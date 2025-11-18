México

¿Cuántas veces al día se recomienda comer carne para no desarrollar hígado graso? 

Ciertos alimentos aumentan el riesgo de daño a la salud por saturación de grasa

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de la obesidad y la resistencia a la insulina o el abuso de alcohol, una dieta alta en grasas saturadas puede contribuir a desarrollar hígado graso.

Incluso la alimentación donde predomina la carne roja e asocia con un mayor riesgo de desarrollar hígado graso. Esto se debe a que estos productos suelen contener altos niveles de grasas saturadas y, en algunos casos, aditivos y conservantes que afectan el metabolismo hepático.

Investigaciones han señalado que una dieta rica en carnes rojas y baja en alimentos de origen vegetal puede favorecer la acumulación de grasa en el hígado. Es por esto que muchas personas se preguntan cuánta carne pueden consumir al día y aún así reducir este riesgo.

No existe una cantidad específica de veces al día en que se deba consumir carne para evitar desarrollar hígado graso, pero las recomendaciones de los especialistas ponen el acento en el tipo y la frecuencia semanal del consumo, más que en la ingesta diaria. Según los expertos citados en el artículo de AARP y las directrices de profesionales en Esteatosis hepática en Valencia, lo adecuado es priorizar carnes magras como pollo, conejo o pavo, así como aumentar el consumo de pescado azul hasta dos a tres veces por semana.

Se aconseja aumentar el consumo
Se aconseja aumentar el consumo de carne de pollo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para prevenir el hígado graso, es recomendable:

  • Limitar el consumo de carnes rojas a 2 o 3 veces por semana.
  • Priorizar carnes magras (pollo sin piel, pavo, pescado) y evitar carnes procesadas.
  • Aumentar la ingesta de frutas, verduras, legumbres, granos integrales y grasas saludables.
  • Mantener una dieta equilibrada y controlar el tamaño de las porciones.

No existe una recomendación específica en cuanto a la cantidad exacta de veces por día que se debe consumir carne para prevenir el desarrollo de hígado graso. Los especialistas en nutrición y salud hepática suelen sugerir un consumo moderado de carnes, especialmente priorizando carnes magras y evitando carnes procesadas y grasas saturadas.

Además, se subraya la importancia de reducir el consumo de carne roja e industrializada y de preferir preparaciones asadas o al horno, en vez de fritos o rebozados. El enfoque general apunta a que la carne sea unafuente secundaria de proteínas en comparación con el pescado, las legumbres y los productos lácteos descremados.

(Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)
(Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

En cambio, aconsejan evitar las carnes grasas—como el cordero— junto con embutidos y vísceras, ya que esas fuentes de grasa saturada favorecen el desarrollo de la enfermedad hepática.

Temas Relacionados

Hígado grasomexico-noticias

Más Noticias

Autoridades de Guanajuato blindan el estado por los narcobloqueos en Michoacán

La violencia se extendió hasta Pénjamo, donde elementos estatales y federales liberaron vialidades y evitaron más actos delincuenciales

Autoridades de Guanajuato blindan el

Metro CDMX y Metrobús hoy 17 de noviembre: Línea 4 del MB reestablece servicio en todas sus estaciones

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Alito Moreno pone al PRI a disposición de familias de jóvenes detenidos en protestas de la Generación Z

La manifestación del 15 de noviembre dejó un saldo de 20 detenidos en la Ciudad de Mexico

Alito Moreno pone al PRI

Érika Buenfil niega que su hijo sea ‘nepobaby’, aunque ya trabaja en Televisa: “No usó mis influencias”

La actriz celebra que Nicolás Buenfil haya conseguido su puesto en el área digital por méritos propios, dejando claro que la fama familiar no fue su carta de presentación

Érika Buenfil niega que su

América vs Tigres Femenil: cuánto cuestan los boletos para la final de ida del Apertura 2025

A través de redes sociales compartieron detalles de cómo será la preventa y la venta general para la afición

América vs Tigres Femenil: cuánto
MÁS NOTICIAS

NARCO

Narcobloqueos en Michoacán fueron provocados

Narcobloqueos en Michoacán fueron provocados por enfrentamiento entre civiles armados y el Ejército Mexicano

Plan Michoacán: estos fueron los resultados en sólo tres días de la estrategia para pacificar la entidad

Caen “El Caporal” y “El Pollo”, considerados operadores clave de Comandante Cromo en el Istmo de Oaxaca

Cae “El Furcio”, presunto líder criminal de La Familia Michoacana que opera en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca

Reportan narcobloqueos y quema de vehículos en carreteras de Michoacán | Video

ENTRETENIMIENTO

Érika Buenfil niega que su

Érika Buenfil niega que su hijo sea ‘nepobaby’, aunque ya trabaja en Televisa: “No usó mis influencias”

Sergio Mayer Mori afirma que su papá, Sergio Mayer, no tiene talento: “Actúa muy mal, no canta, no baila”

Felicia Mercado aclara supuesto romance con actor 44 años menor enamorado de ella: “Nunca lo volví a ver”

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 17 de noviembre: a qué hora empieza el duelo para la prueba de capataz de la semana

Marta Sánchez anuncia show íntimo en CDMX celebrando 40 años de carrera: fecha y precios para ver a la española

DEPORTES

América vs Tigres Femenil: cuánto

América vs Tigres Femenil: cuánto cuestan los boletos para la final de ida del Apertura 2025

Ruso Zamogilny, analista de TUDN, protagoniza pelea en redes con un seguidor: “Pago impuestos para tu beca”

Checo Pérez amenaza con “sorprender a mucha gente” en su regreso a la Fórmula 1 con Cadillac en 2026

México vs Paraguay, IA revela al ganador del encuentro

Chucky Lozano no jugará en el México vs Paraguay: ¿Qué le pasó al delantero?