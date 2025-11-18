Los Tigres del Norte provocan un ataque de emoción en Karol G durante los Latin Grammy: así se vivió el encuentro

Los Tigres del Norte provocan un ataque de emoción en Karol G durante los Latin Grammy. (Reuters)

La gala de los Latin Grammy 2025 dejó más que galardones y actuaciones inolvidables, también fue escenario de encuentros inesperados entre leyendas vivas de la música. Uno de los momentos más virales y emotivos sin duda fue el de Karol G y Los Tigres del Norte.

Si bien, previamente se había informado que Bad Bunny y Marco Antonio Solis tuvieron un especial encuentro en el backstage de la premiación, no fue el único que se emocionó de compartir con un artista mexicano.

Karol G, ganadora de la Mejor Canción del Año por “Si antes te hubiera conocido”, se acercó emocionada a los Tigres del Norte para saludarlos cuando terminó la premiación. La cantante se presentó formalmente y les pidió una fotografía. Todo el asunto también quedó registrado en un emotivo video.

Los Tigres del Norte pose with the Best Norteno Album award for "La Loteria" at the 26th Annual Latin Grammy Awards in Las Vegas, Nevada, U.S., November 13, 2025. REUTERS/Ronda Churchill

En las imágenes difundidas en las redes oficiales de los premios, la cantante colombiana no pudo ocultar su admiración ante la banda mexicana y, casi como una fan más, contó una anécdota de su infancia relacionada con ellos.

“Con mi combo de amigas nos llamábamos ‘Los Tigres del Norte’ para todo ¡Se los juro por Dios! Entonces cuando nos tocaba ponernos un nombre para algo siempre decíamos: ‘¡Los Tigres del Norte!’, y poníamos sus canciones de fondo entonces, qué placer”, dijo al conocerlos.

Karol G también felicitó a Los Tigres del Norte por su presentación en la gala y, entre bromas, les pidió prestado el bajo recubierto con la bandera de los países de América: “¿Me lo prestan pa’ Coachella?”, soltó entre risas, mientras se tomaban la esperada fotografía grupal. “Soy la más fan”, remató justo antes de posar con la agrupación.

La cantante colombiana se declaró fan de la banda mexicana. Crédito: Latin Grammy (TikTok)

En segundos, el clip comenzó a circular en redes y la interacción no tardó en detonar múltiples reacciones de los seguidores de ambos artistas. La caja de comentarios se llenó de mensajes de fans pidiendo una colaboración. Una obra conjunta nos sería extraño, ya que ‘La Bichota’ ya ha colaborado con artistas como Marco Antonio Solís.

“Queremos una canción de Karol con los Tigres del Norte”, “Soy Mexicana y mi mejor amigo Colombiano dice que él creció escuchando a los Tigres del Norte en Colombia, entonces fue muy lindo escuchar que en Colombia”, “Cuando ella andaba de vacaciones en Finlandia, escuchaban los Tigres del Norte, yo vi todas sus historias y dije... que onda con Karol jajaja así que no miente”, “No sabía que necesitaba una canción entre Karol y Los Tigres, hasta que vi este video”.

El encuentro no sólo deja constancia de la gran admiración que la cantante colombiana tiene por las raíces mexicanas y un género como lo es el regional, sino que además emociona a todos sus seguidores con la posibilidad de una colaboración.

Por otro lado, los comentarios en redes sociales también han revelado que gran parte de la audiencia colombiana ha crecido con la música de artistas mexicanos: “Dato curioso que el mundo no sabe. Desde, siempre en Colombia escuchamos música mexicana. Crecimos con Vicente Fernández, Los Tigres del Norte, Pepe Aguilar y TODA”.