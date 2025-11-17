México

¿Quién fue el quinto eliminado de La Granja VIP?

El reality ha llegado a la mitad de la competencia y la tensión está a su máximo nivel

Manola Díez fue la quinta eliminada de La Granja VIP, el reality show de TV Azteca que llegó a la mitad de su competencia el domingo 16 de noviembre de 2025.

La quinta gala de eliminación estuvo marcada por el enfrentamiento directo entre cuatro nominados: Manola Díez, Alfredo Adame, César Doroteo y Eleazar Gómez. La tensión se incrementó tras la dinámica conocida como “La Traición”, en la que Sergio Mayer Mori logró salirse de la placa y poner en su lugar a Teo.

En la ceremonia, antes de la eliminación, cada concursante nominado tuvo oportunidad de enfrentar “La Tentación”, una prueba en la que observaron material inédito relacionado con sus relaciones dentro de la granja.

Manola Díez vio un extracto de una conversación donde Sergio Mori cuestionó su razonamiento junto a Kike Mayagoitia, lo que impactó en su ánimo antes de la votación definitoria. La reacción de la actriz fue de sorpresa al escuchar comentarios críticos sobre su persona dentro de la convivencia.

El primero en obtener el apoyo del público para permanecer fue Eleazar Gómez; minutos después, Alfredo Adame también aseguró su plaza tras ser sujeto de comentarios de Manola Díez que lo calificaban como “cobarde”. El último enfrentamiento fue entre Manola y César Doroteo, y el voto favoreció al youtuber, dejando fuera a la actriz regiomontana tras cinco semanas en competencia.

Manola Díez, entre polémicas

Manola Díez, de nombre completo Manola Fernández Díez, nació el 4 de octubre de 1974 en Monterrey, Nuevo León. Desde sus inicios en telenovelas de Televisa en la década de los 2000, ha devenido en una figura reconocida en los formatos de competencia y convivencia televisiva. Su participación en La Granja VIP se caracterizó por enfrentamientos con otros concursantes y frases que circularon en redes sociales, contribuyendo a su naturaleza polémica.

El historial de Manola Díez en reality shows la ha hecho destacar por su presencia y carácter. Fue la cuarta eliminada en Big Brother VIP 3 (2004), eliminada en “Hotel VIP” en 2023 y la primera en salir de “Survivor México” en 2024.

Durante su paso por La Granja VIP, muchos episodios giraron en torno a sus disputas con compañeros como Kim Shantal, quien la etiquetó como “tóxica”, y su relación cambiante con el resto de la convivencia.

La salida de Manola Díez cierra una etapa que estuvo precedida por las eliminaciones de Carolina Ross, Sandra Itzel, Omahi y Jawy Méndez. Además, la competencia registró la salida voluntaria de Lola Cortés, quien priorizó su salud mental.

El futuro del reality tras la quinta eliminación

La eliminación de Manola Díez reconfigura el panorama estratégico dentro de La Granja VIP, motivando la creación de nuevas alianzas y la redefinición de roles internos. El programa, que ya superó la mitad de sus emisiones previstas, continúa con una base de seguidores atentos a cada giro.

Participantes que permanecen en La Granja VIP 2025

  1. Alfredo Adame
  2. Kim Shantal
  3. Alberto del Río “El Patrón”
  4. César Doroteo “Teo”
  5. Kike Mayagoitia
  6. Lis Vega
  7. Eleazar Gómez
  8. La Bea
  9. Sergio Mayer Mori
  10. Fabiola Campomanes

