistir a un campamento, aunque la situación se complicó aún más cuando, al finalizar la estancia, Paulina Rubio no acudió a recogerlo en Madrid como establecía la orden judicial. En lugar de regresar a Estados Unidos, el joven tomó un vuelo con destino a Grecia.

La periodista Isabel González explicó en el programa Y ahora, Sonsoles que, según el acuerdo de custodia, Paulina Rubio debía llevar a Andrea Nicolás de Miami a España para que asistiera al campamento y, posteriormente, recogerlo en Madrid para acompañarlo de regreso a Miami.

La jueza falló a favor de Colate, permitiendo que Andrea Nicolás viajara a España pese a la oposición de Paulina Rubio

Ninguna de estas obligaciones fue cumplida por la cantante, quien tampoco devolvió a su hijo a Colate en la fecha estipulada. González añadió: “Hoy tendría que devolver Paulina Rubio a su hijo y creo que no se va a producir. Por lo que sabemos, después de hablar con gente cercana al empresario, ese niño está todavía con su madre, que tampoco se ha dignado a recogerle en el campamento como ordenó la juez”.