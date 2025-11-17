Pensión Mujeres Bienestar 2025: qué beneficiarias recibirán el pago de 3 mil pesos del martes 18 al viernes 21 de noviembre

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa social del Gobierno de México para mujeres de 60 a 64 años de edad. Foto: Archivo/Infobae México.

La Pensión Mujeres Bienestar corresponde a un programa social promovida por el Gobierno de México, enfocada en proporcionar un respaldo económico a mujeres adultas mayores en el país.

Este programa está destinado a mujeres con edades comprendidas entre 60 y 64 años, representando un apoyo de alcance universal para quienes pertenezcan a ese rango de edad.

Las beneficiarias obtienen un monto de 3 mil pesos cada dos meses, depositado en la tarjeta del Banco del Bienestar que tiene cada adulta mayor.

Originalmente, este beneficio contemplaba solo a mujeres de 63 y 64 años, pero la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum impulsó que se amplíe el acceso desde los 60 años.

3 mil pesos es la cantidad que las beneficiarias reciben bimestralmente en sus tarjetas del Banco del Bienestar. Foto: X/@Bienestar_CDMX.

A partir de agosto, pueden inscribirse mujeres de 60 a 62 años, así como quienes recién cumplieron 63 o 64 años, en los módulos dispuestos para el registro.

La administración del programa está a cargo de la Secretaría del Bienestar, que realiza los procedimientos de inscripción, entrega de pagos y atención de solicitudes relacionadas.

Ariadna Montiel, quien dirige la Secretaría de Bienestar, informó que en noviembre se realizará el pago correspondiente al sexto bimestre, siendo este el último programado para 2025.

Las personas que tienen que recoger el plástico serán aquellas que llevaron a cabo su inscripción en agosto. (Crédito: X/@A_Montiel)

Este sistema de entrega utiliza la letra inicial del apellido paterno, lo que facilita y organiza la asignación de los recursos.

Varias beneficiarias ya recibieron los 3 mil pesos en sus tarjetas del Banco de la Pensión Bienestar durante los primeros días de noviembre.

Algunas mujeres adultas mayores de 63 y 64 años aún no han recibido el pago correspondiente al último bimestre de 2025, motivo por el cual varias se preguntan quiénes recibirán el monto en la jornada de esta semana.

Desde el martes 18 y hasta el viernes 21 de noviembre se efectuarán los pagos para ciertos beneficiarias, así que la Secretaría del Bienestar publicó la lista de personas registradas en este esquema social.

¿Qué beneficiarios de la Pensión Bienestar 2025 recibirán el pago del martes 18 al viernes 21?

Las beneficiarios que recibirán el pago del martes 18 al viernes 21 de noviembre de la Pensión Mujeres Bienestar este 2025 serán los siguientes:

M Martes 18

N, Ñ, O Miércoles 19

P, Q Jueves 20

R Viernes 21

Este es el calendario oficial de la Pensión Mujeres Bienestar de este mes de noviembre de 2025. Foto: X/@A_MontielR.

Es importante estar al pendiente de la Secretaría del Bienestar en caso de que exista algún retraso por los pagos de este programa social.

Los pagos continuarán hasta el lunes 24 de noviembre con los beneficiarios cuya primera letra de su apellido paterno comience con la letra R, de acuerdo con el calendario de la Pensión del Bienestar.