Cómo preparar un sérum nocturno de tres aceites para que el cabello crezca sano y fuerte mientras duermes

Existen aceites naturales con enormes beneficios para la salud capilar. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La utilización de aceites naturales en la elaboración de sérums capilares ha cobrado relevancia como parte de las rutinas de cuidado personal.

Y este rubro destaca una mezcla creada a base de tres aceites naturales a los que se les atribuyen enormes beneficios para la salud capital, tales como son el aceite de coco, el aceite de ricino y el aceite de romero.

Con ellos es posible elaborar un poderoso sérum nocturno que ayuda a fortalecer el cabello, aportar brillo y protegerlo de las agresiones externas.

Este tipo de sérums, que pueden prepararse en casa, promueven la salud capilar desde la raíz hasta las puntas, brindando nutrientes esenciales y favoreciendo un aspecto más saludable y aquí te damos una receta para elaborarlo de forma sencilla.

Los aceites esenciales son una excelente manera de dar al cabello una hidratación profunda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos son los beneficios que tiene el aceite de coco, ricino y romero para la salud del cabello

El aceite de coco, el aceite de ricino y el aceite de romero destacan por sus propiedades beneficiosas para la salud capilar, entre los cuales destacan los siguientes:

El aceite de coco es conocido por su capacidad de penetrar la fibra capilar, lo que favorece la hidratación y ayuda a reducir la pérdida de proteínas en el cabello. Su uso habitual contribuye a flexibilizar la fibra, mejora el brillo y protege frente al daño ambiental. También es útil para controlar el encrespamiento y facilitar el desenredado.

El aceite de ricino destaca por su contenido en ácido ricinoleico, el cual puede estimular la microcirculación en el cuero cabelludo y favorecer unas condiciones óptimas para el crecimiento del cabello. Su textura densa ayuda a retener la humedad, aporta grosor y puede fortalecer la raíz, lo que resulta útil en situaciones de cabello quebradizo o fino.

El aceite de romero se utiliza tradicionalmente para estimular el crecimiento capilar. Sus compuestos activos pueden mejorar la circulación sanguínea en el cuero cabelludo y contribuir a un entorno saludable que favorece el ciclo de crecimiento del cabello. El aceite esencial de romero también se asocia a la reducción de la caída y a la mejora del estado general del cuero cabelludo.

Estos aceites, utilizados de forma complementaria, potencian la hidratación, la fortaleza y la vitalidad del cabello en rutinas de cuidado nocturno o mascarillas semanales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta para preparar un sérum nocturno para el cabello hecho de tres aceites esenciales

Ingredientes:

2 cucharadas de aceite de coco

1 cucharada de aceite de ricino

10 gotas de aceite esencial de romero

Instrucciones:

Coloca el aceite de coco y el aceite de ricino en un recipiente limpio y mezcla hasta obtener una preparación uniforme. Añade las gotas de aceite esencial de romero y mezcla de nuevo para integrar los ingredientes. Guarda la mezcla en un frasco pequeño, preferentemente de vidrio oscuro para proteger los aceites de la luz.

Modo de uso:

Aplica una pequeña cantidad de sérum sobre el cuero cabelludo, masajeando suavemente con las yemas de los dedos para estimular la circulación.

Extiende el resto del sérum en medios y puntas si se desea aportar hidratación y brillo adicional.

Deja actuar toda la noche y lava el cabello a la mañana siguiente con el shampoo habitual.

Usa este sérum dos a tres veces por semana para favorecer el crecimiento saludable y fortalecer el cabello. Mantén el producto en un lugar fresco y seco, lejos de la luz directa.