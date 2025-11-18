Localizan en Baja California Sur el cuerpo de Mikey Rijavec, influencer estadounidense que pidió ayuda días antes

El pescador que compartía sus hallazgos y día a día en altamar fue localizado sin vida. (Instagram/@sdfishandsips)

La intensa búsqueda de Mikey Rijavec, conocido pescador e influencer de Ocean Beach, concluyó el domingo 16 de noviembre cuando su cuerpo fue hallado en aguas mexicanas, cerca de San Cristobal, en la costa de Baja California Sur.

El fallecimiento del pescador fue confirmado por su familia y amigos, por lo que puso fin a casi una semana de esfuerzos coordinados entre autoridades y voluntarios para localizarlo tras su desaparición durante una excursión de pesca.

Rijavec, originario de San Diego y figura destacada en plataformas como YouTube, había salido a pescar el 11 de noviembre, situándose a unos trece kilómetros de la costa de Baja California Sur.

¿Por qué Mikey Rijavek pidió auxilio?

Durante la jornada, emitió una llamada de auxilio después de que el motor de su embarcación sufriera una avería, según relató su familia en la página de GoFundMe creada para apoyar la búsqueda.

Al intentar reparar el desperfecto, el motor se desprendió y la lancha, de 4,2 metros de eslora, volcó. Ese mismo día, las autoridades recuperaron la embarcación a ocho kilómetros de la costa, pero no hallaron ni el motor ni rastro de Rijavec.

La operación de búsqueda movilizó a decenas de propietarios de embarcaciones privadas, a la Marina mexicana y a la Guardia Costera de Estados Unidos, quienes rastrearon la zona durante varios días.

¿Cómo encontraron al pescador estadounidense en México?

La familia de Rijavec anunció el 15 de noviembre la conclusión de los esfuerzos de localización, según escribió su hermano en el portal GoFundMe.

Finalmente, el cuerpo fue encontrado el domingo siguiente, cerca de San Cristobal, de acuerdo con la actualización publicada por su hermano en la misma plataforma.

El pescador y podcaster Phil Friedman, amigo cercano de Rijavec, confirmó a Telemundo 20 que recibió la noticia del hallazgo por parte del padre del fallecido. Friedman destacó el espíritu aventurero de Rijavec y su tendencia a buscar siempre nuevos desafíos: “Es un aventurero. Siempre va más allá de los límites. Eso es parte de lo que nos encanta de él”.

¿Quién fue Mikey Rijavek?

Mikey Rijavec fue un pescador y creador de contenido estadounidense, conocido por su canal de YouTube “SD Fish and Sips”, dedicado a la pesca en kayak en las costas de California y Baja California Sur. El 11 de noviembre de 2025, mientras pescaba en Bahía Asunción, Baja California Sur, emitió una llamada de auxilio por problemas en el motor de su embarcación. Poco después se perdió todo contacto.

Su kayak apareció volcado al día siguiente, sin rastros de Mikey. Luego de una intensa búsqueda, su cuerpo fue hallado el 16 de noviembre cerca de San Cristóbal. Su muerte generó una fuerte reacción entre la comunidad pesquera y sus seguidores.