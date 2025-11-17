Pensión Bienestar 2025: qué beneficiarios recibirán el pago de 6 mil 200 pesos del martes 18 al viernes 21 de septiembre

La Pensión Bienestar es un programa social impulsado por el Gobierno de México, dirigido a personas adultas mayores de 65 años o más.

Cada bimestre, quienes forman parte de este esquema reciben un monto total de 6 mil 200 pesos a través de tarjetas emitidas por el Banco del Bienestar.

Este respaldo tiene la finalidad de asegurar que los adultos mayores dispongan de una pensión estable y suficiente, orientada a solventar diversas necesidades.

El Gobierno de México entrega la Pensión Bienestar por medio de la Secretaría del Bienestar, encargada de los trámites, pagos, aclaraciones, inscripciones y asuntos vinculados con el programa.

Adultos mayores de 65 años y más reciben el pago de 6 mil 200 pesos en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar. Foto: Archivo/Infobae México.

Durante septiembre se efectuó el pago más reciente en beneficio de los inscritos. Los depósitos se realizan de manera escalonada según la letra inicial del apellido paterno de cada persona.

El esquema de entrega económica sigue un calendario que indica las fechas asignadas en relación con la inicial del apellido paterno de los beneficiarios.

A través de canales oficiales y redes sociales, Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, presentó las fechas de pago actualizadas correspondientes a noviembre de 2025.

Las personas que tienen que recoger el plástico serán aquellas que llevaron a cabo su inscripción en agosto. (Crédito: X/@A_Montiel)

Este método de reparto opera utilizando la inicial del apellido paterno, un sistema que permite agilizar y ordenar la distribución de los recursos.

Algunos beneficiarios cobraron ya los 6 mil 200 pesos en sus tarjetas del Banco de la Pensión Bienestar en los primeros días de noviembre.

Otros adultos mayores de 65 años o más aún no reciben su depósito del último bimestre de 2025, por lo que algunos se preguntan quiénes resultarán incluidos en el reparto programado para la próxima semana.

Del martes 18 al viernes 21 de noviembre se realizarán los pagos para ciertos beneficiarios, así que la Secretaría del Bienestar compartió la relación de personas inscritas en este programa social.

¿Qué beneficiarios de la Pensión Bienestar 2025 recibirán el pago del martes 18 al viernes 21?

Los beneficiarios que recibirán el pago del martes 18 al viernes 21 de noviembre de la Pensión Bienestar este 2025 serán los siguientes:

M Martes 18

N, Ñ, O Miércoles 19

P, Q Jueves 20

R Viernes 21

Este es el calendario oficial de la Pensión Bienestar de este mes de noviembre de 2025. Foto: X/@A_MontielR.

Es importante estar al pendiente de la Secretaría del Bienestar en caso de que exista algún retraso por los pagos de este programa social.

Los pagos continuarán hasta el lunes 24 de noviembre con los beneficiarios cuya primera letra de su apellido paterno comience con la letra R, de acuerdo con el calendario de la Pensión del Bienestar.