México

Ángela Aguilar responde si se enojó con Nodal por ignorarla tras ganar Latin Grammy

La integrante de la dinastía Aguilar utilizó sus redes sociales para hacer frente a los rumores que aseguran que se molestó con su esposo durante la ceremonia

Guardar
Ángela Aguilar publicó una serie
Ángela Aguilar publicó una serie de fotos y videos de su estancia en los Latin Grammy. REUTERS/Ronda Churchill

Ángela Aguilar y Christian Nodal acapararon la atención de la prensa durante su llegada a la edición 26 de los Latin Grammy. Los intérpretes de “Dime cómo quieres” desfilaron juntos por la alfombra roja y desataron varios comentarios.

Sin embargo, el momento que se volvió viral en redes sociales fue cuando el sonorense subió al escenario para recibir un Grammy en la categoría ‘Mejor Álbum de Música Ranchera, Mariachi’ por su trabajo en ¿Quién + Como Yo?

Sorpresivamente, el cantante de “Botella tras botella” omitió a su esposa de sus palabras de agradecimiento, lo que ocasionó que se revivieran ceremonias anteriores en las que mencionó a Cazzu y Belinda.

Nodal y Ángela fueron los protagonistas de los Latin Grammy

“Muchísimas gracias de todo corazón a mi familia, mis amigos, mi equipo con el que hago música, con los que me aguantan todas las madrugadas, todos los tequilas, todos los cigarros, toda la inspiración”, expresó el cantante.

Ángela Aguilar responde si se molestó con Nodal, su esposo

En medio de los rumores que aseguran que la hija de Pepe Aguilar se molestó con Nodal, la joven uso su cuenta personal de Instagram para poner fin a los dimes y diretes con un contundente mensaje.

“Solo les puedo decir que mi corazón se llenó al ver a dos de las personas que más quiero compartir una categoría tan grande. No todas tiene la fortuna de ver a su papá y a su amor coincidir en un escenario así, y yo sí. Es un privilegio que agradezco con toda el alma”, escribió junto a una imagen en la que aparece junto a su papá y su esposo.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Asimismo, aprovechó para extender su felicitación a ambos, negando así las versiones que aseguran se mostró triste cuando Nodal bajó del escenario y se reencontró con ella.

“Felicidades papá. Felicidades Christian. A veces ‘orgullosa’ se queda corta para lo que siento por ustedes. Mi familia, la de siempre y la que la vida me regaló, ha sido un ejemplo constante de entrega, de trabajo y de amor por lo que hacen. Verlos crecer y brillar me inspira de una forma que sigue guiando mi propio camino. Los amo”, concluyó.

Ángela Aguilar y Christian Noda
Ángela Aguilar y Christian Noda en los Latin Grammy 2025. REUTERS/Ronda Churchill

¿Hay rivalidad entre Nodal y Pepe Aguilar?

Antes de conocer al ganador del Latin Grammy, el intérprete de “Por mujeres como tú” concedió una entrevista para el programa Siéntese quien pueda, donde desmintió que su yerno sea un rival.

“Yo a mi yerno lo quiero muchísimo, la verdad es un tipazo. Sinceramente me ha ganado y nos ha ganado a toda la familia”, expresó.

Temas Relacionados

Ángela AguilarChristian NodalNodalLatin GrammyLatin Grammy 2025mexico-entretenimiento

Más Noticias

La Granja VIP EN VIVO: Adal Ramones revela que habrá doble traición la noche de hoy 14 de noviembre

Sigue a los habitantes minuto a minuto: el hijo de Bárbara Mori salió de la placa de nominados

La Granja VIP EN VIVO:

Tania Valdez Cuellar, alcaldesa de Hidalgo, denuncia amenazas tras ser acusada de presuntos vínculos delictivos

Derivado de dichas acciones, la edil informó que tiene abierta una carpeta de investigación

Tania Valdez Cuellar, alcaldesa de

Clima en México: temperatura y probabilidad de lluvia para Cancún este 15 de noviembre

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Clima en México: temperatura y

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Monterrey

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Predicción del clima: estas son

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Tijuana este sábado

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Prepárase antes de salir: Este
MÁS NOTICIAS

NARCO

Tania Valdez Cuellar, alcaldesa de

Tania Valdez Cuellar, alcaldesa de Hidalgo, denuncia amenazas tras ser acusada de presuntos vínculos delictivos

Plan Michoacán: detienen a cinco personas por posesión de drogas, armas largas y cartuchos

Estos son los estados donde se han registrado más ataques contra políticos durante 2025

Rechazan desbloquear cuentas bancarias del hijo de Hernán Bermúdez Requena

Caen 9 integrantes de célula delictiva dedicada a la modificación de maquinaria para ocultar drogas en Jalisco

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP EN VIVO:

La Granja VIP EN VIVO: Adal Ramones revela que habrá doble traición la noche de hoy 14 de noviembre

Ella es Paloma Morphy, la joven cantante mexicana que ganó el premio a Mejor Nuevo Artista en los Latin Grammys 2025

Rivalidad entre Dalílah Polanco y Mar Contreras revive tras polémicas declaraciones de la actriz

Cuánto cuesta el boleto más barato para ver a Yeri Mua en el Auditorio Nacional de la CDMX

Captan en video a Ángela Aguilar “triste” tras supuesta mala actitud de Nodal: “Se acabó el encanto”

DEPORTES

Los Tuzos del Pachuca anuncian

Los Tuzos del Pachuca anuncian a Esteban Solari como su nuevo entrenador

Leyenda asegura que Canelo Álvarez no merece estar entre los mejores de todos los tiempos: “Perdió sus peleas más importantes”

Otra vez Placide: el portero que frenó a Hugo Sánchez y ahora a Miguel Herrera

Guatemala, fuera del Mundial 2026: así fueron las reacciones contra Luis Fernando Tena

Este es el “milagro” que necesita Piojo Herrera para clasificar al Mundial 2026 con Costa Rica