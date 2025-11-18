Película protagonizada por Cazzu recibe importante premio y fans mexicanos celebran: “Todo lo que toca es un éxito”

Película protagonizada por Cazzu ganó importantes reconocimientos en el Mar de la Plata. (Instagram)

La historia personal de Cazzu ha sido objeto de atención constante tras su sonada ruptura con Christian Nodal. Sin embargo, la argentina ha vuelto a demostrar que en lo profesional no hay quien la detenga: su debut como actriz se transforma en éxito rotundo al ser premiada la película Risa y la cabina del viento como Mejor Largometraje en el 40° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

A inicios de año, la imagen de Julieta Cazzuchelli —nombre real de la artista— en pleno rodaje alimentó las expectativas tanto de su base de fanáticos como de la mirada crítica sobre su salto de la música al cine.

La cinta ‘Risa y la cabina del viento’ ganó Mejor Largometraje Argentino y Mejor Dirección en el l 40° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. (Instagram)

El film, dirigido por Juan Cabral y con banda sonora a cargo de Babasónicos, se estrenó recientemente en Ushuaia y fue recibido con entusiasmo, incluso antes de su llegada a Netflix, prevista para 2026.

El premio al Mejor Largometraje Argentino confirma que, para la llamada Nena trampa, cada tropiezo personal se traduce en una conquista profesional: “Todo lo que toca es un éxito”, celebran en redes. De igual forma, la película recibió el premio a la Mejor Dirección para Juan Cabral.

La cinta Risa y la cabina del viento cuenta la historia de una niña llamada Risa, quien tras perder a su padre en un incendio, descubre la capacidad de comunicarse con los muertos a través de un teléfono público. Los usuarios fallecidos del otro lado de la línea tienen asuntos pendientes, y la protagonista, si logra ayudarlos, puede hablar de nuevo con su papá.

Elena Romero da vida a la pequeña, mientras que Cazzu interpreta a su madre soltera, compartiendo crédito con los reconocidos Diego Peretti y Joaquín Furriel.

La cantante y ahora actriz confesó sus nervios ante este debut: “La verdad que siempre me había dado mucha vergüenza actuar. No me sentía cien por ciento preparada, pero la propuesta de Juan fue perfecta desde el lugar en que la hizo y de la manera en la que se me presentó. Juan buscaba a alguien que veía en algún lugar de mí. Sara vivía adentro de mí. Fue una oportunidad increíble”, relató Cazzu tras conocer el reconocimiento del festival.

El triunfo de Cazzu en el cine fue celebrado ampliamente por sus seguidores, muchos de ellos mexicanos que la han acompañado desde su relación con Nodal: “Desde México, esperando para verla”. La artista fue elogiada por su desenvoltura actoral y por la valentía de abordar nuevos retos.

La cinta ‘Risa y la cabina del viento’ fue celebrada en Mar de la Plata. (Instagram)

“Los ama todo México. Gracias por poner el corazón en cada escena y por hacer de este proyecto algo tan especial”, “Felicitaciones inmensas a todo el equipo que trabajó en este hermoso proyecto, su amor al arte se ha visto recompensada con estos hermosos premios”, se lee en los comentarios de la cinta.

Otros subrayaron: “Increíble trabajo”; “Merecidísimo”; “Todo lo que toca es un éxito”; “Felicidades a nuestra Cazzu, que sea el comienzo de éxitos para ella y todo el bello equipo que la rodea”.

La cinta promete llegar a Netflix el próximo año y todavía se desconoce si tendrá corrida comercial en los cines de México.