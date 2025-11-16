México

Pensión del Bienestar 2025: este día se reanudan los pagos de noviembre a los adultos mayores

La dispersión de los recursos terminará el próximo 27 de noviembre

Guardar
El depósito bimestral de la Pensión
El depósito bimestral de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores correspondiente al periodo noviembre-diciembre comenzó el 3 de noviembre y finalizará el 27 del mismo mes

El depósito bimestral de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores correspondiente al periodo noviembre-diciembre comenzó el 3 de noviembre y finalizará el 27 del mismo mes. Según el cronograma oficial, esta transferencia será la última que los beneficiarios percibirán en 2025.

Esta política social, vigente desde 2019 bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador, está destinada a personas de 65 años o más y contempla la entrega de 6,200 pesos cada dos meses a través de la tarjeta Bienestar, con el fin de mejorar la calidad de vida de la población adulta mayor mediante un ingreso periódico.

El propósito del programa consiste en garantizar una vejez digna y plena para las personas adultas mayores, reconociendo su esfuerzo y dedicación en la construcción de México y contribuyendo a mejorar sus condiciones actuales.

¿Cuándo se reanudan los pagos de noviembre de la Pensión del Bienestar?

La distribución de la Pensión del Bienestar permanecerá suspendida los sábados y domingos, y tampoco se realizará ningún depósito el lunes 17 de noviembre, ya que se trata de un día de asueto por el aniversario de la Revolución Mexicana. Los pagos se reanudarán hasta el martes 18 de noviembre.

Personas que faltan de cobrar el pago de la Pensión del Bienestar

  • Letra M | martes 18 de noviembre
  • Letra N, Ñ, O | miércoles 19 de noviembre
  • Letra P, Q | jueves 20 de noviembre
  • Letra R | viernes 21 de noviembre
  • Letra R | lunes 24 de noviembre
  • Letra S | martes 25 de noviembre
  • Letra T, U, V | miércoles 26 de noviembre
  • Letra W, X, Y, Z | jueves 27 de noviembre

Mientras tanto, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Secretaría de Bienestar y Ariadna Montiel Reyes, titular de la misma.

¿Cómo puedo saber si ya me llegó el pago de la Pensión del Bienestar?

La aplicación gratuita del Banco del Bienestar disponible para dispositivos Android y iOS en Google Play Store y App Store ofrece la opción de consultar tanto el saldo como los movimientos recientes, lo que permite verificar de manera rápida y segura si el depósito correspondiente ya fue realizado.

Como alternativa, las beneficiarias pueden acudir a cualquier sucursal del Banco del Bienestar e ingresar su tarjeta en los cajeros automáticos para consultar su saldo. Además, el calendario oficial permite identificar la fecha exacta de cada depósito.

La Pensión del Bienestar continúa
La Pensión del Bienestar continúa distribuyendo los pagos de noviembre (X@bienestarmx)

Las personas con dudas o que necesiten aclaraciones sobre la Pensión Mujeres Bienestar tienen a su disposición la Línea Bienestar (800 639 42 64) y los canales oficiales tanto de la Secretaría de Bienestar como de Ariadna Montiel Reyes para recibir atención.

Temas Relacionados

Pensión del BienestarPensionesPensiones del BienestarAdultos mayoresProgramas socialesPagosNoviembreRevolución Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Claudia Sheinbaum supervisó ampliación de la carretera que comunica Campeche, Chiapas y Tabasco

Aprovechó el acto para pronunciarse sobre los hechos ocurridos en la Ciudad de México, donde expresó: “No estamos de acuerdo con las acciones violentas que se generaron hoy”

Claudia Sheinbaum supervisó ampliación de

Dulce tradición reinventada: mousse de café de olla con chispa de naranja

Un postre ligero y sofisticado que mezcla tradición mexicana con notas cítricas y textura crujiente

Dulce tradición reinventada: mousse de

Chilpancingo exige al Gobierno Federal reforzar seguridad tras ataque armado en la sierra, advierte posible desplazamiento

Los pobladores de El Tejocote reportaron presencia de drones artillados y la quema de vehículos

Chilpancingo exige al Gobierno Federal

La Granja VIP EN VIVO: César Doroteo asegura que su nominación se pudo evitar la tarde de hoy 15 de noviembre

Sigue a los habitantes minuto a minuto: Manola Díaz, Eleazar Gómez, Alfredo Adame y César Doroteo están en la placa de nominados

La Granja VIP EN VIVO:

Ejército y Guardia Nacional localizan 20 explosivos improvisados en Badiraguato, Sinaloa

Tras ser asegurados, los artefactos fueron destruidos por elementos de la Célula Contra Artefactos Explosivos

Ejército y Guardia Nacional localizan
MÁS NOTICIAS

NARCO

Chilpancingo exige al Gobierno Federal

Chilpancingo exige al Gobierno Federal reforzar seguridad tras ataque armado en la sierra, advierte posible desplazamiento

Ejército y Guardia Nacional localizan 20 explosivos improvisados en Badiraguato, Sinaloa

Dan auto de formal prisión a asesino del periodista veracruzano Gregorio Jiménez, atacado durante el gobierno de Javier Duarte

Caen cinco presuntos secuestradores de una mujer en Morelos y por asesinato de funcionario del gobierno de Cuernavaca

Chamarra “ensangrentada” como la que usó El Chapo Guzmán es puesta en venta y desata indignación en redes

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP EN VIVO:

La Granja VIP EN VIVO: César Doroteo asegura que su nominación se pudo evitar la tarde de hoy 15 de noviembre

“Las locuras” llega a Netflix: conoce los estrenos de streaming del 17 al 23 de noviembre

Disney+ México: Estas son las mejores producciones para ver hoy

Aseguran que Sergio Mayer emprenderá acciones legales contra Ferka por comentarios en La Granja VIP

Los 10 podcasts más populares de Spotify México este día

DEPORTES

Reportan que Gustavo Lema estaría

Reportan que Gustavo Lema estaría cerca de dirigir en Chile

Martinoli, Bermúdez, Faitelson y Vaca protagonizan un inesperado encuentro de cara al México vs. Uruguay

Vicente Sánchez es optimista y lanza su pronóstico para México en el Mundial 2026: “El famoso quinto partido”

México vs. Uruguay EN VIVO: minuto a minuto del partido amistoso internacional HOY en el TSM Corona

Julián Quiñones descarta volver a la Liga MX: su futuro sigue en Arabia