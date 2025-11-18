México

Autoridades blindarán la Expo Feria Ganadera de Sinaloa para cuidar a los asistentes

Entre las acciones se informó el uso de anillos de seguridad y binomios caninos para cuidar de expositores y público

Guardar
Autoridades de seguridad se reunieron
Autoridades de seguridad se reunieron para coordinar el operativo para garantizar la seguridad de la Expo Feria Ganadera 2025 en Sinaloa. Crédito: X - @sspsinaloa1

Autoridades confirmaron el reforzamiento de las acciones de seguridad para blindar la Expo Feria Ganadera 2025 de Sinaloa, la cual se realizará en Culiacán y abarcará desde el jueves 20 de noviembre, hasta domingo 30 del mismo mes.

Según informes oficiales, autoridades federales, estatales y municipales acordaron “un plan operativo conjunto” que incluye vigilancia permanente, puestos de revisión y presencia militar en el recinto durante toda la duración del evento.

Durante la reunión celebrada en el Complejo Estatal de Seguridad Pública, representantes de diversas instituciones definieron las labores de prevención, control de acceso y protección tanto para visitantes como para ganaderos y expositores.

En las junta de planeación participaron elementos de las siguientes instituciones:

  • Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP Sinaloa)
  • Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)
  • Guardia Nacional (GN)
  • Secretaría de Marina (Semar)
  • Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)
  • Secretaría de Seguridad Pública (SSP)
  • Tránsito Municipal
  • Protección Civil
  • Unión Ganadera Regional de Sinaloa (UGRS)
Durante la reunión participaron autoridades
Durante la reunión participaron autoridades federales, estatales, municipales y organización de la Expo. Crédito: X - @sspsinaloa1

El operativo abarcará puestos de revisión las 24 horas en los accesos principales y filtrado con horarios extendidos en las entradas para el público general.

Entre las estrategias pactadas, destaca la instalación de un Centro de Comando (C2) con presencia de todas las corporaciones, así como el despliegue de binomios caninos pertenecientes a la SSP Sinaloa, la GN y la Sedena. Estos equipos realizarán recorridos para detectar ilícitos en los alrededores del evento, reforzando así la seguridad esencial durante la feria.

Además, se acordó la implementación de anillos de seguridad en el interior y exterior del recinto ganadero, todo lo anterior con el objetivo de garantizar que la ciudadanía disfrute de manera segura y armoniosa todas las actividades que la expo ganadera ofrece en la edición 2025, según autoridades.

La Expo se realizará en las instalaciones de la UGRS, ubicadas en las inmediaciones del trébol que hace la carretera Culiacán-Eldorado con la autopista costera Benito Juárez.

La edición 2024 de la Feria Ganadera de Sinaloa fue cancelada

Sinaloa vivió una ola de
Sinaloa vivió una ola de violencia extrema durante el 2024. REUTERS/Jesús Bustamante

Hace un año, las preocupaciones en torno a la seguridad y las finanzas llevaron a la Unión Ganadera Regional de Sinaloa (UGRS) a tomar una medida sin precedentes, cancelar la Expo Ganadera 2024 a tan solo tres días de su inicio.

Este evento representa uno de los encuentros más significativos para el sector agropecuario de Sinaloa, según detalló la organización a través de un comunicado el año pasado.

El análisis que desembocó en la suspensión consideró los riesgos económicos y operativos asociados al contexto que vivía el estado, donde las amenazas y la inseguridad eran constantes en la capital, debido a la disputa entre “Los Chapos” y “Los Mayos”, facciones del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con el mensaje oficial, la falta de condiciones para salvaguardar tanto la viabilidad como la integridad de los participantes y asistentes influyó de manera determinante en la resolución para la edición del 2024.

A pesar de que Sinaloa aún no vive en paz, se decidió dar luz verde a la edición 2025.

Temas Relacionados

Expo GanaderaSinaloaCuliacánNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

FGR tratará de evitar que Javier Duarte salga de prisión este 19 de noviembre

La Fiscalía General de la República tiene programado presentar este miércoles a seis testigos

FGR tratará de evitar que

Marcelo Ebrard llega a Morelia con su equipo para avanzar en el Plan Michoacán

El plan fue anunciado el 9 de noviembre de 2025 en Palacio Nacional por la Presidenta Claudia Sheinbaum

Marcelo Ebrard llega a Morelia

Beca Rica Cetina 2025: fecha de inicio para la entrega de tarjetas Bienestar y cómo recibir el plástico

El programa abrió su última convocatoria en septiembre y octubre para incorporar a nuevos beneficiarios

Beca Rica Cetina 2025: fecha

La Más Draga 7: ella será la invitada especial para el octavo capítulo de este martes 18 de noviembre

La gran final de este reality show será el martes 16 de diciembre

La Más Draga 7: ella

Hermano de AMLO minimiza crisis de desaparecidos en Tabasco: “Andaban de parranda”

Durante su comparecencia ante el congreso local, el secretario de Gobierno señaló que algunas personas reportadas como desaparecidas en el estado, en realidad no lo están

Hermano de AMLO minimiza crisis
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a segundo implicado en

Procesan a segundo implicado en homicidio de mando policiaco de la SSC, asesinado durante un robo en Chalco, Edomex

Detienen a “El topo” y siete personas más en Macuspana y Jalpa, Tabasco

Ataque armado e incendio en bar Lacoss deja 5 muertos en Puebla: autoridades señalan narcomenudeo o cobro de piso

Canadá actualiza alerta de viaje a 14 estados por violencia y crimen en México

Reportan muerte de una mujer dentro de una cámara de refrigeración en supermercado de Tlaxcala

ENTRETENIMIENTO

Shiky estuvo intubado y en

Shiky estuvo intubado y en terapia intensiva por morder mal una palomita en La Casa de los Famosos México

La Más Draga 7: ella será la invitada especial para el octavo capítulo de este martes 18 de noviembre

Localizan en Baja California Sur el cuerpo de Mikey Rijavec, influencer estadounidense que pidió ayuda días antes

Qué ver esta noche en Disney+ México

Grupo Firme y Arcángel sorprenden con show en el que revelan su nueva canción

DEPORTES

Perro Bermúdez recuerda a Paco

Perro Bermúdez recuerda a Paco Villa y revela cómo fue diagnosticado de cáncer durante el Mundial Qatar 2022

Sergio Dipp arremete contra Raúl Jiménez tras quejarse de la afición: “Lo invito a que renuncie, total, no ha hecho nada”

Liga Mexicana de Béisbol anuncia su calendario para la temporada 2026

Berterame ve a Fidalgo listo para competir por un lugar en la Selección Mexicana

Costa Rica vs Honduras: a qué hora y dónde ver a Miguel Herrera buscar su pase a la Copa del Mundo 2026