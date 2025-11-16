Pensión del Bienestar 2025: este día se reanudan los pagos de noviembre a los adultos mayores

El depósito bimestral de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores correspondiente al periodo noviembre-diciembre comenzó el 3 de noviembre y finalizará el 27 del mismo mes

El depósito bimestral de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores correspondiente al periodo noviembre-diciembre comenzó el 3 de noviembre y finalizará el 27 del mismo mes. Según el cronograma oficial, esta transferencia será la última que los beneficiarios percibirán en 2025.

Esta política social, vigente desde 2019 bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador, está destinada a personas de 65 años o más y contempla la entrega de 6,200 pesos cada dos meses a través de la tarjeta Bienestar, con el fin de mejorar la calidad de vida de la población adulta mayor mediante un ingreso periódico.

El propósito del programa consiste en garantizar una vejez digna y plena para las personas adultas mayores, reconociendo su esfuerzo y dedicación en la construcción de México y contribuyendo a mejorar sus condiciones actuales.

¿Cuándo se reanudan los pagos de noviembre de la Pensión del Bienestar?

La distribución de la Pensión del Bienestar permanecerá suspendida los sábados y domingos, y tampoco se realizará ningún depósito el lunes 17 de noviembre, ya que se trata de un día de asueto por el aniversario de la Revolución Mexicana. Los pagos se reanudarán hasta el martes 18 de noviembre.

Personas que faltan de cobrar el pago de la Pensión del Bienestar

Letra M | martes 18 de noviembre

Letra N, Ñ, O | miércoles 19 de noviembre

Letra P, Q | jueves 20 de noviembre

Letra R | viernes 21 de noviembre

Letra R | lunes 24 de noviembre

Letra S | martes 25 de noviembre

Letra T, U, V | miércoles 26 de noviembre

Letra W, X, Y, Z | jueves 27 de noviembre

Mientras tanto, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Secretaría de Bienestar y Ariadna Montiel Reyes, titular de la misma.

¿Cómo puedo saber si ya me llegó el pago de la Pensión del Bienestar?

La aplicación gratuita del Banco del Bienestar disponible para dispositivos Android y iOS en Google Play Store y App Store ofrece la opción de consultar tanto el saldo como los movimientos recientes, lo que permite verificar de manera rápida y segura si el depósito correspondiente ya fue realizado.

Como alternativa, las beneficiarias pueden acudir a cualquier sucursal del Banco del Bienestar e ingresar su tarjeta en los cajeros automáticos para consultar su saldo. Además, el calendario oficial permite identificar la fecha exacta de cada depósito.

La Pensión del Bienestar continúa distribuyendo los pagos de noviembre (X@bienestarmx)

Las personas con dudas o que necesiten aclaraciones sobre la Pensión Mujeres Bienestar tienen a su disposición la Línea Bienestar (800 639 42 64) y los canales oficiales tanto de la Secretaría de Bienestar como de Ariadna Montiel Reyes para recibir atención.