Aseguran que la carrera de Canelo Álvarez está acabada: “Su cuerpo ya no responde”

En su última pelea, el pugilista tapatío perdió su campeonato indiscutido de la división de los supermedianos

Gennadiy "GGG" Golovkin y Canelo
Gennadiy “GGG” Golovkin y Canelo Álvarez se enfrentaron tres veces (REUTERS)

La incertidumbre sobre la carrera de Saúl Canelo Álvarez ha incrementado tras la derrota que sufrió ante Terence Crawford el pasado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada. Para sorpresa de muchos, el tapatío perdió su campeonato indiscutido de las 168 libras luego de ser superado la mayor parte del combate.

Con un inmueble que contó con más de70 mil aficionados, ambos boxeadores brindaron una función estratégica de boxeo, pero al final de los 12 rounds, los tres jueces vieron vencedor de manera unánime al pugilista norteamericano con tarjetas 116-112, 115-113 y 115-113.

Ahora, ya con 35 años de edad cumplidos y sin ningún cinturón mundial, muchos expertos del deporte han asegurado que la carrera del campeón jalisciense está acabada.

José Benavidez asegura que la carrera de Canelo Álvarez está acabada

En entrevista con FightHub, José Benavidez aseguró que la carrera de Canelo Álvarez está acabada y señaló que su cuerpo ya no responde, además, el entrenador destacó que David Benavidez lo enviaría al hospital.

“Todo el mundo sabe que Canelo ya está acabado. Vimos cómo Terence Crawford lo venció con facilidad. El tipo ha hecho mucho por el boxeo, pero su cuerpo ya no responde. David lo mandaría al hospital, para serte honesto, tiene que tener cuidado con quien se pelea.

Durante la misma charla, el entrenador aseveró que se hará la revancha entre Canelo Álvarez y Terence Crawford, aunque manifestó que el estadounidense volverá a ganar.

“Creo que van a hacer la revancha con Crawford. Sigue siendo una buena pelea, aunque Terence es un tipo pequeño. No creo que pueda hacerle daño a Canelo, pero lo va a volver a golpear y vencer, en mi opinión”, finalizó.

Terence Crawford venció a Canelo
Terence Crawford venció a Canelo Álvarez a pesar de no ser favorito (X@Turki_alalshikh)

¿Qué sigue en la carrera de Canelo Álvarez?

La cirugía de codo realizada hace unos días a Álvarez posterga cualquier posible combate en el corto plazo. Tras su último enfrentamiento, el boxeador mexicano ha optado por priorizar su vida personal, dedicando tiempo a su familia y dejando en suspenso cualquier determinación sobre el rumbo de su carrera.

Sin embargo, entre los posibles adversarios para el futuro figuran Christian Mbilli, Hamzah Sheeraz y el propio Terence Crawford, quien dejó vacante el título superwelter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

¿La carrera de Canelo Álvarez está acabada?

La era de Saúl Álvarez como monarca absoluto de los supermedianos llegó a su fin tras años de dominio y su derrota ante Terence Crawford significó la tercera en su carrera después de las caídas que sufrió contra Floyd Mayweather en 2013 y Dmitry Bivol en 2022.

Y aunque los señalamientos sobre un posible retiro han aumentado, el pugilista mexicano aún tiene dos combates pendientes en su contrato multimillonario con el jeque árabe, Turki Al-Alshikh, quien se ha encargado de orquestar las últimas grandes peleas en el mundo del boxeo.

