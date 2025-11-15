Ángela Aguilar responde si se enojó con Nodal por ignorarla tras ganar Latin Grammy

Ángela Aguilar publicó una serie de fotos y videos de su estancia en los Latin Grammy. REUTERS/Ronda Churchill

Ángela Aguilar y Christian Nodal acapararon la atención de la prensa durante su llegada a la edición 26 de los Latin Grammy. Los intérpretes de “Dime cómo quieres” desfilaron juntos por la alfombra roja y desataron varios comentarios.

Sin embargo, el momento que se volvió viral en redes sociales fue cuando el sonorense subió al escenario para recibir un Grammy en la categoría ‘Mejor Álbum de Música Ranchera, Mariachi’ por su trabajo en ¿Quién + Como Yo?

Sorpresivamente, el cantante de “Botella tras botella” omitió a su esposa de sus palabras de agradecimiento, lo que ocasionó que se revivieran ceremonias anteriores en las que mencionó a Cazzu y Belinda.

Nodal y Ángela fueron los protagonistas de los Latin Grammy

“Muchísimas gracias de todo corazón a mi familia, mis amigos, mi equipo con el que hago música, con los que me aguantan todas las madrugadas, todos los tequilas, todos los cigarros, toda la inspiración”, expresó el cantante.

Ángela Aguilar responde si se molestó con Nodal, su esposo

En medio de los rumores que aseguran que la hija de Pepe Aguilar se molestó con Nodal, la joven uso su cuenta personal de Instagram para poner fin a los dimes y diretes con un contundente mensaje.

“Solo les puedo decir que mi corazón se llenó al ver a dos de las personas que más quiero compartir una categoría tan grande. No todas tiene la fortuna de ver a su papá y a su amor coincidir en un escenario así, y yo sí. Es un privilegio que agradezco con toda el alma”, escribió junto a una imagen en la que aparece junto a su papá y su esposo.

(Captura de pantalla)

Asimismo, aprovechó para extender su felicitación a ambos, negando así las versiones que aseguran se mostró triste cuando Nodal bajó del escenario y se reencontró con ella.

“Felicidades papá. Felicidades Christian. A veces ‘orgullosa’ se queda corta para lo que siento por ustedes. Mi familia, la de siempre y la que la vida me regaló, ha sido un ejemplo constante de entrega, de trabajo y de amor por lo que hacen. Verlos crecer y brillar me inspira de una forma que sigue guiando mi propio camino. Los amo”, concluyó.

Ángela Aguilar y Christian Noda en los Latin Grammy 2025. REUTERS/Ronda Churchill

¿Hay rivalidad entre Nodal y Pepe Aguilar?

Antes de conocer al ganador del Latin Grammy, el intérprete de “Por mujeres como tú” concedió una entrevista para el programa Siéntese quien pueda, donde desmintió que su yerno sea un rival.

“Yo a mi yerno lo quiero muchísimo, la verdad es un tipazo. Sinceramente me ha ganado y nos ha ganado a toda la familia”, expresó.