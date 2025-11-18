Shiky estuvo intubado y en terapia intensiva por morder mal una palomita en La Casa de los Famosos México

Shiky, exintegrante de 'La Casa de los Famosos', evoluciona favorablemente tras superar una infección dental grave (IG: @lacasadelosfamososmx)

El avance en la recuperación de Shiky, conductor y exintegrante de ‘La Casa de los Famosos México’, ha traído alivio a su entorno cercano, aunque su estado de salud sigue siendo motivo de atención.

Abraham Lugo, su prometido, detalló que el locutor permanece en terapia intermedia tras haber superado una etapa crítica que incluyó intubación y terapia intensiva, consecuencia de una infección dental que se complicó durante su participación en el reality.

La evolución clínica de Clement Rodríguez Calderón ‘Shiky’ ha sido positiva en los últimos días. Lugo relató que el locutor fue sometido a una cirugía de emergencia cuando la infección, que inicialmente se localizaba en una muela, se extendió de manera alarmante.

La infección de Shiky se originó en el oído y se extendió a la garganta, requiriendo intervención de un otorrinolaringólogo (IG)

“Tuvimos un susto con Shiky, la infección que tenía desde hace un tiempo, se le extendió, creció muchísimo y provocó que entraramos a urgencias y a una cirugía de emergencia, porque estaba comprometiendo vías respiratorias, podía extenderse a pulmones, o cabeza e iba a hacer un caso muy crítico”, explicó Lugo.

El procedimiento quirúrgico resultó exitoso y permitió estabilizar al conductor, aunque la gravedad del cuadro obligó a mantenerlo intubado y en terapia intensiva durante varios días. Lugo precisó: “Fue algo grave, fue intervenido, la operación salió muy bien, está en recuperación, estable. Ya no está en terapia intensiva, estuvo un par de días, por protocolo”.

Añadió que la intubación formó parte de las medidas preventivas asociadas al tipo de intervención realizada: “Ya no está intubado, estuvo intubado como parte del protocolo del tipo de operación, pero ahora está estable, todavía tenemos que cuidarlo porque sigue la infección y es un caso serio, pero ya está mucho mejor”.

Abraham Lugo comparte detalles sobre la evolución de Shiky tras su cirugía de emergencia (IG: @yosoyshiky)

La infección, según el relato de Lugo, se originó en el oído y fue tratada de manera constante por un odontólogo. Sin embargo, al propagarse hacia la garganta, la situación requirió la intervención de un otorrinolaringólogo.

“Ese tipo de infecciones es muy fácil que se extiendan a otras zonas, en este caso empezó en el oído, se le siguió tratando, el tratamiento fue constante con el odontólogo, pero cuando se extiende a la garganta ya pasa a otro terreno y tiene qué verlo un otorrinolaringólogo”, detalló Lugo.

Actualmente, Shiky permanece bajo observación en terapia intermedia, con la expectativa de que su evolución permita trasladarlo pronto a una habitación convencional.

El origen del problema de Shiky: una lesión en ‘La Casa de los Famosos’ que terminó en hospitalización (LCDLFMx)

Lugo compartió: “Va evolucionando muy bien, ayer tuvimos la buena noticia de que pudieron quitarle la intubación, que siempre te pone muy nervioso, es un alivio que ya no esté en terapia intensiva, ahora estará en terapia intermedia, al menos hoy”.

Además, anticipó que la estancia hospitalaria se prolongará algunos días más: “Evaluarán si ya lo pasan a una habitación normal y sigue su recuperación, en el hospital seguiremos varios días”.

El origen de la peligrosa infección que afectó a Shiky

El origen del problema de salud se remonta a la estancia de Shiky en ‘La Casa de los Famosos México’, donde una lesión aparentemente menor desencadenó el cuadro infeccioso.

Lugo confirmó: “Sí, en ‘La Casa de los Famosos’ tuvo este problemita, había como una presión en un puente que tiene Shiky, ahí derivó en una infección. La infección viene después, pero sí, todo derivó de su problema”. El detonante fue una palomita que mordió durante el programa, lo que generó molestias iniciales y, posteriormente, la infección.

Aunque Shiky ya está consciente, no puede hablar debido a la cirugía realizada en la garganta para controlar la infección (IG: @lacasadelosfamososmx)

En cuanto al estado anímico del conductor, Lugo señaló que, pese a la frustración propia de una persona activa, Shiky comprende la necesidad de mantener reposo y cuidados estrictos. “Anímicamente lo veo bien, se desespera porque es una persona muy activa, pero está entendiendo que tiene que cuidarse. De salud hay que seguir cuidándolo, la infección persiste”, afirmó Lugo.

Finalmente, el novio de Shiky informó que el locutor ya se encuentra consciente, aunque no puede hablar debido a que la cirugía se realizó en la garganta.