Christian Nodal habría hecho nuevo desplante a Ángela Aguilar tras ignorarla en los Latin Grammy

Pese a compartir el tema “Dime cómo quieres” con su esposa, el sonorense eligió otra canción como uno de sus duetos favoritos

Christian Nodal volvió al centro
Christian Nodal volvió al centro de la conversación luego de no mencionar a su esposa en su dueto favorito. (Captura de pantalla)

Christian Nodal volvió a acaparar la atención de los internautas luego de que participara en una entrevista para el programa de YouTube Las Vegas de Locura, conducido por el conocido como “Chokolata”.

Durante su participación, el sonorense fue sorprendido con preguntas sobre sus duetos musicales, dinámica en la que reveló que uno de sus temas favoritos no es junto a Ángela Aguilar.

El sonorense aseguró que una las colaboraciones que más disfrutó no fue junto a Ángela Aguilar. Crédito: YouTube: Erazno Y La Chokolata

Nodal negó que su dueto favorito sea junto a Ángela Aguilar

De acuerdo con el intérprete de “Dime cómo quieres”, una de las colaboraciones que más ha disfrutado realizar es junto a Marc Anthony, quien fue su padrino de bodas.

“No ha salido el dueto, pero con mi compadre Marc Anthony, trabajar con él ha sido, me ha ayudado mucho como artista y como intérprete también. Tenemos como tres o cuatro canciones juntas, pero no ha salido ninguna de ellas, las tres me encantan”, confesó.

Como era de esperarse, su respuesta no pasó desapercibida por los seguidores del programa, pues aunque tiene una canción junto a la hija de Pepe Aguilar, eligió mencionar un dueto inédito.

La canción "Dime cómo quieres"
La canción "Dime cómo quieres" no sería el dueto que más disfrutó Nodal. (YouTube)

El comportamiento de Nodal en eventos recientes con Ángela Aguilar

La respuesta de Christian Nodal se suma a la polémica que protagonizó recientemente al ganar un Latin Grammy y no mencionar a la integrante de la dinastía Aguilar.

Al recibir la estatuilla por Mejor Álbum de Música Ranchera, Mariachi, el intérprete de 26 años expresó sus agradecimientos a gran parte de su equipo, pero generó controversia al no mencionar a Ángela Aguilar como lo había hecho en anteriores ocasiones con Belinda y Cazzu.

“Muchísimas gracias de todo corazón, a mi familia, mis amigos, mi equipo con el que hago música, que me aguantan todas las madrugadas, todos los tequilas, todos los cigarros... Toda la inspiración. Gracias, significa mucho para mí, es un orgullo, un honor", comentó.

El cantante dio un concierto en Phoenix (Tiktok stageonwheels)

La respuesta de Ángela Aguilar ante supuesto desplante de Nodal

Horas después de que la cantante de regional mexicano causó revuelo con sus palabras, la intérprete de “En realidad” usó sus redes sociales para poner fin a las polémicas con un contundente mensaje.

A través de sus redes sociales, Ángela Aguilar compartió el orgullo que sintió al ver a dos de los hombres más importantes de su vida enfrentarse en una misma categoría.

(IG: @angela_aguilar_)
(IG: @angela_aguilar_)

Por otra parte, ante los rumores que señalaban que la joven habría sido captada enojada con su esposo tras su discurso en los Grammy, Ángela se limitó a hablar del gran amor que siente por su esposo.

“No todas tienen la fortuna de ver a su papá y a su amor coincidir en un escenario así, y yo sí. Es un privilegio que agradezco con toda el alma”, escribió junto a una imagen en la que aparece junto a Pepe Aguilar y Nodal.

