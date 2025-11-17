¿Habrá clases este martes 18 de noviembre? La SEP responde

La SEP aclaró si este martes 18 de noviembre habrá clases o no para estudiantes de nivel básico y medio superior de esta dependencia educativa federal. (Cuartoscuro/ARCHIVO)

La Secretaría de Educación Pública (SEP) aclaró si este martes 18 de clases habrá clases para estudiantes de nivel básico en todo el país o no.

Lo anterior luego de la duda entre padres de familia y estudiantes, luego del megapuente vacacional, el cual comenzó el pasado viernes 14 de noviembre.

Debido a que también se suspendieron las clases este lunes 17 de noviembre, los menores de edad y padres de familia se cuestionaron si para este martes 18 ya deben presentarse a las respectivas aulas educativas en el país.

Por ello se consultó el calendario oficial de la SEP, además de la información proporcionada por esta dependencia educativa del Gobierno de México, para saber si habrá clases o no.

Este martes 18 de noviembre sí habrá clases para todos los estudiantes de nivel básico en el país. Crédito: Cuartoscuro.

De acuerdo con información oficial de la SEP, este martes 18 de noviembre sí habrá clases para alumnas y alumnos de preescolar, primaria y secundaria de todo el país.

Por lo tanto, estudiantes de nivel básico sí deben presentarse a las aulas educativas escolares para este martes 18 de noviembre.

Esto, ya que no hay alguna razón para suspender las clases como ocurrió en días pasados y que se les otorgó un asueto académico a las alumnas y alumnos.

Cabe destacar que este lunes 17 de noviembre las clases han sido suspendidas para todos los estudiantes de nivel básico en el país debido a la conmemoración del Aniversario de la Revolución Mexicana.

Pese a que lo anterior ocurrió el 20 de noviembre, se recorre al lugar más próximo para otorgar un asueto académico.

La SEP ya anunció la próxima fecha en que las clases serán suspendidas para alumnas y alumnos. Se trata del viernes 28 de noviembre por la junta de Consejo Técnico Escolar (CTE).

¿Qué es la junta de Consejo Técnico Escolar?

La junta de CTE, que realizan escuelas incorporadas a la SEP, es una reunión periódica en la que participa el personal docente y directivo de una escuela.

Su objetivo principal es analizar, tomar decisiones y planificar acciones que mejoren los procesos educativos en el plantel.

Durante estas sesiones, se revisan aspectos relacionados con el avance académico, la convivencia escolar y la atención a las necesidades de los estudiantes.

La junta de CTE es una reunión periódica en la que participa el personal docente y directivo de una escuela.

El CTE funciona como un órgano colegiado de la escuela, encargado de organizar el trabajo pedagógico y proponer estrategias para fortalecer el aprendizaje.

Las sesiones suelen desarrollarse de acuerdo con un calendario oficial establecido por la autoridad educativa.

Las decisiones tomadas en estas juntas buscan asegurar la calidad educativa y el cumplimiento de los objetivos planteados en el ciclo escolar.