México

Markitos Toys solicita amparo en Mexicali ante posible detención

El creador de contenido inició un proceso legal ante la preocupación por una posible acción penal

Guardar
(IG: markitostoys)
(IG: markitostoys)

Markitos Toys, reconocido influencer mexicano cuyo nombre real es Marco Eduardo Castro Cárdenas, ha iniciado una demanda de amparo ante la posibilidad de ser detenido.

La acción legal fue presentada por sus abogados ante el Juzgado Segundo de Distrito del Orden Penal en Mexicali, Baja California, solicitando la intervención judicial para evitar cualquier acto que pueda privarlo de su libertad.

La demanda está dirigida contra distintas autoridades, entre ellas jueces federales, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Interpol.

Markitos Toys ha iniciado una
Markitos Toys ha iniciado una demanda de amparo en Mexicali, Baja California. (Instagram: markitostoys)

¿Qué es lo que pide Markitos Toys en su demanda?

En el documento presentado, el youtuber reclama protección frente a posibles órdenes emitidas o que pudieran emitirse en su contra, tanto de carácter verbal como escrito.

Asimismo, solicita amparo no solo para evitar su detención, sino también ante la amenaza de actos que pudieran poner en riesgo su vida o su salud. El recurso legal también incluye peticiones para prevenir un eventual bloqueo de sus acciones financieras, así como medidas que puedan resultar en su destierro, extradición o traslado fuera de México.

Cabe señalar que la demanda iniciada por Markitos Toys aún no ha sido resuelta; es decir, se encuentra en una etapa de aclaración, lo que implica que la petición puede ser emitida, desechada o declinada por la autoridad competente.

La demanda iniciada por Markitos Toys aún
La demanda iniciada por Markitos Toys aún no ha sido resuelta.

Hasta el momento, no se ha emitido una resolución definitiva respecto a la solicitud de amparo presentada por el creador de contenido.

**Información en desarrollo

Temas Relacionados

Markitos Toysmexico-entretenimientoMexicaliBaja California

Más Noticias

Estos fueron los resultados del operativo Buen Fin en el Edomex

Autoridades mexiquenses implementaron un dispositivo para garantizar la seguridad de las personas durante la temporada comercial

Estos fueron los resultados del

Detienen a cuatro policías municipales de Jalisco vinculados con el CJNG

Los sujetos están relacionados con delitos contra la salud, secuestro y tráfico de armas

Detienen a cuatro policías municipales

Operativo Pez Vela: en Colima detienen a 54 personas, aseguran drogas, vehículos y armamento

La Secretaria de Marina informó que las acciones fueron resultado de los recorridos de vigilancia

Operativo Pez Vela: en Colima

Continúan manifestaciones de la UPN al sur de la CDMX, tras dos meses de inconformidad

El recorrido de la movilización arrancó al mediodía con la concentración de universitarios en las inmediaciones de la SEP

Continúan manifestaciones de la UPN

Conoce las 10 producciones más exitosas de Disney+ en México este inicio de semana

Esta plataforma de streaming tiene un amplio catálogo de historias que han mantenido a los espectadores enganchados

Conoce las 10 producciones más
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a cuatro policías municipales

Detienen a cuatro policías municipales de Jalisco vinculados con el CJNG

Operativo Pez Vela: en Colima detienen a 54 personas, aseguran drogas, vehículos y armamento

“Del Sacro”, el grupo delictivo dedicado a la extorsión telefónica y de comerciantes que opera en CDMX

Autoridades blindarán la Expo Feria Ganadera de Sinaloa para cuidar a los asistentes

Procesan a segundo implicado en homicidio de mando policiaco de la SSC, asesinado durante un robo en Chalco, Edomex

ENTRETENIMIENTO

Conoce las 10 producciones más

Conoce las 10 producciones más exitosas de Disney+ en México este inicio de semana

Top de las mejores películas de Google en México

Fátima Bosch se reencuentra con su hermano en Tailandia a solo un paso de la final de Miss Universo 2025

Shiky estuvo intubado y en terapia intensiva por morder mal una palomita en La Casa de los Famosos México

La Más Draga 7: ella será la invitada especial para el octavo capítulo de este martes 18 de noviembre

DEPORTES

Dónde juegan los portugueses que

Dónde juegan los portugueses que golearon a la Selección Mexicana Sub-17

La advertencia de Javier Alarcón a Cruz Azul previo al enfrentamiento contra Chivas en la Liguilla: “Va a necesitar volar”

Perro Bermúdez recuerda a Paco Villa y revela cómo fue diagnosticado de cáncer durante el Mundial Qatar 2022

Sergio Dipp arremete contra Raúl Jiménez tras quejarse de la afición: “Lo invito a que renuncie, total, no ha hecho nada”

Liga Mexicana de Béisbol anuncia su calendario para la temporada 2026