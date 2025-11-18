Markitos Toys solicita amparo en Mexicali ante posible detención

(IG: markitostoys)

Markitos Toys, reconocido influencer mexicano cuyo nombre real es Marco Eduardo Castro Cárdenas, ha iniciado una demanda de amparo ante la posibilidad de ser detenido.

La acción legal fue presentada por sus abogados ante el Juzgado Segundo de Distrito del Orden Penal en Mexicali, Baja California, solicitando la intervención judicial para evitar cualquier acto que pueda privarlo de su libertad.

La demanda está dirigida contra distintas autoridades, entre ellas jueces federales, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Interpol.

¿Qué es lo que pide Markitos Toys en su demanda?

En el documento presentado, el youtuber reclama protección frente a posibles órdenes emitidas o que pudieran emitirse en su contra, tanto de carácter verbal como escrito.

Asimismo, solicita amparo no solo para evitar su detención, sino también ante la amenaza de actos que pudieran poner en riesgo su vida o su salud. El recurso legal también incluye peticiones para prevenir un eventual bloqueo de sus acciones financieras, así como medidas que puedan resultar en su destierro, extradición o traslado fuera de México.

Cabe señalar que la demanda iniciada por Markitos Toys aún no ha sido resuelta; es decir, se encuentra en una etapa de aclaración, lo que implica que la petición puede ser emitida, desechada o declinada por la autoridad competente.

Hasta el momento, no se ha emitido una resolución definitiva respecto a la solicitud de amparo presentada por el creador de contenido.

