Nodal compara escándalos de su vida con lo que vivió Juan Gabriel: “Protegió su vida íntima”

Christian Nodal habló sobre Juan Gabriel. (CUARTOSCURO)

En medio de pleitos legales, la planeación de su boda religiosa en mayo de 2026 con Ángela Aguilar y recientes actuaciones y apariciones públicas marcadas por el escrutinio mediático, Christian Nodal eligió citar el ejemplo de Juan Gabriel como un modelo a seguir para sobrellevar la presión pública y el interés por su vida privada.

A través de dos entrevistas recientes —una con “Las Vegas de Locura” y otra con Jomari Goyso— el cantante sonorense reflexionó sobre cómo afrontar tanto las críticas que recibe por su relación con Ángela Aguilar como los comentarios por sus actitudes y decisiones.

Nodal sostuvo que el “Divo de Juárez” fue capaz de sobrevivir al escándalo y a los señalamientos mediáticos gracias a su fortaleza y su resguardo de su vida íntima.

(REUTERS: Ronda Churchill // TikTok)

En ambas conversaciones, Nodal se refirió al reciente estreno del documental de Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero en Netflix, lanzado a la luz a finales de octubre y que reveló aspectos desconocidos del ícono de la música mexicana.

Nodal reconoció que ver esa producción le dejó una profunda enseñanza: “Me hizo llorar, me hizo reír, me hizo entrar en introspectiva y me dio mucha esperanza, la neta, porque si bien Juan Gabriel es una eminencia para componer, para interpretar, era bien loco cómo se hablaba de todo lo que no tenía nada que ver con lo que hacía mi compadre, verdad, y ver cómo él lo sobrellevó, la tranquilidad que él tenía, de ‘yo estoy tranquilo en mi pecho, yo sé lo que hay y ya que el mundo gire’”, expresó en entrevista en Las Vegas de Locura.

Juan Gabriel in Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero S.1. Courtesy of Netflix / Netflix © 2025

En su charla con Jomari Goyso, el intérprete puntualizó que admira la capacidad de Juan Gabriel de separar su faceta artística de la presión sobre su vida personal: “... nunca quiso ni aclarar ni nada. El documental me parece una obra de arte porque para empezar todo está grabado desde su mano, cómo él protegió toda su vida íntima. Está bien cabrón proteger su vida íntima siendo Juan Gabriel”, recalcó.

En redes sociales, muchos internautas consideraron que la reflexión de Nodal y su referencia al manejo de la intimidad por parte de Juan Gabriel es una respuesta indirecta a los señalamientos recibidos en los últimos meses.

Para diversos usuarios, sus palabras evidencian un intento de encontrar serenidad y respaldo emocional ante el incesante escrutinio mediático, no solo por su acelerada boda con Ángela Aguilar, sino también por el pleito mediático con Cazzu, madre de su hija Inti.

Boda, familia e Inti: lo que viene para Nodal y Ángela

En los últimos días, la agenda de Nodal ha sido atravesada por preguntas sobre la formalización del enlace con Ángela, la convivencia familiar y la posible presencia de su hija, Inti. Durante una entrevista para “Siéntese quien pueda”, Nodal confesó: “Me fascinaría, me encantaría” que su hija esté presente en la ceremonia.

Días antes de ganar el Latin Grammy a “Mejor Álbum de Música Ranchera, Mariachi”, el sonorense habló sobre la boda, el clima de rumores y los reveses de su entorno personal.

A pesar de los dimes y diretes que se han dicho sobre la relación de los intérpretes de ‘Dime cómo quieres’, el cantante aseguró que él y Ángela están más unidos que nunca y llegó a afirmar que, contrario a otras historias, su amor empezó por lo más difícil y considera que ya han pasado lo peor.

A la confirmación de la boda le siguieron nuevo rumores sobre su relación por la supuesta actitud que habría tenido con respecto a su esposa, pues luego de ganar su Latin Grammy éste no la mencionó en su discurso y también se le vio renuente a expresarle afecto en público, lo que desencadenó burlas en redes para la hija de Pepe Aguilar.