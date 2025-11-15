Pensión Mujeres Bienestar 2025: ¿Hasta cuándo se reanudan los pagos a las beneficiarias?

Los pagos del bimestre noviembre-diciembre de la Pensión Mujeres Bienestar comenzaron a entregarse desde el lunes 3 de noviembre

Los pagos del bimestre noviembre-diciembre de la Pensión Mujeres Bienestar comenzaron a entregarse desde el lunes 3 de noviembre, organizados según la inicial de la CURP de cada beneficiaria para mantener la dispersión ordenada.

Esta iniciativa, creada por el Gobierno de México e implementada bajo la gestión de Claudia Sheinbaum a principios de 2025, está destinada a mujeres de 60 a 64 años en las 32 entidades federativas, y asigna a cada participante 3,000 pesos cada dos meses por medio de la tarjeta Bienestar.

Al alcanzar los 65 años, las beneficiarias acceden automáticamente a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que asciende a 6,200 pesos por bimestre.

¿Hasta cuándo se reanudan los pagos de las Pensión Mujeres Bienestar?

Los pagos de la Pensión Mujeres Bienestar se reanudarán hasta el próximo martes 18 de noviembre, pues cabe mencionar que los días sábados y domingos no se distribuyen los recursos, y el lunes 17 de noviembre no se entregará ningún depósito debido a que es día de asueto por la conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana.

Personas que faltan de cobrar el pago de la Pensión Mujeres Bienestar

Letra M | martes 18 de noviembre

Letra N, Ñ, O | miércoles 19 de noviembre

Letra P, Q | jueves 20 de noviembre

Letra R | viernes 21 de noviembre

Letra R | lunes 24 de noviembre

Letra S | martes 25 de noviembre

Letra T, U, V | miércoles 26 de noviembre

Letra W, X, Y, Z | jueves 27 de noviembre

Mientras tanto, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Secretaría de Bienestar y Ariadna Montiel Reyes, titular de la misma.

¿Cómo puedo saber si ya me llegó el pago de la Pensión Mujeres Bienestar?

La aplicación gratuita del Banco del Bienestar para Android y iOS, disponible en Google Play Store y App Store, permite verificar el saldo y los movimientos más recientes, facilitando la comprobación rápida y segura de si el depósito ya fue realizado.

Otra opción para las beneficiarias consiste en acudir a cualquier sucursal del Banco del Bienestar e insertar la tarjeta en los cajeros automáticos para consultar el saldo.

Además, revisar el calendario oficial ayuda a identificar la fecha exacta del depósito. Finalmente, para resolver dudas o solicitar aclaraciones sobre la Pensión Mujeres Bienestar, también se puede llamar a la Línea Bienestar (800 639 42 64) o recurrir a los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar y de Ariadna Montiel Reyes.