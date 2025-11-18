México

Desarticulan la “oficina” del CJNG en España: hay 20 detenidos

Entre los detenidos hay dos personas identificadas como objetivos prioritarios de la DEA

Guardar
(DEA/Policía Nacional)
(DEA/Policía Nacional)

La Policía Nacional desmanteló la “oficina” del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en España, que había reactivado su estructura operativa ante la llegada de un cargamento de droga, incorporando a nuevos miembros mexicanos enviados expresamente por la organización criminal.

La operación se coordinó con la DEA de Estados Unidos y autoridades policiales de Países Bajos, interviniendo en Madrid, Ávila, Bilbao, Valencia y Toledo. Quince de los 20 detenidos permanecen en prisión provisional.

El CJNG reestructuró su “oficina” en territorio español en respuesta a la llegada de cocaína y anfetaminas ocultas en maquinaria industrial de gran tonelaje. El cargamento llegó mediante un contenedor marítimo procedente de Costa Rica, en colaboración con grupos mafiosos europeos. La camorra napolitana, a través del clan Amato-Pagano, intervino en la distribución internacional de la droga.

Así operó la red

(DEA/Policía Nacional)
(DEA/Policía Nacional)

La investigación, dirigida por el Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional con la Fiscalía Especial Antidroga, comenzó este año tras detectar la introducción de cocaína a través del entramado empresarial de uno de los principales objetivos del cártel. La droga se almacenaba en fincas de la sierra de Madrid y en zonas rurales de Ávila, ubicaciones que proporcionaban privacidad y seguridad.

La distribución nacional se coordinaba desde una finca próxima a La Adrada (Ávila), con ramificaciones en Bilbao y Valencia, usando vehículos con compartimentos ocultos. Para el transporte internacional, la organización contaba con otras fincas en Talavera de la Reina (Toledo) desde donde se recibía y enviaba maquinaria industrial con el estupefaciente oculto hacia Italia.

El soporte logístico de la “oficina” en España estaba a cargo de un empresario español, quien, al frente de varias sociedades mercantiles de su propiedad, gestionaba tanto la introducción y el almacenamiento como la distribución del producto. Estas empresas también servían para introducir en el flujo legal las ganancias económicas obtenidas.

Perfil de los detenidos

(DEA/Policía Nacional)
(DEA/Policía Nacional)

Durante la fase operativa, organizada en dos etapas, se arrestó tanto al núcleo de operaciones de la “oficina” como a los responsables de los principales puntos de distribución en Valencia y el País Vasco.

Entre los 20 detenidos, 15 de los cuales han ingresado en prisión, se cuentan dos personas identificadas como objetivos prioritarios de la DEA, así como varios miembros mexicanos recientemente desplazados y asociados de la Camorra italiana.

En la acción conjunta entre España y Países Bajos, las autoridades interceptaron el cargamento marítimo procedente de Costa Rica. El material intervenido incluye 1.870 kilos de cocaína, 375 kilos de anfetamina, 275.000 euros en efectivo, criptomonedas por valor de 15.000 USDT, tres armas cortas de fuego, quince vehículos y catorce kilos de plata.

La operación ha puesto de manifiesto la capacidad del CJNG para reconstituir redes de tráfico en Europa y su conexión directa con organizaciones criminales europeas.

Temas Relacionados

CJNGPolicía NacionalEspañamexico-noticias

Más Noticias

Estatus de los vuelos en vivo: demoras y cancelaciones en el AICM

Entérate sobre el estado de tu vuelo y si sufrió alguna alteración en su itinerario

Estatus de los vuelos en

Estatus del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este 18 de noviembre

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México da a conocer en tiempo real el estatus de todos sus vuelos

Estatus del AICM EN VIVO:

¿Contingencia ambiental en CDMX? La calidad del aire del 17 de noviembre

Una pésima calidad de aire y alta presencia de rayos Ultra Violeta puede provocar daños en la salud para las personas que realizan actividades al aire libre

¿Contingencia ambiental en CDMX? La

Cómo se encuentra la calidad del aire en la CDMX y Edomex

Todos los días y cada hora se realiza un monitoreo del estado del oxígeno en la Zona Metropolitana del Valle de México

Cómo se encuentra la calidad

Servicio del Metrobús: cuáles son las estaciones cerradas en la última hora de este 17 de noviembre

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Servicio del Metrobús: cuáles son
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan a regidora de Morena

Asesinan a regidora de Morena en Palizada, Campeche

¿El Jerry presintió su muerte? La publicación que hizo días antes de ser asesinado en Culiacán

Quién es “El Camaleón”, líder del CJNG cuya cacería desató bloqueos en Michoacán

Canadá emitió alerta de viaje a 13 estados de México

Autoridades de Guanajuato blindan el estado por los narcobloqueos en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

“Me late que sí”: el

“Me late que sí”: el fraude millonario en la lotería Melate que inspiró la serie de Netflix

Confirman que sí hubo fraude en LCDLFM 2025: eliminación de Aarón Mercury fue para levantar rating

Ángela Aguilar confirma que le dedicó ‘Inevitable’ a Nodal mientras él era novio de Belinda

Pepe Aguilar estaría siendo investigado por la UIF, afirma Javier Ceriani

Kunno revela si será padrino en la boda religiosa de Ángela Aguilar y Christian Nodal

DEPORTES

Esto exigió Javier Aguirre a

Esto exigió Javier Aguirre a sus jugadores en selección mexicana tras abucheos de la afición

América vs Tigres Femenil: cuánto cuestan los boletos para la final de ida del Apertura 2025

Ruso Zamogilny, analista de TUDN, protagoniza pelea en redes con un seguidor: “Pago impuestos para tu beca”

Checo Pérez amenaza con “sorprender a mucha gente” en su regreso a la Fórmula 1 con Cadillac en 2026

México vs Paraguay, IA revela al ganador del encuentro