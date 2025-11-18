Autoridades blindarán la Expo Feria Ganadera de Sinaloa para cuidar a los asistentes

Autoridades de seguridad se reunieron para coordinar el operativo para garantizar la seguridad de la Expo Feria Ganadera 2025 en Sinaloa. Crédito: X - @sspsinaloa1

Autoridades confirmaron el reforzamiento de las acciones de seguridad para blindar la Expo Feria Ganadera 2025 de Sinaloa, la cual se realizará en Culiacán y abarcará desde el jueves 20 de noviembre, hasta domingo 30 del mismo mes.

Según informes oficiales, autoridades federales, estatales y municipales acordaron “un plan operativo conjunto” que incluye vigilancia permanente, puestos de revisión y presencia militar en el recinto durante toda la duración del evento.

Durante la reunión celebrada en el Complejo Estatal de Seguridad Pública, representantes de diversas instituciones definieron las labores de prevención, control de acceso y protección tanto para visitantes como para ganaderos y expositores.

En las junta de planeación participaron elementos de las siguientes instituciones:

Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP Sinaloa)

Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)

Guardia Nacional (GN)

Secretaría de Marina (Semar)

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)

Secretaría de Seguridad Pública (SSP)

Tránsito Municipal

Protección Civil

Unión Ganadera Regional de Sinaloa (UGRS)

Durante la reunión participaron autoridades federales, estatales, municipales y organización de la Expo. Crédito: X - @sspsinaloa1

El operativo abarcará puestos de revisión las 24 horas en los accesos principales y filtrado con horarios extendidos en las entradas para el público general.

Entre las estrategias pactadas, destaca la instalación de un Centro de Comando (C2) con presencia de todas las corporaciones, así como el despliegue de binomios caninos pertenecientes a la SSP Sinaloa, la GN y la Sedena. Estos equipos realizarán recorridos para detectar ilícitos en los alrededores del evento, reforzando así la seguridad esencial durante la feria.

Además, se acordó la implementación de anillos de seguridad en el interior y exterior del recinto ganadero, todo lo anterior con el objetivo de garantizar que la ciudadanía disfrute de manera segura y armoniosa todas las actividades que la expo ganadera ofrece en la edición 2025, según autoridades.

La Expo se realizará en las instalaciones de la UGRS, ubicadas en las inmediaciones del trébol que hace la carretera Culiacán-Eldorado con la autopista costera Benito Juárez.

La edición 2024 de la Feria Ganadera de Sinaloa fue cancelada

Sinaloa vivió una ola de violencia extrema durante el 2024. REUTERS/Jesús Bustamante

Hace un año, las preocupaciones en torno a la seguridad y las finanzas llevaron a la Unión Ganadera Regional de Sinaloa (UGRS) a tomar una medida sin precedentes, cancelar la Expo Ganadera 2024 a tan solo tres días de su inicio.

Este evento representa uno de los encuentros más significativos para el sector agropecuario de Sinaloa, según detalló la organización a través de un comunicado el año pasado.

El análisis que desembocó en la suspensión consideró los riesgos económicos y operativos asociados al contexto que vivía el estado, donde las amenazas y la inseguridad eran constantes en la capital, debido a la disputa entre “Los Chapos” y “Los Mayos”, facciones del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con el mensaje oficial, la falta de condiciones para salvaguardar tanto la viabilidad como la integridad de los participantes y asistentes influyó de manera determinante en la resolución para la edición del 2024.

A pesar de que Sinaloa aún no vive en paz, se decidió dar luz verde a la edición 2025.